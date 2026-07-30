मध्य प्रदेश के धार जिले में विवादित भोजशाला-कमाल मौला परिसर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मुस्लिम पक्ष को राहत दी है। कोर्ट ने शुक्रवार की नमाज अदा करने की अनुमति देने वाले अपने पहले के अंतरिम आदेश को स्पष्ट किया। साथ ही उस जमीन को नियत करने के लिए कहा जहां ऐसा नमाज अदा की जा सकती है।

यह मामला मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला-कमाल मौला परिसर से जुड़ा है, जिसे हिंदू पक्ष देवी सरस्वती को समर्पित एक प्राचीन मंदिर और मुस्लिम पक्ष कमाल मौला मस्जिद के रूप में दावा करते हैं। मध्य प्रदेश ने मई में ही भोजशाला परिसर को मंदिर माना था। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया।

बार एंड बेंच के मुताबिक, सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर आवेदन पर यह आदेश पारित किया कि कोर्ट के 14 जुलाई के अंतरिम आदेश का ठीक से पालन नहीं किया गया है।

मुस्लिम पक्ष ने की दी थी यह दलील

अपने याचिका में मुस्लिम पक्ष ने दलील दी थी कि सरकार की तरफ से दी गई जगह परिसर के नजदीक न होकर करीब 1.3 किलोमीटर दूर है।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मुस्लिम पक्ष की दलीलों पर गौर किया कि कई और उपयुक्त स्थल हैं जहां नमाज अदा की जा सकती है, जो परिसर के नजदीक हैं। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को खसरा नंबर 596 पर एक ऐसे चिह्नित स्थल पर नमाज अदा करने की अनुमति दे दी।

कोर्ट ने कहा कि अगर विवाद के पक्ष बाद में अधिक उपयुक्त स्थल पर पहुंचते हैं, तो नमाज अदा करने की जगह को उन परिसरों में भेजा जा सकता है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, “अगर दोनों पक्ष सहमत होते हैं तो हमने वैकल्पिक जगह देने की संभावना खुली रखी है।”

हाईकोर्ट ने माना था भोजशाला को मंदिर

15 मई को, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने घोषणा की कि विवादित क्षेत्र का धार्मिक चरित्र एक मंदिर का है। इसने एएसआई के 2003 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मुसलमानों को उस जगह पर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि मुस्लिम समुदाय मस्जिद के निर्माण के लिए राज्य से वैकल्पिक भूमि की मांग कर सकता है।

हाईकोर्ट के फैसले को मुस्लिम समुदाय के सदस्यों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिन्होंने तर्क दिया कि फैसले ने दशकों पुरानी व्यवस्था को गलत तरीके से परेशान किया, जिसके तहत हिंदू और मुस्लिम अलग-अलग दिनों में स्थल पर पूजा करते थे।

14 जुलाई को कोर्ट ने दी थी मुस्लिम पक्ष को राहत

14 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को यह निर्देश देकर मुस्लिम पक्ष को अंतरिम राहत दी कि मुसलमानों को किसी भी पक्ष के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच शुक्रवार की नमाज अदा करने के लिए विवादित स्थल के पास या उसके पास एक खुली जगह प्रदान की जाए।

कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार परिसर में कोई भी बदलाव अपील पर निर्णय होने तक उसकी अनुमति के बिना लागू नहीं किया जाना चाहिए।

मुस्लिम पक्ष ने क्या दी दलील?

हालाँकि, मुस्लिम पक्ष ने दलील दी कि इस अंतरिम आदेश का सही मायनों में पालन नहीं किया गया है, क्योंकि शुक्रवार की नमाज़ के लिए दी गई जमीन विवादित स्थल से बहुत दूर थी।

मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने आज कहा कि अधिकारियों ने भीड़ की आवाजाही से जुड़े कानून और व्यवस्था के मुद्दों का हवाला देकर नजदीकी स्थलों पर विचार करने से इनकार कर दिया।

अहमदी ने पूछा, अधिकारियों ने कहा कि भोजशाला से सटी जमीन का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते क्योंकि आने-जाने का रास्ता एक ही है और इससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। मुझे बताया जा रहा है कि हम विधिवत नामित वक्फ भूमि का इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रवेश और निकास के समान कारणों के साथ दो अन्य भूमियों के साथ भी यही मामला… क्या यह अदालत केवल कानून और व्यवस्था की स्थिति की धमकी दे सकती है?”

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कहा, “एक राज्य के रूप में, हम प्रतिस्पर्धी अधिकारों में नहीं पड़ना चाहते हैं। हम केवल कानून और व्यवस्था की स्थिति पर हैं।”

जस्टिस बागची ने कहा, “धार्मिक अधिकारों की रक्षा करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है।”

कोर्ट ने दिए सुझाव

इसके बाद सीजेआई सूर्यकांत ने सुझाव देते हुए कहा, “उन्हें खसरा नंबर 596 के साथ जमीन की पेशकश करें। वे कोई भी ले सकते हैं। यदि कोई समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।”

कोर्ट ने निर्देश दिया कि अधिकारी मुसलमानों को इस चिन्हित भूखंड पर अपनी नमाज अदा करने की अनुमति दें, साथ ही यह भी कहा कि यदि विवाद के दोनों पक्षों की तरफ से ऐसे क्षेत्र की पहचान की जाती है तो प्रार्थना करने की जगह को अधिक उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है।

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