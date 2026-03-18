दिल्ली हाई कोर्ट से बुधवार को बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने कहा कि वह राजपाल यादव को फिलहाल जेल नहीं भेजेगी। क्योंकि उन्होंने अपने खिलाफ Cheque Dishonour Cases में शिकायतकर्ता को पर्याप्त राशि का भुगतान कर दिया है।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अभिनेता के वकील से उन याचिकाओं पर दलीलें पेश करने को कहा, जिनमें उन्होंने मामलों में अपनी दोषसिद्धि को चुनौती दी है। यह मामला आज यादव की सजा पर न्यायालय द्वारा 16 फरवरी को दी गई अंतरिम रोक की अवधि समाप्त होने को लेकर सूचीबद्ध किया गया था।

शुरुआत में यादव की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि वे सजा को निलंबित करने की मांग करते हुए एक और आवेदन दायर कर रहे हैं। इस पर न्यायालय ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, “मैं उन्हें जेल नहीं भेज रहा हूं। मैं मुख्य याचिका पर सुनवाई करूंगा। उन्होंने पहले ही काफी भुगतान कर दिया है।” इस दौरान अभिनेता राजपाल यादव खुद कोर्ट में उपस्थित थे।

कोर्ट ने कहा कि अभिनेता के पास दो विकल्प हैं या तो वह शिकायतकर्ता को पैसे देकर समझौते का पालन करें, या फिर मामले पर पूरी तरह से बहस करें। इसके बाद अभिनेता के वकील ने कहा कि वे इस बारे में निर्देशों के साथ फिर अदालत में आएंगे।

विपक्षी पक्ष के वकील ने कहा कि सजा के निलंबन को रद्द करने की याचिका लंबित है। इस पर न्यायालय ने कहा कि वह भाग नहीं रहा है। वह अभी भी यहीं है… अगर पैसा आपको मिलना है, तो मिल जाएगा। मैं एक हफ्ते के अंदर फैसला कर लूंगा। वह भाग नहीं रहा है। वह यहीं है। वह जेल में रह चुका है। 138 में हमें और क्या चाहिए?

कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल को तय की है। जज ने कहा कि सजा को निलंबित रखने का अंतरिम आदेश अगली सुनवाई की तारीख तक जारी रहेगा।

इससे पहले कोर्ट ने अभिनेता को तुरंत तिहाड़ जेल के अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। साथ ही यह भी कहा था कि अदालत से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह किसी व्यक्ति के लिए केवल इसलिए विशेष परिस्थितियां दिखाए या बनाए क्योंकि वह व्यक्ति किसी विशेष पृष्ठभूमि या उद्योग से संबंधित है।

2 फरवरी को कोर्ट ने यादव को Cheque Dishonour Cases में निपटान राशि के भुगतान के संबंध में अदालत को दिए गए वचनों का बार-बार उल्लंघन करने के लिए कड़ी फटकार लगाते हुए आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था। जस्टिस शर्मा ने टिप्पणी की थी कि अभिनेता का आचरण “निंदनीय” है, और यह भी कहा था कि कई अवसरों और न्यायालय द्वारा दिखाई गई पर्याप्त नरमी के बावजूद, यादव शिकायतकर्ता कंपनी, मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को किए गए भुगतान संबंधी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहे।

‘आप हुक्म नहीं चला सकते’, I-PAC रेड पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका ठुकराई

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने I-PAC कार्यालय पर ईडी की छापेमारी से जुड़े मामले की सुनवाई टालने की अपील की थी। यह मामला उस रिट याचिका से जुड़ा है, जिसे ईडी ने दायर किया। इसमें आरोप लगाया गया है कि I-PAC के दफ्तर पर छापे के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हस्तक्षेप किया था। पढ़ें पूरी खबर।