इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शाम 4 बजे तक कोर्ट में ही रहने का निर्देश दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक आरोपी, जिसके खिलाफ कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी किया था, उसे हाई कोर्ट के सामने पेश नहीं किया गया।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की बेंच ने कहा कि भले ही इसमें एसएसपी के मातहत कर्मचारियों की लापरवाही दिख रही हो, लेकिन वारंट को लागू कराने के लिए जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते, यह एसएसपी की ही जिम्मेदारी थी कि वे आरोपी को हाई कोर्ट के सामने पेश करवाएं। उनके खिलाफ कोई सख्त आदेश पारित करने के बजाय, कोर्ट ने एसएसपी को शाम 4 बजे तक कोर्ट में रहने और भविष्य में अधिक सतर्क रहने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने सीजेएम के आचरण पर जताई आपत्ति

बता दें कि आरोपी को हाई कोर्ट के सामने पेश करने के बजाय मेरठ के सीजेएम के सामने पेश किया गया था, जिन्होंने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया, लेकिन यह निर्देश नहीं दिया कि उसे हाई कोर्ट के सामने भी पेश किया जाए। कोर्ट ने सीजेएम के इस आचरण पर भी कड़ी आपत्ति जताई और उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई करने को कहा।

कोर्ट ने कहा, “यह घटना मेरठ के सीजेएम की घोर लापरवाही और अनुशासनहीनता को दर्शाती है। इसलिए, कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश को मेरठ के प्रशासनिक जज के सामने पेश करे, ताकि मेरठ के सीजेएम के खिलाफ प्रशासनिक स्तर पर आगे की कार्रवाई की जा सके।”

क्या है पूरा मामला?

अब पूरे मामले की बात करें तो कोर्ट एक महिला की तरफ से दायर की गई जमानत रद्द करने की अर्जी पर सुनवाई कर रहा था। महिला ने 18 मार्च, 2026 को आरोपी को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की थी। यह जमानत एक आपराधिक अपील के मामले में दी गई थी।

आरोपी ने हाई कोर्ट की एक अन्य बेंच के सामने यह वचन दिया था कि जमानत पर छूटने के बाद वह याचिकाकर्ता (महिला) से शादी करेगा। लेकिन, उसने अपने इस वादे को पूरा नहीं किया, जिसके चलते महिला ने उसकी जमानत रद्द करने की मांग की। इससे पहले, आरोपी कोर्ट के सामने पेश होने में भी विफल रहा था। इसलिए, 28 सितंबर 2026 को कोर्ट ने एक गैर-जमानती वारंट जारी किया, जिसमें उसे हाई कोर्ट के सामने पेश करने का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने इस वारंट को तामील कराने के लिए मेरठ के एसएसपी के पास भेजा।

हाई कोर्ट में खुद पेश होकर एसएसपी ने बताया कि वे 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक छुट्टी पर थे। उन्होंने संबंधित एसएचओ को निर्देश दिया था कि 3 अक्टूबर को काम पर लौटने के तुरंत बाद वारंट की तामील कराई जाए।

कोर्ट ने एसएसपी को ज्यादा सतर्क रहने को कहा

वारंट की तामील की गई और आरोपी को मेरठ के सीजेएम के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एसएसपी ने माना कि उनके मातहत कर्मचारियों से लापरवाही हुई है। उन्हें आरोपी को हाई कोर्ट के सामने पेश कराने के लिए सीजेएम के पास एक अर्जी लगानी चाहिए थी। इन बातों पर गौर करते हुए, कोर्ट ने कहा, “ऐसा लगता है कि मेरठ के एसएसपी के मातहत कर्मचारियों की ओर से लापरवाही हुई है।” इसके बाद कोर्ट ने एसएसपी को शाम 4 बजे तक कोर्ट में ही रहने का निर्देश दिया और भविष्य में अधिक सतर्क रहने को कहा।

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