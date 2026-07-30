पिछले साल मेघालय में हनीमून के दौरान अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार सोनम रघुवंशी ने मंगलवार को शिलांग की एक निचली अदालत समक्ष सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद कोर्ट ने सोनम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सोनम की जमानत रद्द कर दी थी।

पूर्वी खासी हिल्स के पुलिस अधीक्षक विवेक सिएम ने बताया कि सोनम 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत याचिका रद्द किए जाने और उसे तीन सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिए जाने के बाद ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश हुई। सोनम मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली है।

सोनम को पिछले साल जून में उनके व्यवसायी पति राजा रघुवंशी की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। यह दंपति 23 मई, 2025 को मेघालय के सोहरा क्षेत्र में छुट्टियां मनाने के दौरान लापता हो गए थे। राजा रघुवंशी का शव बाद में 2 जून को एक गहरी खाई से बरामद किया गया।

पुलिस ने आरोप लगाया है कि सोनम ने अपने कथित प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर साजिश रची और वित्तीय लाभ के लिए हनीमून के दौरान राजा रघुवंशी की हत्या करने के लिए सुपारी किलर को काम पर रखा।

29 जून को मेघालय हाई कोर्ट ने सोनम को जमानत देने वाले निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा और 27 अप्रैल को दी गई जमानत को रद्द करने की राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया।

हालांकि, मेघालय सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए जस्टिस एमएम सुंदरेश और पीबी वराले की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने माना कि सोनम की निरंतर रिहाई चल रहे मुकदमे में बाधा डाल सकती है और उनकी जमानत रद्द कर दी। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि यदि मुकदमा छह महीने के भीतर आगे नहीं बढ़ता और समाप्त नहीं होता है, तो सोनम को नई जमानत याचिका दायर करने की स्वतंत्रता होगी।

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