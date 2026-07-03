सुप्रीम कोर्ट ने राजा रघुवंशी की हत्या की मामले में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यूज एजेंसी ANI द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जस्टिस एमएम सुंदेश और जस्टिस शील नागू की बेंच ने मौखिक रूप से कहा कि प्रथम दृष्टया वे जमानत पर रोक लगाने के पक्ष में हैं क्योंकि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें सोनम को गिरफ्तारी के आधार न बताए गए हों।

लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि क्योंकि सोनम पहले से ही जमानत पर है, इसलिए कोर्ट ने आदेश पलटने के पक्ष में नही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला ट्रायल के दौरान तय किया जाना है। सोनम को जवाबी हलफनामा दायर करने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि सोनम ने कुछ समय जेल में बिताया है।

Supreme Court refuses to stay the bail granted to key accused Sonam Raghuvanshi in the murder of her husband Raja Raghuvanshi. pic.twitter.com/qANF7eDugQ — ANI (@ANI) July 3, 2026

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राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने कहा कि सिया गोयल छोटी सोनम है। उन्होंने कहा कि सिया गोयल की चाल-ढाल पूरी तरह से सोनम की तरह है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।