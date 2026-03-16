Supreme Court News: ऑपरेश सिंदूर को लेकर टिप्पणी किए जाने के मामले में अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को बड़ी राहत मिली है। हरियाणा सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने प्रोफेसर के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दर्ज आपराधिक मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू द्वारा दी गई दलीलों को दर्ज करते हुए आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, हरियाणा सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए एसवी राजू ने कहा कि महमूदबाद के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई न करने का फैसला 3 मार्च को लिया गया था। कोर्ट ने भी महमूदाबाद को भविष्य में ज्यादा सर्तक रहने की भी चेतावनी दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, “कभी-कभी बातों के बीच में छिपे अर्थ को लिखने से और भी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। कभी-कभी स्थिति इतनी संवेदनशील होती है कि हम सभी को सावधानी बरतनी पड़ती है। याचिकाकर्ता एक उच्च कोटि के विद्वान व्यक्ति होने के नाते भविष्य में विवेकपूर्ण तरीके से कार्य करेंगे।”

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क्या है पूरा मामला?

अदालत महमूदाबाद की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उसने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी फेसबुक पोस्ट के संबंध में दर्ज दो एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। अपने फेसबुक पोस्ट में महमूदबाद ने पाकिस्तान के आतंकवाद की आलोचना की थी, युद्ध की निंदा की थी और कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की प्रेस ब्रीफिंग का नेतृत्व करने वाली भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को मिली सभी प्रशंसाएं जमीन पर भी दिखनी चाहिए। पहला मामला योगेश जथेरी की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। दूसरी एफआईआर हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया की शिकायत के बाद दर्ज की गई।

इसके बाद हरियाणा पुलिस ने महमूदाबाद को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। महमूदाबाद ने राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने 21 मई, 2025 को कई शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दे दी।