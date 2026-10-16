दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई की मांग की गई। याचिका में प्रदर्शन के कारण कारोबारियों को होने वाले संभावित नुकसान को लेकर चिंता जताई गई। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा कि उम्मीद है कि सभी लोग समझदारी से काम लेंगे।

याचिका का उल्लेख करने वाले वकील जय अनंत देहाद्राई ने कारोबारियों को होने वाले नुकसान की आशंका जताई। इस पर CJI सूर्यकांत ने कहा, ”हमें उम्मीद है कि सभी लोग समझदारी से काम लेंगे। छोटे दुकानदार इन दिनों अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं। हम जानते हैं कि इससे पूरे परिवारों को कितनी परेशानियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।”

जस्टिस बागची ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने कहा, ”कोई प्रदर्शन करना चाहता है, कोई मूंगफली बेचना चाहता है और कोई कानून-व्यवस्था बनाए रखना चाहता है। ये सभी चीजें एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं।”

उन्होंने आगे कहा कि अगर कारोबार का नुकसान होता है तो अदालत अपने संवैधानिक अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करेगी। जस्टिस बागची ने कहा, ”फिलहाल पहले स्थिति को सामने आने देते हैं। जरूरत पड़ने पर उस पर विचार करेंगे।”

सेंट्रल पार्क बंद करने का मुद्दा भी उठा

देहाद्राई ने अदालत को बताया कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने गुरुवार देर रात आदेश जारी कर सेंट्रल पार्क को बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि वहां कारोबार नहीं हो पाएगा।

इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो यह जरूरत से ज्यादा कठोर कदम होगा। उन्होंने कहा कि अदालत के पास जनहित और मुआवजे से जुड़े कानूनों के तहत पर्याप्त अधिकार क्षेत्र है।

इस मामले को 26 या 27 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

16-17 अक्टूबर को बंद रहेगा CP का सेंट्रल पार्क, दिल्ली पुलिस ने कहा- लागू है धारा 163

दिल्ली के नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) ने गुरुवार को एक नोटिस जारी कर कनॉट प्लेस सेंट्रल पार्ट दो दिनों तक बंद करने का ऐलान कर दिया है। यह वही पार्क है जहां 16 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी की एक मार्च प्रस्तावित थी।

NDMC ने अपने नोटिस में बताया है कि प्रशासनिक कारणों से कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क 16 और 17 अक्टूबर को आम जनता के लिए बंद रहेगा। पार्क को बंद करने का यह नोटिस NDMC के निदेशक की ओर से जारी किया गया है। इसके ठीक कुछ देर बाद दिल्ली पुलिस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पढ़ें पूरी खबर…

CJP मार्च से पहले दिल्ली फिर किले में तब्दील

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के शुक्रवार को प्रस्तावित ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर नए CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। नई दिल्ली और आसपास के इलाकों में 25 हजार से ज्यादा पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात किए गए हैं। वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा भी लागू है। पढ़ें पूरी खबर…