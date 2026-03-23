सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने रविवार को ‘विकसित भारत’ में न्यायपालिका की भूमिका पर आयोजित एक सम्मेलन में बेहद अहम टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कुछ जज राजा से भी अधिक वफादार होने का रवैया अपनाते हैं। यहां तक ​​कि योग्य मामलों में भी जमानत देने से इनकार कर देते हैं, जिससे व्यक्तियों को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है।

जस्टिस भुइयां ने कहा कि सार्वजनिक प्रदर्शनों, सोशल मीडिया पोस्ट या मीम्स जैसे मामूली मामलों में भी मनमाने ढंग से एफआईआर दर्ज करने का चलन बढ़ रहा है। ये मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं और न्यायालय को एसआईटी गठित करने पड़ते हैं। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस भुइयां ने कहा, ” हमने देखा है कि हाल के दिनों में आपराधिक मामलों, एफआईआर, का अंधाधुंध तरीके से रजिस्ट्रेशन हो रहा है। न्यायपालिका ने इनके पंजीकरण का निर्देश नहीं दिया है। मामूली मामलों में, जैसे कि सार्वजनिक प्रदर्शनों, आंदोलनों, यहां तक ​​कि छात्रों द्वारा किए गए प्रदर्शनों, कभी-कभी मीम्स और सोशल मीडिया पोस्ट डालने जैसे मामलों में भी एफआईआर दर्ज की जाती हैं और जांच चलती रहती है। मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं। सुप्रीम कोर्ट को विशेष जांच दल गठित करने पड़ते हैं। इसमें पर्याप्त न्यायिक समय व्यतीत होता है।”

लोग महीनों तक जेलों में सड़ते रहते हैं- सुप्रीम कोर्ट के जज

जस्टिस भुइयां ने स्वीकार किया कि न्यायपालिका में कुछ लोग भी जांच एजेंसियों के प्रति अत्यधिक सम्मान दिखाकर व्यक्तियों के लंबे समय तक कारावास का कारण बनने के लिए दोषी थे। उन्होंने कहा, “मुझे यह स्वीकार करना होगा कि न्यायपालिका के कई लोग अभी भी ‘राजा से अधिक वफादार’ सिंड्रोम से ग्रस्त हैं। लोग महीनों तक जेलों में सड़ते रहते हैं।”

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जस्टिस भुइयां ने इसके बाद पीएमएलए और यूएपीए जैसे कानूनों के दुरुपयोग पर प्रकाश डाला। उन्होंने पहले दिए गए अपने उस बयान को याद किया जिसमें उन्होंने कहा था कि हालांकि पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से लड़ने का एक शक्तिशाली हथियार है, लेकिन इसके अत्यधिक उपयोग से इसकी प्रभावशीलता कम हो जाएगी, जो कि अभी हो रहा है।

लंबित मामलों पर क्या बोले जस्टिस भुइयां

लंबित मामलों के मुद्दे पर बोलते हुए न्यायमूर्ति भुइयां ने कहा कि राज्य सबसे बड़ा वादी है, जिसके कारण मामलों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हो रही है। भारत में एक न्यायाधीश की तरफ से रोजाना निपटाए जाने वाले मामलों की संख्या अभूतपूर्व है। एक न्यायाधीश के लिए एक दिन में 400 या 500 मामलों का निपटारा करना मानवीय रूप से असंभव है।

तलाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पति को लगाई कड़ी फटकार

एक वैवाहिक मामले में जहां पति क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि पत्नी द्वारा घरेलू कामों (जैसे खाना पकाना आदि) को पर्याप्त रूप से न करने जैसे आरोप क्रूरता के दायरे में नहीं आते हैं। पढ़ें पूरी खबर…