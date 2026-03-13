दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के तहत दर्ज एक मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक नरेश बाल्यान के खिलाफ जांच पूरी करने में विफल रहने के लिए दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई।

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि जांच में तेजी लाई जानी चाहिए थी, क्योंकि बाल्यान 2024 से जेल में है। कोर्ट ने टिप्पणी की, “अगर आप इस मामले की जांच जारी रखते हैं, तो आरोप कब सुने जाएंगे? जमानत अदालत जाहिर तौर पर कहेगी कि पहले आरोप तय किए जाएं।” सुनवाई के दौरान, अदालत ने यह भी गौर किया कि दो गवाहों ने बाल्यान के खिलाफ अपने बयान वापस ले लिए थे।

बाल्यान को 4 दिसंबर, 2024 को इस आरोप में गिरफ्तार किया गया था कि वह गैंगस्टर कपिल सांगवान के नेतृत्व वाले एक आपराधिक गिरोह से जुड़े हुए थे। 15 जनवरी, 2025 को ट्रायल जज कावेरी बावेजा ने बाल्यान की जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आम आदमी पार्टी के नेता और संगवान के नेतृत्व वाले संगठित अपराध सिंडिकेट के बीच संबंध को इंगित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।

राउज एवेन्यू कोर्ट के जज ने आगे कहा कि बाल्यान मकोका के तहत जमानत के लिए निर्धारित सख्त शर्तों को पूरा नहीं करता है। बाल्यान को 4 दिसंबर, 2025 को जबरन वसूली के एक मामले में जमानत मिली थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद मकोका मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

बाल्यान की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान उनके वकील रेबेका एम जॉन ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि उनके खिलाफ पेश किए गए ऑडियो में किसी गैंगस्टर की आवाज है या नहीं। जॉन ने पूछा उन्होंने मेरी आवाज़ के नमूने लिए हैं। उन्होंने किसी और की आवाज़ के नमूने नहीं लिए हैं। हमें नहीं पता कि यह कोई गैंगस्टर है या नहीं, वे दावा कर रहे हैं कि यह कोई गैंगस्टर है। यह दूसरा व्यक्ति कौन है?

कोर्ट ने पूछा कि क्या उनके खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। जवाब में यह बताया गया कि आगे की जांच अभी जारी है। इसके बाद कोर्ट ने देरी पर सवाल उठाया। जज ने कहा कि उसने यह किया है या नहीं किया है, यह मुकदमे का विषय है। लेकिन आरोप के मामले में भी कम से कम आपको तेजी लानी चाहिए। वह 2024 से जेल में है। अब 2026 चल रहा है।

कोर्ट ने आगे कहा कि आरोपी के जेल में रहते हुए पुलिस इतनी तेजी से जांच नहीं कर सकती। इसमें टिप्पणी की गई कि जब कोई व्यक्ति जेल में हो तो आप दो साल तक चुपचाप नहीं बैठ सकते। आपने किसके आवाज के नमूने लिए हैं? फिर बाद में आप कहेंगे कि आपको आवाज के नमूने लेने हैं। अदालत ने आगे कहा कि आप देरी क्यों कर रहे हैं? कम से कम आरोप तय होने दीजिए। देखते हैं कि आरोप साबित होते हैं या नहीं। आप देरी क्यों कर रहे हैं?

इसके बाद कोर्ट ने पुलिस से जांच पूरी करने के लिए समय सीमा बताने को कहा। विशेष वकील (Special Counsel) अमित प्रसाद ने बताया कि वे न्यायालय के प्रश्न का उत्तर देने के लिए निर्देश लेकर वापस संपर्क करेंगे। प्रसाद ने कहा कि मुझे उनके साथ बैठकर एक ढांचा तय करने दीजिए और फिर मैं एक शेड्यूल के साथ वापस आऊंगा जिसमें यह बताया जाएगा कि हम कितने समय में क्या-क्या काम पूरा कर पाएंगे।

हालांकि, अदालत ने कहा कि पूरक आरोप पत्र 30 मार्च तक दाखिल किया जाना चाहिए। इस स्तर पर, बाल्यान के वकील ने निवेदन किया कि जमानत याचिका पर हर हाल में फैसला होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे निर्देश दिया गया है कि जमानत याचिका पर जो भी फैसला हो, उसे होने दें।

हालांकि, कोर्ट इस तर्क से प्रभावित नहीं हुआ। जस्टिस शर्मा ने कहा कि मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो ठीक है। हम अगली तारीख को आपकी बात सुनेंगे। तब मामले को जल्दी निपटाने का कोई आदेश नहीं होगा। इसलिए जल्दी निपटाने की कोशिश न करें। फिर जो चाहें करें। मैं कोई आदेश नहीं दूंगा।

जॉन ने कहा कि उनके तर्क मुवक्किल के निर्देशों के अनुरूप हैं। इस पर न्यायालय ने कहा, “मैं समझता हूँ।” इसके बाद न्यायालय ने मामले को स्थगित कर दिया और राज्य से 30 मार्च को अगली सुनवाई की तारीख से पहले स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।

जज ने कहा कि यह मामला आज पहली बार इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से दलीलें सुनी गईं और समाप्त हो गईं। अभियोजन पक्ष की सुनवाई अगली तारीख को होगी। इस बीच कृपया अपनी स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें। उसके बाद आप अपना पूरक दस्तावेज भी दाखिल कर सकते हैं।

कोर्ट ने हत्या के मामले में भाजपा विधायक को दी जमानत

बेंगलुरु की एक ट्रायल कोर्ट से कर्नाटक विधानसभा के भाजपा विधायक बायराती बसवराज को बिकलू शिव मर्डर केस में बड़ी राहत मिली है स्पेशल जज संतोष गजानन भट ने गुरुवार को बसवराज को दो लाख रुपये के निजी मुचलके जमा करने की शर्त पर जमानत दे दी। पढ़ें पूरी खबर।