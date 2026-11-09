सिक्किम उच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार को राज्य की 40 संवेदनशील हिमनद झीलों के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने का आग्रह किया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि पांच नोडल अधिकारियों को भी इन झीलों के आसपास नियुक्त किया जाना चाहिए।

कोर्ट का यह आग्रह ऐसे समय में आया है, जब हाल ही में नेपाल में ग्लेशियल लेक (हिमनद झील) फटने से आई अचानक बाढ़ के कारण जान-माल की भारी तबाही हुई थी। चेतावनी प्रणाली को लगाने का मकसद हिमनद झीलों के फटने (GLOF) से आने वाली बाढ़ के खतरे को कम करना है।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला ‘री- क्लाइमेटिक जस्टिस इन द स्टेट ऑफ सिक्किम’ से जुड़ा है। चीफ जस्टिस ए मुहम्मद मुस्ताक और जस्टिस भास्कर राज प्रधान की खंडपीठ ने कहा कि अक्टूबर 2023 में साउथ ल्होनक झील में आई आपदा जैसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए शुरुआती चेतावनी प्रणाली लगाना जरूरी है।

कोर्ट ने कहा, “यह देखा गया है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और भूटान जैसे कुछ स्थानों पर GLOF से होने वाले खतरे को कम करने के लिए शुरुआती चेतावनी प्रणाली पहले ही लगाई जा चुकी है। हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि वे अक्टूबर 2023 में सिक्किम में आई आपदा जैसी घटना को दोबारा रोकने के लिए ऐसी प्रणालियों की खरीद और स्थापना की दिशा में तुरंत कदम उठाएं।”

यह प्रस्ताव कोर्ट के एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) और अधिवक्ता सुधीर मिश्रा ने दिया था। इसके तहत सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (SSDMA) में एक वरिष्ठ नोडल अधिकारी नियुक्त करने और उनकी मदद के लिए चार अन्य अधिकारियों को तैनात करने का सुझाव दिया गया है। इन चार अधिकारियों में से प्रत्येक को दस झीलों की जिम्मेदारी दी जाएगी।

ये अधिकारी शुरुआती चेतावनी जारी करने, आपदा से निपटने की तैयारी, हिमनदों की गतिविधियों पर नजर रखने और सरकारी विभागों से आंकड़े जुटाने के बीच तालमेल बनाएंगे।

इलायची के खेतों पर जताई चिंता

इसके अलावा कोर्ट ने सिक्किम में जलवायु परिवर्तन के कारण बड़ी इलायची की खेती पर पड़ रहे असर को लेकर भी चिंता जताई।

कोर्ट ने 11 अक्टूबर को द इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित एक रिपोर्ट का हवाला दिया। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि राज्य में बड़ी इलायची के बागानों की हालत लगातार खराब हो रही है।

इस मामले में कोई आदेश देने से पहले कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि बड़ी इलायची की खेती को फिर से बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई ‘मेरो अलाइची, मेरो धन’ (मेरी इलायची, मेरी संपत्ति) योजना के तहत अब तक क्या कदम उठाए गए हैं।

कोर्ट ने कहा, “हमारा मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस तरह की कई समस्याएं पैदा होंगी और इनसे गंभीरता से निपटने की जरूरत है।”

इस मामले में अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।

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