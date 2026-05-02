सिक्किम को देश का पहला ‘पेपरलेस न्यायपालिका’ (Paperless Judiciary) राज्य घोषित किया है। यह ऐतिहासिक कदम तेज, पारदर्शी और तकनीक-आधारित न्याय प्रणाली के लिए उठाया गया है, जहां न्यायिक कार्यवाही में कागज का उपयोग न के बराबर होगा। सीजेआई सूर्यकांत ने शुक्रवार (1 मई, 2026) को राजधानी गंगटोक में आयोजित एक सम्मेलन में इसकी आधिकारिक घोषणा की।

सीजेआई ने कहा कि पहले, मुकदमेबाजों के लिए दूरी किलोमीटर में नहीं, बल्कि यात्रा के दिनों, दुर्गम भूभाग और अनिश्चितता में मापी जाती थी। आज, यह वास्तविकता न केवल बुनियादी ढांचे के कारण बदल रही है, बल्कि प्रौद्योगिकी के कारण भी पहुंच का स्वरूप बदल रहा है। डिजिटल राजमार्ग अब नागरिकों को विभिन्न न्यायिक मंचों से सीधे जोड़ता है। हम कागजी कार्यवाही के युग से आगे बढ़ चुके हैं।”

प्रौद्योगिकी और न्यायिक शिक्षा विषय पर केंद्रित यह सम्मेलन सिक्किम उच्च न्यायालय और सिक्किम न्यायिक अकादमी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में न्यायाधीशों, कानूनी विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं को भारतीय न्यायपालिका के डिजिटल परिवर्तन पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाया गया और यह कार्यक्रम आज यानी शनिवार को भी जारी रहेगा।

शुक्रवार को कार्यक्रम में बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी ने सिक्किम को कागज रहित न्यायपालिका घोषित किए जाने की सराहना की। उन्होंने कहा कि सिक्किम को अब कागजी न्यायपालिका घोषित किया जाना एक उल्लेखनीय क्षण है। यह मानवीय निर्णय का स्थान नहीं लेता, बल्कि इसका अर्थ यह है कि इसने बाधाओं को दूर कर दिया है। वे भौतिक कागजात, दूरी या फाइलें जो गुम हो जाती हैं। न्याय में प्रौद्योगिकी का यही सही उद्देश्य है। निर्णय लेने की मानवीय प्रक्रिया का स्थान लेना नहीं, बल्कि व्यक्ति और उस प्रक्रिया के बीच खड़ी हर बाधा को दूर करना।

इस कार्यक्रम में बोलने वाले अन्य गणमान्य व्यक्तियों में सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ए मोहम्मद मुस्ताक भी शामिल थे। जिन्होंने इस सम्मेलन को सिक्किम राज्य और भारतीय न्यायपालिका के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने आगे कहा कि आज का सम्मेलन जमीनी स्तर पर कुछ शुरू करने, एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने के बारे में है। इसका उद्देश्य केवल दिखावे के लिए उच्च तकनीक वाली अदालतें बनाना नहीं है, बल्कि नागरिकों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालना है।

सिक्किम हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति भास्कर राज प्रधान ने विधि के शासन को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि डिजिटल प्रगति हाशिए पर पड़े समूहों को अलग-थलग न करे। यदि हम अदालतों को तेज, निष्पक्ष, सस्ता, अधिक सुलभ और मानवीय बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे। यदि प्रौद्योगिकी इस लक्ष्य को पूरा करने में मदद करती है, तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए। यदि यह इसे कमजोर करने का प्रयास करती है, तो हमें इसे रोकना चाहिए।

सिक्किम के एडवोकेट जनरल बसवा प्रभु एस पाटिल ने कहा कि कागज रहित न्यायपालिका की पहल का उद्देश्य न्याय देने को तेज और अधिक कुशल बनाना है। उन्होंने कहा कि कागज़ रहित न्यायपालिका की ओर बढ़ने का उद्देश्य कागज़ का अनादर करना नहीं है, जिस पर हमारी दलीलें, मिसालें, सबूत और संवैधानिक इतिहास दर्ज हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी नागरिक को किसी फाइल के रास्ते में होने, कोई पृष्ठ गुम होने, किसी रिकॉर्ड के न मिलने या प्रमाणित प्रति के धूल की गति से चलने के कारण प्रतीक्षा न करनी पड़े। प्रौद्योगिकी का उद्देश्य न्याय का स्थान लेना नहीं, बल्कि उसमें आने वाली बाधाओं को दूर करना है।

इस कार्यक्रम में भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी, जस्टिस रोनी जेम्स गोविंदन , सिक्किम उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय और मुख्यमंत्री पी एस तमांग ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री तमांग ने कहा कि सिक्किम राज्य के रूप में 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है, और हमें अपनी यात्रा और उपलब्धियों पर गर्व है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और अन्य विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में इस सम्मेलन की मेजबानी करना हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है।

‘पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा’, असम सीएम हिमंता की भाषा से सुप्रीम कोर्ट नाराज, दी नसीहत

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा पवन खेड़ा के खिलाफ दिए गए कुछ बयानों पर चिंता जताई। अदालत ने यह टिप्पणी उस समय की, जब वह खेड़ा को असम में दर्ज एक आपराधिक मामले में अग्रिम जमानत दे रही थी। पढ़ें पूरी खबर।