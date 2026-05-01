भूमि अधिग्रहण मुआवजे के भुगतान में लंबे समय से हो रही देरी को गंभीरता से लेते हुए भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्राधिकरण (LARRA), मुरादाबाद ने अमरोहा के कलेक्टर (जिला मजिस्ट्रेट) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में पूछा गया है कि मौद्रिक आदेश (पैसे के भुगतान से जुड़े आदेश) का पालन न करने के कारण उन्हें सिविल जेल क्यों न भेजा जाए।

यह आदेश निष्पादन मामले (Execution Case) संख्या 80/2025 (अबरार अहमद और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में दिया गया था। इस मामले में जिन लोगों को अदालत के फैसले के अनुसार मुआवजा मिलना था, उन्हें अभी तक वह राशि नहीं मिली है।

प्राधिकरण एक निष्पादन मामले की सुनवाई कर रहा था। जिसका अर्थ है कि वह मूल ज़मीन विवाद पर फ़ैसला नहीं दे रहा था, बल्कि पिछले फैसले को लागू करवाने का काम कर रहा था।

इस मामले में, 30 जून 2025 के एक पिछले आदेश में अधिकारियों को ज़मीन अधिग्रहण के मामले में ज़मीन मालिकों को मुआवज़ा देने का निर्देश दिया गया था। चूंकि भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए प्रभावित पक्षों ने आदेश को लागू करवाने के लिए निष्पादन मामला संख्या 80/2025 दायर करके अदालत का रुख किया।

30 अप्रैल 2026 को सुनवाई के दौरान, अदालत मुख्य रूप से इस बात की जांच कर रही थी कि मुआवज़ा अभी तक क्यों नहीं दिया गया है और क्या अमरोहा के कलेक्टर (ज़िलाधिकारी) को और समय दिया जाना चाहिए या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

राज्य सरकार ने इस आधार पर समय मांगा कि मूल फैसले के खिलाफ एक अपील लंबित है और सरकार से धनराशि का अनुरोध किया गया है। हालांकि, अदालत ने इस बात पर विचार किया कि क्या ऐसे कारण लगातार आदेश का पालन न करने को उचित ठहराते हैं।

स्थगन की याचिका खारिज

सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार ने और समय मांगा और बताया कि 30 जून 2025 के फैसले के खिलाफ पहली अपील लंबित है और 8 अप्रैल 2026 को ही प्रमुख सचिव (राजस्व) को धनराशि जारी करने के लिए एक पत्र भेजा जा चुका है। यह आश्वासन दिया गया कि धनराशि मिलते ही आदेश के तहत तय राशि जमा कर दी जाएगी।

हालांकि, अदालत ने इस याचिका को ख़ारिज कर दिया और कहा कि केवल अपील लंबित होने से आदेश के निष्पादन पर रोक नहीं लगती, जब तक कि अपीलीय अदालत द्वारा विशेष रूप से ऐसा आदेश न दिया गया हो।

छह महीने की समय सीमा करीब

सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश का हवाला देते हुए, जिसमें यह अनिवार्य किया गया था कि निष्पादन की कार्यवाही छह महीने के भीतर पूरी की जाए। अदालत ने कहा कि यह मामला 27 नवंबर, 2025 से लंबित है और इसे 27 मई, 2026 तक हर हाल में पूरा किया जाना चाहिए।

अदालत ने पाया कि पांच महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी, डिक्री (अदालती आदेश) का पालन नहीं हुआ है, जिससे न्यायिक आदेशों के पालन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

संपत्ति कुर्क, फिर भी कोई पालन नहीं

इससे पहले, 8 अप्रैल 2026 को अदालत ने सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के ऑर्डर 21 रूल 54 के तहत कलेक्टर की अचल संपत्ति (जमीन/मकान) को कुर्क (अटैच) करने का आदेश दिया था। कलेक्टर को 24 अप्रैल को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया था, ताकि संपत्ति की बिक्री की घोषणा (नीलामी की प्रक्रिया) के लिए शर्तें तय की जा सकें। लेकिन, वह पेश नहीं हुए।

अदालत ने कहा कि कुर्क की गई संपत्ति की बिक्री की प्रक्रिया आगे बढ़ाना व्यावहारिक रूप से मुश्किल था, क्योंकि जो अधिकारी इस बिक्री की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, वे खुद जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। इससे पूरी प्रक्रिया प्रभावी तरीके से लागू नहीं हो पा रही है।

अदालत ने गिरफ्तारी की कार्यवाही की ओर कदम बढ़ाया

लगातार आदेश का पालन न होने के मद्देनज़र, अदालत ने संकेत दिया कि अगला कदम CPC के आदेश 21 नियम 38 के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी करना हो सकता है। हालांकि, यह देखते हुए कि DM एक सरकारी कर्मचारी हैं, अदालत ने नरम रुख अपनाया और CPC के आदेश 21 नियम 37 के तहत आगे बढ़ने का फैसला किया।

कारण बताओ नोटिस जारी

तदनुसार, अदालत ने अमरोहा के कलेक्टर (DM) को निर्देश दिया है कि वे अदालत में पेश हों और एक हलफनामा दाखिल करके बताएं कि उन्हें सिविल जेल क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए। यह नोटिस अमरोहा के ज़िला सरकारी वकील (सिविल) के माध्यम से तुरंत तामील कराया जाना है।

अदालत ने साफ कर दिया कि अगर वे पेश नहीं होते हैं या कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देते हैं, तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है। इस मामले को 12 मई, 2026 को लोक अदालत सेशन के बाद अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।