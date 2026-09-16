आंध्र प्रदेश में एक उपभोक्ता आयोग ने MRP से ज़्यादा दाम पर पानी की बोतल बेचने के मामले में एक दुकानदार पर 7 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। आरोप था कि दुकानदार ने 18 रुपये की पानी के बोतल के लिए ग्राहक से 25 रुपये वसूले थे।

आयोग के अध्यक्ष सीएच रघुपति वसंत कुमार और सदस्य चक्का सुसी व छागंती नागेश्वर राव की पीठ ने दुकानदार को ग्राहक से वसूले गए अतिरिक्त 7 रुपये लौटाने, 10,000 रुपये का मुआवजा और 5,000 रुपये अदालती खर्च देने का आदेश दिया। वहीं, 7 लाख रुपये का जुर्माना ‘उपभोक्ता कल्याण कोष’ में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।

आयोग ने अपने फैसले में कहा, “अनुचित व्यापार गतिविधियों की गंभीरता को देखते हुए और ऐसी घटनाओं की दोबारा होने से रोकने के लिए आयोग दुकानदार को 7 लाख रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश देता है, जिसे उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा किया जाएगा।”

एमआरपी 18 रुपये, वसूले 25 रुपये

शिकायतकर्ता ने बताया कि वह मंदिर दर्शन के लिए गया था, जहाँ उसने मंदिर परिसर में स्थित एक दुकान से एक लीटर की पानी की बोतल खरीदी। हालांकि बोतल पर MRP 18 रुपये छपी थी, लेकिन दुकानदार ने उससे 25 रुपये वसूले। जब उसने इसका विरोध किया, तो दुकानदार ने दावा किया कि उसे MRP से ज़्यादा दाम पर बेचने का अधिकार मिला हुआ है। इसके बाद ग्राहक ने उपभोक्ता आयोग का रुख किया।

सुनवाई के दौरान दुकानदार ने आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि 25 रुपये का भुगतान 20 रुपये के कोल्ड ड्रिंक और 5 रुपये के बिस्कुट पैकेट का था, न कि पानी की बोतल का। उसने यह भी तर्क दिया कि मंदिर परिसर में कई जगहों पर मुफ्त पीने का पानी उपलब्ध कराया जाता है।

वहीं मामले में पहले प्रतिवादी बनाए गए मंदिर के कार्यकारी अधिकारी ने अपनी जवाबदेही से इनकार करते हुए कहा कि दुकान का संचालन एक लाइसेंसधारी द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा रहा था। मंदिर प्रशासन ने पहले भी ज्यादा दाम वसूलने की शिकायतों पर इस दुकानदार के खिलाफ नोटिस जारी किए थे। ये दस्तावेज मंदिर प्रशासन ने आयोग के सामने पेश किए।

आयोग ने पाया कि शिकायतकर्ता का दावा भुगतान रिकॉर्ड, पानी की बोतल की एमआरपी वाली तस्वीरों और वीडियो रिकॉर्डिंग से साबित होता है। आयोग ने यह भी नोट किया कि दुकानदार कोल्ड ड्रिंक और बिस्कुट बेचने के अपने दावे के समर्थन में कोई इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग रिकॉर्ड या सीसीटीवी फुटेज पेश नहीं कर सका।

उपभोक्त आयोग ने कहा कि यह बिक्री एक ऐसे मंदिर परिसर में हुई जो आंध्र प्रदेश के सबसे व्यस्त तीर्थ स्थलों में से एक है, जहाँ हर दिन हज़ारों श्रद्धालु आते हैं। आयोग ने कहा, “ऐसी जगहों पर आने वाले उपभोक्ताओं के पास समय की कमी होती है, अन्य दुकानों को ढूंढने के विकल्प सीमित होते हैं और उनकी ज़रूरतें आपातकालीन होती हैं। ऐसे उपभोक्ता मजबूरी की स्थिति में होते हैं और मांगी गई कीमत पर ज़रूरी सामान खरीदने को विवश हो जाते हैं।”

आयोग ने माना कि MRP से अधिक दाम वसूलना एक सोची-समझी हेराफेरी है, जिसका मकसद सीधे-सादे उपभोक्ताओं की जेब काटकर अनुचित मुनाफा कमाना है। केवल अतिरिक्त रकम लौटा देना या नाममात्र का मुआवजा देना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के मूल उद्देश्यों को पूरा नहीं करेगा।

इसी वजह से आयोग ने 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया ताकि यह संदेश दिया जा सके कि ऐसी गुस्ताखी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है।

इसके साथ ही आयोग ने मंदिर के कार्यकारी अधिकारी के खिलाफ शिकायत को खारिज कर दिया, क्योंकि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि मंदिर प्रशासन ने दुकान को MRP से अधिक वसूलने का कोई निर्देश या बढ़ावा दिया था।

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हरियाणा की एक उपभोक्ता मामलों से संबंधित संस्था ने मनाली के एक रिसॉर्ट पर सर्विस से संबंधित शिकायतों के मामले में बड़ा जुर्माना लगाया है। संस्था ने पाया कि रिसॉर्ट ने पहले से तय बुकिंग के बावजूद गेस्ट और उनके परिवार के लोगों को रिसॉर्ट में रहने से इनकार कर दिया। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।