दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को विमल इलायची के ब्रांड एंबेसडर शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को जारी शो-कॉज नोटिस के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने इन अभिनेताओं पर पान मसाला के कथित ‘सरोगेट विज्ञापन’ को लेकर नोटिस जारी किया था।

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने याचिका को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र (territorial jurisdiction) के आधार पर खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले को चुनौती देने के लिए महाराष्ट्र की अदालतें ज्यादा उपयुक्त और सुविधाजनक मंच हैं।

यह याचिका PB Agro LLP ने दाखिल की थी। कंपनी विमल ब्रांड के तहत इलायची और तंबाकू रहित पान मसाला के निर्माण और बिक्री की मास्टर लाइसेंसी है।

कंपनी की दलील थी कि खाद्य और औषधि प्रशासन के अधिकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत काम करते हैं और मंत्रालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट को इस मामले की सुनवाई का अधिकार होना चाहिए।

हालांकि जस्टिस शर्मा ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि PB Agro LLP दिल्ली से अपना कारोबार कर रही है या कंपनी के ब्रांड एंबेसडर दिल्ली में हैं, इससे दिल्ली हाईकोर्ट का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र अपने आप तय नहीं हो जाता।

कोर्ट ने माना कि इस मामले में महाराष्ट्र की अदालतें अधिक उपयुक्त मंच हैं। लिहाजा दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को आगे सुनने से इनकार कर दिया।

मुसीबत में फंसे शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ

महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन, शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आरोप है कि इन कलाकारों का विमल इलायची का विज्ञापन, महाराष्ट्र में प्रतिबंधित विमल पान मसाला का अप्रत्यक्ष या सरोगेट विज्ञापन हो सकता है।

तीनों अभिनेता अब FDA की जांच के दायरे में हैं। महाराष्ट्र FDA ने तंबाकू या निकोटीन वाले गुटखा और पान मसाला के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसके लिए विभाग पुलिस के साथ मिलकर ऐसे मामलों में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCOCA) लगाने की तैयारी भी कर रहा है, जहां प्रतिबंधित उत्पादों के पीछे संगठित नेटवर्क शामिल हों। पढ़ें पूरी खबर…