कांग्रेस नेता सिराजुद्दीन उर्फ सिराज शेख को पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक भीमा नाइक के खिलाफ कथित जातिसूचक टिप्पणी मामले में बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने शेख को राहत देने से इनकार कर दिया है।

ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली शेख की याचिका खारिज करते हुए जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने शुक्रवार को कहा, “जब कोई राजनेता या उसके समर्थक किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के खिलाफ सार्वजनिक स्थान पर जातिसूचक अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो यह केवल किसी व्यक्ति का अपमान नहीं होता, बल्कि समान नागरिकता के संवैधानिक वादे का भी अपमान होता है।”

हाई कोर्ट ने आगे कहा, “गरिमा कोई ऐसी रियायत नहीं है जिसे शक्तिशाली लोग हाशिए पर खड़े लोगों को प्रदान करें। यह प्रत्येक नागरिक का अटूट संवैधानिक अधिकार है।”

क्या है मामला?

सिराज शेख ने 2023 में दर्ज मामले में खुद को आरोपमुक्त किए जाने की मांग की थी। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 504 (जानबूझकर अपमान कर शांति भंग करने के लिए उकसाना) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(r) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

यह मामला भीमा नाइक के भतीजे मंजूनाथ एस.एल. द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। अदालत ने माना कि मामले में मुकदमे की कार्यवाही जारी रखने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं, इसलिए आरोपी को इस चरण पर राहत नहीं दी जा सकती।

शेख की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता संदेश जे चौटा ने तर्क दिया कि शिकायत पर विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह कथित पीड़ित के भतीजे द्वारा दर्ज कराई गई थी और इसलिए यह सुनी-सुनाई बातों पर आधारित थी।

मंजुनाथ का प्रतिनिधित्व करते हुए अधिवक्ता केबीके स्वामी ने इस दलील का खंडन करते हुए कहा कि अपशब्द तीन सार्वजनिक स्थानों पर कहे गए थे, न कि केवल एक स्थान पर।

पीठ ने गौर किया कि आरोपी पीड़ित की जाति से अनभिज्ञ नहीं था और कहा, “इसलिए, उस परिस्थिति की जानकारी को प्रथम दृष्टया अनुपस्थित या आकस्मिक कहकर खारिज नहीं किया जा सकता।”

कोर्ट ने आगे कहा गया है, “राजनीतिक मंच को जातिगत अपमान का मंच नहीं बनाया जा सकता है, न ही राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का शोर गरिमा की संवैधानिक गारंटी को दबा सकता है।”

पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि राजनीतिक सभाओं में बोले गए शब्द वक्ता और जिसके विरुद्ध वे निर्देशित होते हैं। उनके बीच ही सीमित नहीं रहते, बल्कि वे एक विशिष्ट सार्वजनिक चरित्र प्राप्त कर लेते हैं। अभियुक्तों को मुकदमे का सामना करने का निर्देश देते हुए पीठ ने कहा कि जहां बचाव पक्ष को अदालत से विवादित तथ्यों को समझने, प्रत्यक्षदर्शी गवाही का आकलन करने और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है, वहां समाधान मुकदमे में निहित है, न कि अभियोजन को समय से पहले समाप्त करने में।

हाई कोर्ट ने कहा कि भारत के संविधान ने अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया है और समानता, गरिमा और बंधुत्व का वादा किया है। फिर भी अफसोस की बात है कि जाति का जहर कभी-कभी राजनीतिक सत्ता के पदों पर आसीन लोगों के आचरण में भी प्रकट होता है।

‘माफी मांगें मनन मिश्रा’, NALSAR के छात्र संघ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से की मांग

NALSAR लॉ यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट बॉडी स्टूडेंट बार काउंसिल ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) की निंदा की है। छात्र संघ ने 2026 बैच पर लगाए गए उस बैन के लिए BCI की आलोचना की है जिसमें उसने कहा था कि इस बैच के छात्रों के एनरोलमेंट होने नहीं देंगे, जिसके बाद वह कहीं प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। हालांकि सीजेआई के फटकार के बाद इस आदेश को वापस ले लिया गया। पढ़ें पूरी खबर।



