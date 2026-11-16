सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसी भी मतदाता या उम्मीदवार को यह अधिकार नहीं है कि कोई खास निर्वाचन क्षेत्र हमेशा अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहे। अदालत ने यह टिप्पणी महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में SC/ST आरक्षित सीटों के रोटेशन (बारी-बारी से आरक्षण) की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए की।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने कहा कि कानून में SC/ST आबादी के अनुपात के आधार पर आरक्षित सीटों के रोटेशन का प्रावधान है। लेकिन इसे किस तरीके से और कितने समय में लागू किया जाना है, यह तय करना सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।

जस्टिस बागची ने कहा कि किसी मतदाता या उम्मीदवार का किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित बनाए रखने का कोई निहित अधिकार नहीं है। अदालत ने याचिकाकर्ता की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि आरक्षित सीटों के रोटेशन के लिए नए सिरे से समयसीमा तय करने से रोटेशन की पूरी व्यवस्था ही निरर्थक हो जाती है।

2025 के नए नियम को दी गई थी चुनौती

यह मामला महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (सीटों के आरक्षण का तरीका और रोटेशन) नियम, 2025 के नियम 12 से जुड़ा है। इस नियम के तहत आरक्षित सीटों के रोटेशन के लिए 2025 के संशोधन के बाद होने वाले अगले आम चुनाव को शुरुआती बिंदु माना जाएगा।

याचिकाकर्ता रूपाली इंद्रभूषण सोंडे ने इस नियम को चुनौती दी थी। इससे पहले सितंबर 2025 में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई थी कि नियम 12 के जरिए रोटेशन का पूरा चक्र नए सिरे से शुरू करने से पहले से चली आ रही व्यवस्था प्रभावित होगी। इससे कम SC/ST आबादी वाले कई निर्वाचन क्षेत्रों के भविष्य में आरक्षित होने की संभावना खत्म हो सकती है। याचिका में इस नियम को मनमाना बताते हुए संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन भी बताया गया था।

सरकार को रोटेशन की प्रक्रिया तय करने का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलों को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि कानून के तहत SC/ST आबादी के अनुपात में सीटों का आरक्षण और उनका रोटेशन सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। लेकिन किसी खास निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित रखने की गारंटी नहीं दी गई है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियम 12 आरक्षण या सीटों के रोटेशन की मूल अवधारणा के खिलाफ नहीं है। इसलिए इसे असंवैधानिक ठहराने का कोई आधार नहीं बनता।

गौर करने वाली बात है कि 4 नवंबर को भी सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका खारिज की थी जिसमें कई दशकों से बिना रोटेशन के कुछ विधानसभा क्षेत्रों को SC/ST उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखे जाने को चुनौती दी गई थी।