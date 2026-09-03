सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया की शक्तियों को लेकर बड़ी बात कही। शीर्ष अदालत ने कहा कि बीसीआई के पास अधिवक्ता के रूप में नामांकन से पहले कानून के छात्रों के आचरण की जांच करने का कोई अधिकार या वैधानिक शक्ति नहीं है।

सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने यह टिप्पणी बीसीआई के फैसले को लेकर संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था। बीसीआई ने यह फैसला सीजेआई के खिलाफ नालसार स्टूडेंट्स के विरोध-प्रदर्शन को लेकर लिया था। जिसमें एनएएलएसएआर हैदराबाद के 2026 बैच के छात्रों के नामांकन पर रोक लगा दी गई थी। जिसके बाद बीसीआई ने अपना फैसला वापस लिया था।

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 क्या कहता है?

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, शीर्ष अदालत ने कहा कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961, जिसके तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया है। उसे विधि शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का कोई स्पष्ट या निहित अधिकार प्रदान नहीं करता है।

न्यायालय ने फैसला सुनाया, “यह अधिकार उस विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थान के पास निहित है जिसमें छात्र नामांकित हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया वैधानिक प्रावधानों और लागू नियमों के अनुसार विधिक शिक्षा के मानक निर्धारित और लागू कर सकती है। हालांकि, वह किसी विधि के छात्र के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती।”

सीजेआई सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि बीसीआई किसी विधि स्नातक पर अपनी शक्तियों का प्रयोग तभी कर सकता है जब वह वैधानिक निकाय में पंजीकृत हो चुका हो। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा, “कानून के छात्रों के आचरण के संबंध में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास न तो अधिकार क्षेत्र है और न ही वैधानिक अधिकारिता। यह पूरी तरह से शिक्षण संस्थान या विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता। छात्र के स्नातक होने और वकील के रूप में पंजीकरण कराने के बाद, बार काउंसिल की भूमिका शुरू होती है। तब यह वकीलों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार वैधानिक प्राधिकरण होता है, लेकिन इनमें से किसी भी छात्र ने वकील के रूप में पंजीकरण नहीं कराया था।”

इसी प्रकार, जस्टिस बागची ने कहा कि एक विश्वविद्यालय किसी कानून के छात्र को नैतिक पतन से जुड़े कृत्य में संलिप्त होने के बावजूद भी अपनी शिक्षा जारी रखने की अनुमति दे सकता है। जस्टिस बागची ने कहा कि बार काउंसिल प्रवेश के समय यह जांच कर सकती है कि प्रवेश की पूर्व शर्तें पूरी हुई हैं या नहीं, लेकिन छात्र को कानूनी शिक्षा जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं, यह विश्वविद्यालय को तय करना है। बार काउंसिल पहले से यह शर्त नहीं लगा सकती कि स्नातक होने पर छात्र को वकील के रूप में नामांकित नहीं किया जाएगा।

यह देखते हुए कि बीसीआई ने 2026 के नालसार बैच के छात्रों के खिलाफ जारी परिपत्र को पहले ही वापस ले लिया है। न्यायालय ने आज इस मामले को बंद कर दिया। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि बीसीआई का निर्णय अधिकारहीन था।

इसमें कहा गया है कि उपरोक्त में हमने जो घोषणा की है, उसे ध्यान में रखते हुए, दिनांक 13 अगस्त, 2026 का संचार और उसके बाद के सभी संशोधित संचार अधिकार क्षेत्र के बिना जारी किए गए घोषित किए जाते हैं।

इससे पहले मुख्य न्यायाधीश कांत ने भी बीसीआई के परिपत्र पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि इस मामले में वैधानिक निकाय की कोई भूमिका नहीं है। कांत ने कहा कि स्वाभाविक रूप से, यह बिल्कुल अनुचित है। यह छात्रों और मेरे बीच की बातचीत है। वे इस मुद्दे को उठाने वाले कौन होते हैं? यह पूरी तरह से अनुचित है। सीजेआई ने कहा कि अपने छात्र जीवन में मैं छात्र गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल रहा हूं। मान लीजिए, भले ही वे गलत हों, उन्हें विरोध करने का अधिकार है। बीसीआई को इसमें कोई दखल नहीं देना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि बीसीआई द्वारा नालसार या उसके किसी भी छात्र या संकाय सदस्य या किसी अन्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। इस निर्देश को आज अंतिम रूप दे दिया गया।

क्या है नालसार यूनिवर्सिटी विवाद?

यह विवाद नालसार के छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय को लिखे गए एक पत्र से उपजा है, जिसमें उन्होंने जंतर-मंतर पर हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की बर्बरता पर कथित निष्क्रियता के विरोध में मुख्य अतिथि के रूप में सीजेआई सूर्यकांत को आमंत्रित किए जाने का विरोध किया था। छात्रों ने कहा कि एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति से डिग्री प्राप्त करना उचित नहीं लगता, जिसका हालिया सार्वजनिक आचरण प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस बर्बरता के गंभीर आरोपों को नजरअंदाज करता प्रतीत होता है।

छात्रों के पत्र में 22 जुलाई को सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष एक वकील द्वारा इस मुद्दे पर तत्काल सुनवाई की मांग का उल्लेख किया गया था। उस समय मुख्य न्यायाधीश ने वकील से कहा था, “हमारा समय बर्बाद मत करो , और अपना समय भी बर्बाद मत करो।”

प्रतिनिधित्व में कहा गया है कि जब वकील ने कथित पुलिस कार्रवाई का वीडियो सबूत दिखाने की पेशकश की, तो मुख्य न्यायाधीश ने कथित तौर पर कहा, “हमें वीडियो में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारे पास उन्हें देखने का समय नहीं है।”

इस ज्ञापन पर 2026 बैच के लगभग 70 छात्रों ने हस्ताक्षर किए थे। दो दिन बाद, 2027 से 2031 बैच के लगभग 380 और छात्रों ने भी अपना समर्थन दिया था। इसके जवाब में, बीसीआई ने एक परिपत्र जारी कर नालसार के 2026 बैच के सभी छात्रों को अधिवक्ता के रूप में नामांकित होने से रोक दिया था, क्योंकि उन्होंने नालसार दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित करने का विरोध किया था।

परिपत्र में कहा गया था कि कुछ शैक्षणिक कर्मचारियों के बीच गुटबाजी और गंदी राजनीति चल रही है और उन्होंने छात्रों को गुमराह करने, उकसाने और गलत दिशा में ले जाने में सक्रिय भूमिका निभाई है। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में लगने के बजाय परिसर में घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। विधि शिक्षा के नियामक के रूप में भारतीय बार परिषद ऐसी गंभीर स्थिति की मूक दर्शक नहीं रह सकती।

पहले परिपत्र के जारी होने के कुछ ही घंटों के भीतर जारी दूसरे परिपत्र में नामांकन रोकने के निर्णय को पलट दिया गया, लेकिन मुख्य न्यायाधीश के निमंत्रण का विरोध जारी रहा। बीसीआई ने विरोध करने और लोगों को जुटाने में भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों की जांच का निर्णय बरकरार रखा गया। इस संबंध में, बीसीआई ने विश्वविद्यालय से एक जांच रिपोर्ट भी मांगी।

दूसरे परिपत्र के बाद, NALSAR के कुलपति प्रो. श्रीकृष्णा देवा राव ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि विश्वविद्यालय पहले यह जांच करेगा कि क्या इस तरह की जांच उसके शासन नियमों के तहत अनुमत है। इस कार्रवाई पर हुए विरोध के बाद, बीसीआई ने कार्यवाही बंद कर दी और NALSAR को बताया कि आगे किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। बाद में इन परिपत्रों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई।

सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ?

आज याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता के. परमेश्वर ने न्यायालय से उन परिस्थितियों की जांच करने का आग्रह किया जिनमें परिपत्र जारी किए गए थे। उन्होंने सवाल उठाया कि परिपत्र जारी करने से पहले कोई बैठक हुई थी या नहीं।

वरिष्ठ वकील ने कहा कि यह विश्वविद्यालय में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल है। यह सिर्फ एक छात्र का मामला नहीं है। यह पूरे विश्वविद्यालय में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का मामला है।

परमेश्वर ने न्यायालय से यह भी पता लगाने का आग्रह किया कि इस निर्णय को किसने अधिकृत किया था और यह निर्णय कानून के किस प्रावधान के तहत लिया गया था। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी न किसी रूप में जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

बीसीआई के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने जवाब दिया कि यह निर्णय पहले ही वापस ले लिया गया है। मिश्रा ने कहा कि सवाल यह है कि सब कुछ पहले ही बंद हो चुका है। परिषद ने अपनी बैठक में कहा है कि अब आगे कुछ नहीं है और सब कुछ सुलझ गया है। पत्र तुरंत वापस ले लिया गया था।

सीजेआई सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि परिपत्रों को वापस लेना बीसीआई द्वारा गलती की स्वीकृति के समान था। सीजेआई ने कहा कि हम सभी से जिम्मेदारी से काम करने की उम्मीद करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आदेश वापस ले लिए गए थे। इसका मतलब यह है कि यह महसूस किया गया होगा कि कोई गलती, या कहें तो घोर चूक हुई थी और उसे तदनुसार सुधारा गया।

इसके बाद परमेश्वर ने न्यायालय से यह स्पष्ट करने का आग्रह किया कि बीसीआई के पास छात्रों के आचरण को विनियमित करने की कोई शक्ति नहीं है। वरिष्ठ वकील ने कहा कि हम केवल यह स्पष्टीकरण चाहते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास छात्रों के आचरण को विनियमित करने की कोई वैधानिक शक्ति नहीं है। यह अधिकार क्षेत्र पूरी तरह से शैक्षणिक संस्थान के अंतर्गत आता है। इतना ही पर्याप्त होगा।

इसके बाद अंत में सीजेआई सूर्यकांत ने स्पष्टीकरण जारी करने पर सहमति व्यक्त की। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि छात्रों को असीमित स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि निश्चित रूप से छात्रों को स्वतंत्रता है, लेकिन यह बेलगाम स्वतंत्रता नहीं हो सकती।

‘मनन कुमार मिश्रा का पद अस्थायी रहेगा जब तक…’, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- तीन सप्ताह के भीतर कराएं BCI के प्रतिनिधियों का चुनाव

सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की कार्यप्रणाली को लेकर एक अहम आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि BCI के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा का पद तब तक सिर्फ “प्रो-टेम” (अस्थायी) रहेगा, जब तक वकीलों का नया संगठन अपने पदाधिकारियों को नहीं चुन लेता। पढ़ें पूरी खबर।