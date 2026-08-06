सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आसाराम को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। आसाराम 2013 में एक नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें चौबीसों घंटे मदद के लिए अपनी पसंद का एक अनुभवी केयरटेकर रखने की इजाजत दी है।

जस्टिस एम एम सुंदरेश और पी बी वराले की बेंच ने स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की आसाराम की याचिका को अभी लंबित रखा है, लेकिन उन्हें यह छूट दी है कि अगर उनकी तबीयत बिगड़ती है तो वे अपने मामले का जिक्र कर सकते हैं।

सुनवाई के दौरान, राजस्थान सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आसाराम ने इस तथ्य को छुपाया था कि उनके वकील ने भी पैरोल के लिए आवेदन दिया था। इस दलील का जवाब देते हुए आसाराम के वकील ने कहा कि पैरोल आवेदन बहुत पहले दायर किया गया था और यह चिकित्सा कारणों पर आधारित नहीं था।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया था कि अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान (एम्स) द्वारा गठित एक चिकित्सा बोर्ड ने पाया कि आसाराम को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें निरंतर चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है। 21 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने एम्स को उनकी स्वास्थ्य स्थिति का आकलन करने के लिए बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया था।

इस महीने की शुरुआत में राजस्थान उच्च न्यायालय ने 85 वर्षीय आसाराम को 20 दिन की पैरोल दे दी, क्योंकि राज्य सरकार उनके आवेदन को खारिज करने के अपने निर्णय को उचित ठहराने में विफल रही थी। उच्च न्यायालय ने राहत देते समय आसाराम द्वारा पहले से ही जेल में बिताए गए समय और अंतरिम रिहाई के दौरान उनके आचरण को ध्यान में रखा।

क्या है 2013 का मामला?

सुप्रीम कोर्ट राजस्थान हाई कोर्ट के 27 मई के उस फैसले के खिलाफ आसाराम की अपील पर भी सुनवाई कर रहा है, जिसमें 2013 के उस मामले में उनकी दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा गया था, जिसमें एक नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न का मामला शामिल है।

जबकि उच्च न्यायालय ने उन्हें पूर्व भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत सामूहिक बलात्कार और गंभीर यौन उत्पीड़न से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। वहीं इसने आईपीसी की धारा 376(2)(F) के तहत नाबालिग के बलात्कार के लिए उनकी सजा को बरकरार रखा और निचली अदालत द्वारा लगाई गई आजीवन कारावास की सजा को भी बरकरार रखा।

उच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 342 (गलत तरीके से कैद करना), 370(4) (तस्करी), 506 (आपराधिक धमकी), 509 (महिला की गरिमा का अपमान करना) और 354ए (यौन उत्पीड़न) के साथ-साथ पीओसीएसओ अधिनियम की धारा 7 और 8 और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 23 के तहत उनकी सजा को भी बरकरार रखा।

आसाराम को 25 अप्रैल, 2018 को एक निचली अदालत ने अपने आश्रम में एक नाबालिग छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में दोषी ठहराया था और आईपीसी, पॉक्सो अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

लखीमपुर खीरी हिंसा: मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत की शर्तों में नहीं मिली ढील

सुप्रीम कोर्ट से गुरुवार को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को झटका लगा है। कोर्ट ने मिश्रा पर लगाई गई जमानत की शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया है। आशीष मिश्रा पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा (टेनी) के बेटे हैं और 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी हैं। पढ़ें पूरी खबर।