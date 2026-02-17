सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार से सवाल किए। अदालत ने कहा कि जिस वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट (लिखित रिकॉर्ड) के आधार पर वांगचुक को हिरासत में लिया गया, उसकी असली कॉपी पेश की जाए।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे आंगमो की याचिका पर सुनाया गया। जिसमें उन्होंने अपने पति की हिरासत को चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि वीडियो में वांगचुक के नाम से जो कुछ शब्द लिखे गए हैं, वे उन्होंने कभी नहीं कहे। इस पर कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह वांगचुक के बयानों का सही और पूरा ट्रांसक्रिप्ट पेश करे।

शीर्ष अदालत ने कहा कि आपने जो सारणीबद्ध सूची प्रस्तुत की है। उनमें से कुछ बातें तो हिरासत आदेश में भी दर्ज नहीं हैं। कम से कम वांगचुक के कहे गए शब्दों का सही प्रतिलेख तो होना ही चाहिए। उसमें कोई भिन्नता नहीं होनी चाहिए। यदि भाषण 3 मिनट का है और आपका प्रतिलेख 7-8 मिनट तक चलता है, तो इसमें निश्चित रूप से दुर्भावना है।

इसके जवाब में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने अदालत में कहा कि जिन वीडियो ट्रांसक्रिप्ट का हवाला दिया गया है, वे किसी दूसरे विभाग ने तैयार किए हैं और उनकी टीम इस मामले की विशेषज्ञ नहीं है।

इस पर अदालत ने टिप्पणी की कि आज के एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) के दौर में कम से कम 98 प्रतिशत सटीकता तो होनी ही चाहिए।

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हिरासत में लेने वाले अधिकारियों ने ऐसी सामग्री पर भरोसा किया, जो असल में मौजूद ही नहीं थी। उन्होंने सवाल उठाया कि जो चीज अस्तित्व में ही नहीं है, उस पर ‘संतुष्टि’ कैसे बनाई जा सकती है।

जब अदालत ने सरकार से असली ट्रांसक्रिप्ट पेश करने को कहा, तो सिब्बल ने कहा कि यह सरकार के लिए कोई नई बात नहीं है। वह पहले ही इस मुद्दे को उठा चुके हैं, लेकिन सरकार ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अब सरकार को दूसरा मौका क्यों दिया जाए।

सुनवाई के दौरान अदालत ने हल्के अंदाज में एक उर्दू शेर का जिक्र किया- ‘हमने वो भी सुना जो उन्होंने कभी नहीं कहा।’

इस पर सिब्बल ने जवाब दिया-‘हाँ, और जो हम कह रहे हैं, उसे उन्होंने सुना ही नहीं।’

अदालत ने मुस्कराते हुए कहा-‘हम तो सुन रहे हैं, है ना?’

इस पर सिब्बल ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा-‘इसीलिए तो हम यहां हैं।’

सितंबर 2025 में लेह में लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुए थे। इसके बाद वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत हिरासत में ले लिया गया। उनकी पत्नी ने उनकी रिहाई के लिए अदालत में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की।

सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि वांगचुक की खराब सेहत को देखते हुए उनकी हिरासत पर दोबारा विचार किया जाए। लेकिन अधिकारियों ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर उन्हें रिहा करने से इनकार कर दिया।

सरकार ने पिछले हफ्ते अपनी दलीलें पूरी कर ली थीं। सोमवार को वांगचुक की पत्नी अंगमो की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जवाबी दलीलें पेश कीं।

सिब्बल की मुख्य दलीलें

सिब्बल ने कहा कि केंद्र सरकार ने उनके पहले दिए गए आवेदनों का जवाब नहीं दिया। उन्होंने बताया कि 24 सितंबर को वांगचुक ने एक भाषण में अनशन खत्म करने और अहिंसा की अपील की थी। लेकिन यह महत्वपूर्ण भाषण हिरासत में लेने वाले अधिकारियों को नहीं दिया गया।

वांगचुक को 26 सितंबर को हिरासत में लिया गया था। सिब्बल के अनुसार, पदयात्रा के दौरान किसी भी तरह की हिंसा का कोई सबूत नहीं मिला और सरकार ने भी इसका खंडन नहीं किया।

दस्तावेज़ और वीडियो पर सवाल

सिब्बल ने कहा कि कई दस्तावेज ऐसे थे जिनका वांगचुक से कोई संबंध ही नहीं था। उन्होंने कहा कि जिन 8 वीडियो का हवाला दिया गया, उनमें से 4 एक साल से ज्यादा पुराने थे। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारियों ने वीडियो के गलत ट्रांसक्रिप्ट (प्रतिलेख) पर भरोसा किया। उनके अनुसार, हिरासत का आदेश ऐसी सामग्री पर आधारित है जो अस्तित्व में ही नहीं थी।

संदर्भ को नजरअंदाज करने का आरोप

सिब्बल ने कहा कि वांगचुक सिर्फ यह कह रहे थे कि राज्य का दर्जा देने का वादा किया गया था, जो पांच साल बाद भी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने सवाल उठाया कि 2022 से अब तक क्या वांगचुक के किसी भाषण से हिंसा भड़की? उनके मुताबिक, यह मामला हिंसा या सार्वजनिक अशांति फैलाने से जुड़ा ही नहीं है।

‘कॉपी-पेस्ट’ का आरोप

सिब्बल ने कहा कि हिरासत आदेश में लिखे गए कुछ पैराग्राफ दूसरे दस्तावेजों से मिलते-जुलते हैं। उन्होंने दावा किया कि यह सोच-समझकर किया गया ‘कॉपी-पेस्ट’ है और अदालत से तुलना करने को कहा।

अधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा

सिब्बल ने यह भी कहा कि वांगचुक के प्रतिनिधित्व (अपना पक्ष रखने) के अधिकार का उल्लंघन हुआ। उन्हें जरूरी दस्तावेज समय पर नहीं दिए गए। उनका लैपटॉप 5 अक्टूबर को दिया गया, जबकि हिरासत की पुष्टि करने वाला राज्य सरकार का आदेश 4 अक्टूबर को ही जारी हो गया था। इसलिए, सिब्बल के अनुसार, वांगचुक को अपनी बात सही तरीके से रखने का मौका नहीं मिला।

अदालत ने पूछा कि जब वांगचुक को हिरासत का आदेश दिया गया था, तब क्या उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि वीडियो के लिंक उन्हें नहीं दिए गए।

अदालत ने कहा कि वकील की ओर से यह माना गया है कि जिन सभी वीडियो पर सरकार ने भरोसा किया, वे वांगचुक को उपलब्ध करा दिए गए थे।

इस पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसा कोई लिखित बयान रिकॉर्ड में नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार के जवाबी हलफनामे में यह बात कहीं भी दर्ज नहीं है, यह सिर्फ मौखिक बहस में कहा जा रहा है।

यह भी पढ़ें- ‘किसी पर भरोसा न करें’, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- शादी से पहले शारीरिक संबंधों को लेकर रहें सतर्क

सिब्बल ने दलील दी कि सिर्फ वीडियो दिखा देना पर्याप्त नहीं है, उनकी कॉपी देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मान लीजिए सरकार का यह दावा सही भी है कि एक अधिकारी (डीआईजी) ने उनके साथ बैठकर वीडियो दिखाए, तब भी यह संविधान के अनुच्छेद 22(5) का उल्लंघन है, क्योंकि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को पूरी सामग्री दी जानी चाहिए ताकि वह अपना बचाव कर सके।

सिब्बल ने यह भी कहा कि वांगचुक को आठ में से केवल चार वीडियो की ही कॉपी दी गई थी। इस पर अदालत ने निर्देश दिया कि वांगचुक के पास जो पेन ड्राइव है,उसे अगली सुनवाई से पहले सीलबंद लिफाफे में जमा किया जाए। अदालत ने कहा कि पेन ड्राइव को बंदी (वांगचुक) की मौजूदगी में सील किया जाए और फिर अधिकारियों के जरिए अदालत को सौंपा जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी।

यह भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में ‘तार्किक विसंगति’ को चुनौती देने वाली याचिका को किया खारिज