राष्ट्रीय राजधानी में जुलाई में जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर हुई हिंसा की जांच कर रही सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति (एचपीईसी) 29 अक्तूबर को बैठक करेगी। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि इस दौरान प्रभावित लोगों की बात सुनी जाएगी और पैलेट गन के कथित इस्तेमाल तथा महिला प्रदर्शनकारियों के उत्पीड़न से जुड़े सबूत दर्ज किए जाएंगे।

हिंसा से प्रभावित लोग और आम लोग सुबह 11:30 बजे से दोपहर बाद तीन बजे के बीच अपनी शिकायतें या आवेदन दे सकते हैं और सबूत पेश कर सकते हैं। इसके लिए उनके पास पहचान का वैध दस्तावेज होना जरूरी है। अधिकारियों ने बताया कि समिति विशेष रूप से पैलेट गन के कथित इस्तेमाल, चुनिंदा लोगों को निशाना बनाकर की गई हिंसा और महिला प्रदर्शनकारियों के उत्पीड़न की जांच करेगी। इसके अलावा, दोनों पक्षों की ओर से जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं की भी जांच की जाएगी।

इससे पहले अधिकारियों ने कहा था कि सुनवाई 29 और 30 अक्तूबर को दो दिन चलेगी, लेकिन बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि यह 29 अक्तूबर को एक दिन के लिए होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है।

इन याचिकाओं में काकरोच जनता पार्टी (काजपा) के नेतृत्व में हुए आंदोलन के दौरान छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की ज्यादती के आरोप लगाए गए थे। वहीं, पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोप भी लगाए गए थे।

समिति में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा, दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश शालिंदर कौर, सीबीआइ के पूर्व निदेशक ऋ षि कुमार शुक्ला और मेघालय के पूर्व पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल हैं।

अधिकारियों ने बताया कि समिति की कार्यवाही 29 अक्तूबर को सुबह 11 बजे से शिक्षा सदन, 17 राउज एवेन्यू इंस्टीट्यूशनल एरिया स्थित उसके कार्यालय में शुरू होगी।

हिंसा से प्रभावित लोग और आम लोग सुबह 11:30 बजे से दोपहर बाद तीन बजे के बीच वहां जाकर अपनी शिकायतें या आवेदन दे सकते हैं और सबूत पेश कर सकते हैं।

अधिकारियों ने बताया कि समिति विशेष रूप से पैलेट गन के कथित इस्तेमाल, चुनिंदा लोगों को निशाना बनाकर की गई हिंसा और महिला प्रदर्शनकारियों के उत्पीड़न की जांच करेगी। इसके अलावा, दोनों पक्षों की ओर से जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं की भी जांच की जाएगी।

जस्टिस कौल के संस्मरण में न्यायपालिका और पूर्व CJI चंद्रचूड़ को लेकर जानिए क्या लिखा

देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस डी.वाई चंद्रचूड़ जजों की नियुक्ति के मामले में सरकार के प्रति नरम रुख अपनाने वाले थे। एक वक्त उन्होंने कॉलेजियम की बैठक होने से पहले ही सरकार की सहमति लेने की कोशिश की थी। एक अन्य मौके पर चंद्रचूड़ ने अल्पसंख्यक समुदाय के जज उम्मीदवार की जाति के बारे में सरकार की ओर से की गई अजीबोगरीब पूछताछ को भी सामने रखा था। पढ़ें पूरी खबर।