सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के रायबरेली स्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को को यह पता लगाने के लिए जांच करने के निर्देश दिए कि क्या कथित रेप के दो केस से जुड़ी फाइलें जानबूझकर गायब की गईं।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ एसिड हमले और सामूहिक बलात्कार के आरोपों से संबंधित कई ट्रांसफर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी, लेकिन कथित पीड़ितों को दस्तावेज नहीं दिए गए।

दो मामलों (केस क्राइम नंबर 740/2009 और केस क्राइम नंबर 489/2012) में कोर्ट ने नवंबर 2025 में रायबरेली के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज को ट्रायल कोर्ट से सही रिपोर्ट लेने का आदेश दिया कि क्या केस के रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। जनवरी में इसने रिकॉर्ड्स को फिर से बनाने का आदेश दिया।

मामला जब सामने आया तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड शौर्य सहाय (उत्तर प्रदेश राज्य के लिए) ने कोर्ट को बताया कि कथित तौर पर गायब फाइलें मिल गईं। इस पर जस्टिस दत्ता ने सवाल किया कि कोर्ट के दखल के बाद फाइलें अचानक कैसे मिल गईं, जबकि इतने सालों से पीड़ित उन्हें पाने के लिए गुहार लगा रहा था।

जस्टिस दत्ता ने कहा, “ऐसा नहीं किया गया। हम इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। जब मैं जस्टिस मसीह के साथ बैठा था तो हमने लगभग चार दिनों तक सुनवाई की। मैडम नीखरा घंटों रो रही थीं कि मेरी फाइल मिल नहीं रही, मिल नहीं रही, मिल नहीं रही। अब, जब हम रिकंस्ट्रक्ट कहते हैं, तो फाइलें सामने आ जाती हैं।”

एडवोकेट प्रगति नीखरा (याचिकाकर्ताओं के लिए) ने कहा कि ऐसे कई मामले हैं, जहां फाइलें गायब हो गईं। जस्टिस दत्ता ने जवाब दिया कि कोर्ट को एक लिस्ट दी जाए। वह इन मामलों में स्टेटस रिपोर्ट मांगने के लिए ऑर्डर पास करेगा।

कोर्ट ने आदेश दिया, “ऑफिस की रिपोर्ट पढ़ें…ऐसा प्रतीत होता है कि गायब रिकॉर्ड का पता तभी चला जब इस कोर्ट ने गायब रिकॉर्ड को फिर से बनाने का निर्देश दिया। यह वाकई एक अच्छी बात है, लेकिन सच तो यह है कि रिकॉर्ड का पता कोर्ट के दखल के बाद ही चला। हमें यह पता लगाना है कि क्या रिकॉर्ड का पता न लगना न्याय के रास्ते में रुकावट डालने की किसी सोची-समझी कोशिश की वजह से हुआ या यह सच में इंसानी गलती की वजह से हुआ था। हम रायबरेली के डिस्ट्रिक्ट जज को मामले की जांच करने और छह हफ़्ते के अंदर रिपोर्ट देने का निर्देश देते हैं।”

उन्होंने बताया कि कई दूसरे मामलों में भी रिकॉर्ड गायब हैं… फलां डिस्ट्रिक्ट जजों को कथित गायब फाइलों की मौजूदगी के बारे में स्टेटस रिपोर्ट देने का निर्देश दिया जाता है। यह रिपोर्ट छह हफ्ते के अंदर इस कोर्ट तक पहुंच सकती है।

सरल शब्दों में कहें तो केस क्राइम नंबर 740/2009 में 6 मार्च, 2009 को क्लोजर रिपोर्ट फाइल की गई। इसके बाद याचिकाकर्ता-विक्टिम ने एक प्रोटेस्ट याचिका फाइल की और ट्रायल कोर्ट ने इसे 2012 में एक कंप्लेंट केस के तौर पर रजिस्टर किया। हालांकि, याचिकाकर्ता के न होने की वजह से इसे 2014 में खारिज किया गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसे कभी क्लोजर रिपोर्ट नहीं दी गई। इसलिए वह रिकॉल के लिए अप्लाई नहीं कर सकी।

जहां तक ​​केस क्राइम नंबर 489/2012 की बात है, यह मामला एसिड अटैक और गैंगरेप के आरोप से जुड़ा है। यूपी राज्य के अनुसार, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने जांच की थी, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई प्राइमा फेसी केस नहीं बना। यह दावा किया गया कि कई नोटिस के बावजूद, याचिकाकर्ता-विक्टिम पेश नहीं हुई और उसका बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया। अंत, 2014 में एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल की गई।

हालांकि, राज्य ने यह दावा मान लिया कि इन कार्रवाई में क्लोजर रिपोर्ट को एफिडेविट का हिस्सा बनाने से पहले उसकी एक कॉपी याचिकाकर्ता को नहीं दी गई। हालांकि, याचिकाकर्ता का दावा है कि वह एसिड अटैक से पीड़ित थी और आरोपी उसे लगातार धमका रहे थे। कोर्ट ने उसे प्रोटेस्ट याचिका फाइल करने की इजाजत दी और कहा कि रायबरेली के एसपी को उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी पक्की करनी चाहिए। वह मदद के लिए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज से भी संपर्क कर सकती है।

