सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने सोमवार को दिल्ली एनसीआर में एयर पॉल्यूशन से संबंधित एक स्वत: संज्ञान मामले में सुनवाई करते हुए धर्म और पटाखों के इस्तेमाल के बीच संबंध पर सवाल उठाए हैं।

सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमॉल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच त्योहार के दौरान दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की चिंताओं के बीच पटाखों की अनुमति के मामले में विचार कर रही है। इस दौरान जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने पूछा, पटाखों का धर्म से क्या लेना-देना है?

देवता क्रोधित हो जाएंगे- एमिकस क्यूरी

लाइव लॉ के मुताबिक, इस मामले में एमिकस क्यूरी (अदालती वकील) सीनियर वकील अपराजिता सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि हर बार यही दलील दी जाती है कि पटाखे फोड़ना एक धार्मिक प्रथा है। उन्होंने कहा, “यदि देवताओं को पता चले कि उनके नाम पर बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं, तो वे क्रोधित हो जाएंगे।”

CJI सूर्यकांत ने कहा, “हम धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। सबसे अच्छा तरीका यही है कि लोग स्वयं आत्मनिरीक्षण करें। आप उन्हें जागरूक करने के उपाय अपना सकते हैं।”

अपराजिता सिंह ने कहा कि हालांकि यह ऐसे हालात हैं, “दुर्भाग्य से साल-दर-साल हम वही पुरानी कहानी दोहराते रहते हैं।”

‘अच्छा तरीका लोगों को जागरूक करना है’

इससे पहले सुनवाई के दौरान पटाखों के व्यापारियों के एक संघ की ओर से पेश हुए सीनियर वकील जे साई दीपक ने मौजूदा बैन की ओर इशारा किया। सीजेपी ने आदेश पारित करते समय सावधानी बरतने पर जोर देते हुए कहा कि सबसे अच्छा तरीका लोगों को जागरूक करना है और उन्हें बताना है कि कौन से पटाखे हानिकारक हैं, केवल दीए जलाने की संस्कृति को बढ़ावा देना और लोगों को इसके प्रति प्रेरित करना है।

‘कार्यान्वयन की परवाह किसी को नहीं’

एमिकस क्यूरी अपराजिता ने नीतियों को धरातल पर लागू करने की विफलताओं पर जोर डालते हुए कहा कि हितधारकों को पूरी छूट दी गई थी और कार्यान्वयन की परवाह किसी को नहीं है।

सीजेआई ने सुझाव दिया कि कुछ निश्चित घंटों के दौरान पटाखों का न्यूनतम उपयोग करने का अनुरोध करने वाली चीजें पब्लिश की जाए, यह सुनिश्चित किया जाए कि बाजार में केवल कुछ निश्चित टाइप के पटाखे ही उपलब्ध हों और हानिकारक पटाखों की बिक्री पर बैन लगाया जाए।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली में दो दिनों के लिए निर्धारित समयसीमा के भीतर इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। सीजेआई ने पूछा कि अभी समस्या क्या है, यह देखते हुए कि बैन वाले आदेशों को अक्सर जबरदस्ती के रूप में देखा जाता है। उन्होंने कहा कि पर्याप्त समय उपलब्ध होने के साथ, लोगों से अपील की जानी चाहिए कि वे अपनी इच्छानुसार जश्न मनाएं, लेकिन भीड़भाड़ को कुछ निश्चित घंटों तक सीमित रखें।

‘पॉल्यूशन का लेवल का लेवल क्या होगा?’

जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने हेल्थ को लेकर कोर्ट की चिंता को देखते हुए पूछा कि अगर एक निश्चित अवधि में एक निश्चित मात्रा में पटाखे फोड़े जाएं तो पॉल्यूशन का लेवल का लेवल क्या होगा?

अपराजिता सिंह ने बच्चों, बीमारों और बुजुर्गों के हेल्थ पर पड़ने वाले प्रभाव पर जोर देते हुए इस मामले को CAQM को भेजने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि एक या दो घंटे की समय-सीमा सुनने में तो अच्छी लगती है लेकिन इसे लागू नहीं किया जाता है और न ही किया जाएगा।

इसके बाद बेंच ने मामले की सुनवाई को 15 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी है।