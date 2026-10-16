सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पत्रकार निखिल वागले और शिवसेना (UBT) के राज्यसभा सांसद संजय राउत को अदालत की अवमानना के मामले में नोटिस जारी किया। यह मामला सीजेआई सूर्यकांत और न्यायपालिका को लेकर दिए गए उनके बयानों से जुड़ा है।

सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) द्वारा दायर अदालत की अवमानना ​​याचिका पर यह आदेश पारित किया।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने वागले और राउत से कारण बताने को कहा कि उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए। हालांकि, पीठ ने उन्हें अदालत में पेश होने के लिए बुलाने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया।

मुख्य न्यायाधीश (CJI) कांत ने कहा, “हम कारण बताओ नोटिस जारी कर रहे हैं… फिलहाल हम उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने से छूट दे रहे हैं। देखते हैं, आगे क्या होता है।”

सीजेआई सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि अदालतें व्यक्तिगत स्वतंत्रता या अन्य अधिकारों की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं रही हैं और इसलिए संस्था पर इस तरह के हमले करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता या किसी भी अधिकार को खतरा होता है, तो अतीत में भी, उनमें से प्रत्येक ने बचाव के लिए न्यायालय का रुख किया है। संभवतः न्यायालयों ने उन अधिकारों की रक्षा करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी है। और यदि वही लोग न्यायालयों की निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, उन पर बेवजह आरोप लगाते हैं, तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्य न्यायाधीश कांत ने आगे कहा कि आशा है कि अंततः समझदारी से काम लिया जाएगा। हम केवल अपील ही कर सकते हैं।

क्या है पूरा मामला?

पत्रकार वागले और संजय राउत ने भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के कामकाज के संबंध में विपक्षी दलों के कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल द्वारा उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के अनुरोध को अस्वीकार करने के मुख्य न्यायाधीश के फैसले की आलोचना की थी।

वागले ने सीजेआई के खिलाफ एक पोस्ट की थी और बाद में उसे डिलीट कर दिया था और अपनी पोस्ट के लिए माफी मांगी थी।

राउत ने दावा किया था कि लंदन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को राजनीतिक नेताओं के साथ बैडमिंटन खेलते हुए देखा गया था। राउत ने कहा था कि आप उनसे मिल सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, मुख्यमंत्रियों के साथ दोपहर का भोजन कर सकते हैं। आप अचानक इस्तीफा देकर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं। तब आपको सिद्धांतों और कानून की परवाह नहीं होती, लेकिन जब हम लोकतंत्र को बचाने के लिए आपसे मिलना चाहते हैं, तो आप कहते हैं कि हम राजनीतिक नेताओं से नहीं मिलेंगे।

मीडिया से एक अन्य बातचीत में राउत ने कहा था कि न्यायाधीश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राजनीतिक कार्यक्रमों में निःस्वार्थ रूप से भाग लेते हैं और इसके मुख्यमंत्री उनका स्वागत करने के लिए रात्रिभोज का आयोजन करते हैं।

एससीबीए ने इन बयानों को निंदनीय पाया और अदालतों की अवमानना ​​अधिनियम की धारा 15(1)(बी) के तहत उनके खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल की सहमति मांगी। एजी आर वेंकटरमानी ने 15 अक्टूबर को सहमति प्रदान की, उसी दिन एससीबीए ने उन्हें पत्र लिखा था।

अटॉर्नी जनरल ने अपने सहमति पत्र में कहा कि मेरे विचार से पत्रकार निखिल वागले और संसद सदस्य संजय राउत द्वारा किए गए ट्वीट प्रथम दृष्टया निंदनीय हैं और इनका उद्देश्य भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय और विशेष रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश की प्रतिष्ठा को कम करना है। सहमति मिलने के बाद एससीबीए ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

‘कोई मूंगफली बेचना चाहता है और कोई…’ CJP के तिरंगा मार्च पर SC में याचिका पर बोले जस्टिस बागची

दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई की मांग की गई। याचिका में प्रदर्शन के कारण कारोबारियों को होने वाले संभावित नुकसान को लेकर चिंता जताई गई। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा कि उम्मीद है कि सभी लोग समझदारी से काम लेंगे। पढ़ें पूरी खबर।