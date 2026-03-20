सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक रिट याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। याचिका में ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ हेड स्पीच, जिसे “ब्राह्मोफोबिया” बताकर इसे जाति आधारित भेदभाव के तहत दंडनीय अपराध घोषित करने की मांग की गई थी।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने याचिकाकर्ता महालिंगम बालाजी की संक्षिप्त सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया। बालाजी खुद कोर्ट में पेश हुए थे। बाद में याचिकाकर्ता ने फिर से मामला उठाया और याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, ताकि वह उचित मंच पर अपनी बात रख सकें। कोर्ट ने उन्हें याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी।

अंत में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता, जो खुद पेश हुए हैं। उन्होंने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी है। उनकी बात रिकॉर्ड में दर्ज की जाती है। यह याचिका वापस ली गई मानकर खारिज की जाती है।

सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत भरी बातें नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी जोर दिया कि ऐसे मुद्दों का समाधान आपसी भाईचारे के जरिए किया जा सकता है।

जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि हम किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत भरी भाषा नहीं चाहते। यह सब शिक्षा, बौद्धिक विकास, सहनशीलता और धैर्य पर निर्भर करता है। जब सभी लोग भाईचारे का पालन करेंगे, तो अपने आप ही नफरत भरी बातें खत्म हो जाएंगी।

अपनी याचिका में बालाजी ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग की थी कि ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण, जिसे उन्होंने “ब्राह्मोफोबिया” कहा। उसको आधिकारिक रूप से जाति आधारित भेदभाव के तहत दंडनीय अपराध माना जाए। साथ ही उन्होंने यह भी मांग की कि मुख्यधारा मीडिया और सोशल मीडिया पर ऐसे मामलों में तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए।

उन्होंने यह भी मांग की कि केंद्र और राज्य की एजेंसियां मिलकर जांच करें कि क्या देश के अंदर या बाहर से कोई संगठित अभियान चलाया जा रहा है। जिसका मकसद जातीय संघर्ष भड़काना या ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ नफरत या हिंसा फैलाना है।

इसके अलावा, उन्होंने केंद्र सरकार से यह निर्देश देने की भी मांग की कि एक उच्च स्तरीय “सत्य और न्याय आयोग (Truth and Justice Commission)” बनाया जाए। यह आयोग 1948 के महाराष्ट्र ब्राह्मण हत्याकांड और 1990 के कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की जांच करे। उन्हें आधिकारिक रूप से स्वीकार करे और पीड़ितों व उनके परिवारों के पुनर्वास, आर्थिक मदद और शिक्षा के लिए जरूरी कदम सुझाए।

याचिका में यह भी मांग की गई थी कि NCERT और राज्य बोर्ड की किताबों में “महाराष्ट्र ब्राह्मण जनसंहार (Mahrashtra Brahmin Genocide)”, 1984 सिख दंगे और 1990 कश्मीरी पंडितों के पलायन/नरसंहार” पर अलग अध्याय शामिल किए जाएं। साथ ही, सरकार की मदद से स्मारक संग्रहालय बनाए जाएं और 19 जनवरी को “Genocide Victims Solidarity Day” घोषित किया जाए।

याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि जो भी सरकारी अधिकारी या संवैधानिक पद पर बैठे लोग ब्राह्मणों के खिलाफ जाति आधारित नफरत फैलाते पाए जाएं। उन्हें अयोग्य ठहराया जाए। इसके अलावा, एनजीओ के लिए भी एक आचार संहिता बनाई जाए, जिसमें ऐसी नफरत भरी भाषा पर रोक हो।

उन्होंने एनसीईआरटी से यह भी मांग की कि किताबों में ब्राह्मणों को लेकर गलत या भ्रामक बातें हटाई जाएं। साथ ही केंद्र सरकार से कहा कि ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत और भेदभाव के मुद्दों पर एक “व्हाइट पेपर” जारी किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि देश में दोबारा कभी नरसंहार या जातीय सफाई जैसी घटनाएं न हों, और सामाजिक सद्भाव बना रहे।

सुनवाई के दौरान बालाजी ने कहा कि यह मामला खास तौर पर एक समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने और कानून के चयनात्मक इस्तेमाल से जुड़ा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि ब्राह्मणों के खिलाफ संगठित अभियान चलाए जा रहे हैं, जिनमें विदेशी ताकतों की भी भूमिका हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि 1990 में कश्मीरी पंडितों के पलायन/नरसंहार को लेकर सच्चाई को नकारा जा रहा है।

इस पर जस्टिस नागरत्ना ने सवाल उठाया कि केवल एक समुदाय ही अपने लिए अलग से सुरक्षा क्यों मांग रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को नफरत भरी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की चिंताओं को सही मंच पर उठाया जा सकता है, लेकिन अदालत इस तरह के मामलों के लिए सही जगह नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि समाज में भाईचारा और जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है।

जब याचिकाकर्ता ने कहा कि न्यायपालिका भी निशाने पर रहती है, तो कोर्ट ने कहा कि उसे इस तरह के आरोपों की चिंता नहीं है। इससे पहले भी जस्टिस नागरत्ना नफरत भरे भाषण को रोकने के लिए समाज में भाईचारा बढ़ाने पर जोर दे चुकी हैं।

‘भारत पहले से ही छुट्टियों का देश है’, सुप्रीम कोर्ट ने गुरु गोविंद सिंह जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गुरु गोविंद सिंह जयंती को राष्ट्रीय सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग वाली एक रिट याचिका को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि भारत में पहले से ही पर्याप्त छुट्टियां हैं और अधिक छुट्टियों की आवश्यकता नहीं है। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने मंगलवार को अखिल भारतीय शिरोमणि सिंह सभा द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में केंद्र और राज्य सरकारों को गुरु गोविंद सिंह की जयंती को देश भर में राजपत्रित सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। पढ़ें पूरी खबर।