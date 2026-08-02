सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां ने शनिवार को कहा कि न्यायिक नियुक्तियों में कॉलेजियम की पारदर्शिता की कमी एक खामी पैदा करती है। इससे असंवैधानिक या अपमानजनक टिप्पणी करने वाले व्यक्तियों को न्यायपालिका में प्रवेश करने की अनुमति मिलती है। न्यायमूर्ति भुइयां ने एक उदाहरण के रूप में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान दिए गए एक भाषण में अल्पसंख्यक समुदाय को चींटियों के रूप में संदर्भित करने की बात कही।

न्यायिक नियुक्तियां करने के पीछे के कारण नहीं बताए जाने को लेकर कॉलेजियम की आलोचना करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां ने शनिवार को कहा कि ऐसा नहीं करने से उन न्यायाधीशों के लिए जगह बनती है, जो किसी समूह के लोगों को चींटी बताने जैसी असंवैधानिक टिप्पणियां करते हैं। न्यायमूर्ति भुइयां ने कहा, ‘मैंने देखा है कि कालेजियम के पिछले तीन प्रस्तावों में कोई कारण नहीं बताया गया है। क्या यह पारदर्शिता के सिद्धांत से पीछे हटने जैसा कदम है?’

कानूनी विशेषज्ञ संस्था विधि की पहल ‘जेएएलडीआइ’ की एक रिपोर्ट ‘न्यायिक पारदर्शिता सूचकांक : सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा सूचना के प्रकटीकरण का आकलन’ को जारी करने के मौके पर आयोजित परिचर्चा में न्यायमूर्ति भुइयां ने इस बात पर जोर दिया कि पदोन्नति या नियुक्ति के कारणों का खुलासा न करने से अयोग्य उम्मीदवार न्यायपालिका में आ सकते हैं। न्यायमूर्ति भुइयां ने कहा, ‘कारण न बताकर, संस्थान असल में उन कई न्यायधीशों का नुकसान करता है जो सचमुच बेहतरीन हैं और जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है।’ उन्होंने कहा, ‘इसके उलट कारण न बताने से हम न्यायपालिका में ऐसे लोगों के आने की गुंजाइश भी बनाते हैं जो बाद में लोगों के समूहों को चींटियां कह सकते हैं और ऐसी अन्य टिप्पणियां कर सकते हैं जो पूरी तरह से असंवैधानिक और संविधान के मूल्यों के खिलाफ हों।’ उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के प्रवेश को रोकने के लिए कुछ चर्चा होनी चाहिए और कुछ कारण बताए जाने चाहिए।

न्यायमूर्ति भुइयां ने कहा कि हाल ही में एक हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने ऐसी टिप्पणी की थी। भुइयां ने हालांकि किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश ने 2024 में विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में अपनी टिप्पणी से हंगामा खड़ा कर दिया था, जिसके बाद विपक्षी नेताओं ने उनके घृणा भाषण के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा था, ‘अपने देश में हमें सिखाया जाता है कि छोटे-से-छोटे जीव को भी नुकसान न पहुंचाएं, चींटियों को भी न मारें और यह बात हमारे मन में गहराई से बैठ जाती है। शायद इसीलिए हम सहनशील और दयालु होते हैं। जब दूसरे दुख में होते हैं, तो हमें भी दर्द महसूस होता है। लेकिन आपकी संस्कृति में, बच्चों को कम उम्र से ही जानवरों को मारे जाने का दृश्य दिखाया जाता है। ऐसे में आप उनसे सहनशील और दयालु होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं?’

न्यायमूर्ति भुइयां ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कालेजियम के पिछले तीन बयानों में न्यायाधीशों की पदोन्नति की सिफारिश करने का कोई कारण नहीं बताया गया था। उन्होंने कहा, ‘कुछ लोग तो यह भी कह सकते हैं कि वे कुछ हद तक एक ही ढर्रे पर आधारित या हूबहू उठाकर रखने जैसे थे। लेकिन कम से कम उन सुझावों को सही ठहराने के लिए कुछ कारण तो बताए गए थे।

हाल के महीनों में, भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायाधीश सूर्यकांत ने कुछ लोगों को काकरोच कहकर विवाद खड़ा कर दिया, जिससे काकरोच जनता पार्टी नाम का एक आनलाइन आंदोलन शुरू हुआ, जिसने नीट पेपर लीक के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। कालेजियम व्यवस्था की आलोचना का जिक्र करते हुए प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने पहले कहा था कि जब कालेजियम सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करता है, तो कई बातों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि उनका कामकाज, न्यायाधीश के तौर पर काम करने की अवधि, पहले संभाले गए पद और यहां तक कि उनका पेशेवर जीवन भी।

उन्होंने कहा कि अदालत की चिंता यह है कि मौखिक बातचीत के संदर्भ से अलग किए गए अंश, बहस के दौरान न्यायाधीशों द्वारा की गई टिप्पणियां (न कि फैसले), सनसनीखेज ‘कैप्शन’ के साथ प्रसारित किए जा रहे हैं। इससे जिससे न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और मुवक्किलों सभी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है और अदालत में वास्तव में क्या हुआ था, इसकी जनता की समझ विकृत हो रही है। यह प्रक्रिया की पारदर्शिता और उस प्रक्रिया से भ्रामक कहानी गढ़ने की छूट के बीच अंतर करता है।

इस आशंका को दूर करते हुए कि ‘लाइव स्ट्रीमिंग’ सामग्री के दुरुपयोग के कारण न्यायालय इस सुविधा को समाप्त कर सकता है, न्यायमूर्ति भुइयां ने कहा कि अदालती कार्यवाही की ‘लाइव स्ट्रीमिंग’ पिछले दशक में पारदर्शिता के क्षेत्र में सबसे स्पष्ट विकास रहा है। न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया कि जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए भारतीय न्यायपालिका के लिए खुले न्याय का सिद्धांत अत्यंत आवश्यक है।

नीट यूजी 2026 पेपर लीक की सुनवाई करने वाले जज का ट्रांसफर

दिल्ली में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामलों की सुनवाई कर रहीं स्पेशल जज अनु ग्रोवर बलिगा का ट्रांसफर कर दिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इनका ट्रांसफर राउज एवेन्यू कोर्ट में कर दिया है। जहां वे अब UAPA, NIA एक्ट, NDPS एक्ट और MCOCA जैसे मामलों की सुनवाई करेंगी। हाल ही में नीट यूजी 2026 पेपर लीक को लेकर हुए छात्रों के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बाद स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बना था। पढ़ें पूरी खबर।