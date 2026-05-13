सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित मामलों का विवरण मांगा है। जिसमें आपराधिक लंबित मामलों, विचाराधीन कैदियों, जमानत आवेदनों और उत्तर प्रदेश जिला न्यायपालिका में रिक्तियों के संबंध में व्यापक आंकड़े मांगे गए हैं।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने यह आंकड़े तब मांगे, जब शीर्ष अदालत एक पुलिस कॉस्टेबल के खिलाफ 35 सालों से लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। पुलिस कांस्टेबल पर कुंभ मेले के दौरान पुलिस मेस में भोजन को लेकर हुए विवाद में एक साथी कांस्टेबल पर हमला करने का आरोप था।

न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 हमारे संविधान का 1949 में अपनाए जाने और 26 जनवरी, 1950 को लागू होने के बाद से ही इसका हिस्सा रहा है। 2026 तक, यह 76 वर्षों से भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ रहा है। हालांकि इसमें कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, लेकिन इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के माध्यम से दशकों में इसका अर्थ काफी विस्तृत हो गया है, जिसमें निजता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार आदि और सबसे बढ़कर, शीघ्र सुनवाई का अधिकार शामिल है। शीघ्र सुनवाई का यह अधिकार केवल एक अमूर्त या भ्रामक सुरक्षा कवच बनकर नहीं रहना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को हलफनामे के माध्यम से निम्नलिखित के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया-