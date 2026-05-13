सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित मामलों का विवरण मांगा है। जिसमें आपराधिक लंबित मामलों, विचाराधीन कैदियों, जमानत आवेदनों और उत्तर प्रदेश जिला न्यायपालिका में रिक्तियों के संबंध में व्यापक आंकड़े मांगे गए हैं।
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने यह आंकड़े तब मांगे, जब शीर्ष अदालत एक पुलिस कॉस्टेबल के खिलाफ 35 सालों से लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। पुलिस कांस्टेबल पर कुंभ मेले के दौरान पुलिस मेस में भोजन को लेकर हुए विवाद में एक साथी कांस्टेबल पर हमला करने का आरोप था।
न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 हमारे संविधान का 1949 में अपनाए जाने और 26 जनवरी, 1950 को लागू होने के बाद से ही इसका हिस्सा रहा है। 2026 तक, यह 76 वर्षों से भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ रहा है। हालांकि इसमें कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, लेकिन इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के माध्यम से दशकों में इसका अर्थ काफी विस्तृत हो गया है, जिसमें निजता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार आदि और सबसे बढ़कर, शीघ्र सुनवाई का अधिकार शामिल है। शीघ्र सुनवाई का यह अधिकार केवल एक अमूर्त या भ्रामक सुरक्षा कवच बनकर नहीं रहना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को हलफनामे के माध्यम से निम्नलिखित के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया-
- राज्य भर में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेटों और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों के समक्ष लंबित आपराधिक मामले।
- ऐसे मामलों के साल, उन मामलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या, उनकी कारावास की अवधि और वे बाधाएं जो निचली अदालतों को उन मामलों की सुनवाई करने से रोकती हैं।
- लंबित सत्र मामलों के संबंध में भी इसी प्रकार की जानकारी मांगी गई, जिसमें लंबित मामलों के वर्ष, विचाराधीन कैदियों के रूप में हिरासत में लिए गए आरोपियों की संख्या और उन अभियोजनों की प्रगति में देरी करने वाली बाधाएं शामिल हैं।
- वर्तमान में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायाधीशों के रूप में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों की संख्या, प्रत्येक कैडर में स्वीकृत संख्या और रिक्त पदों की संख्या।
- क्या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायाधीशों के पदों में रिक्तियों को भरने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा भेजे गए कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के पास लंबित हैं?
- क्या उच्च न्यायालय रजिस्ट्री द्वारा जमानत आवेदनों में विचाराधीन कैदियों की हिरासत अवधि से संबंधित विवरण दर्ज किए जाते हैं? यदि नहीं, तो क्या भविष्य में दाखिल किए जाने वाले आवेदनों के लिए इस प्रकार के डेटा का संग्रह अनिवार्य किया जा सकता है?
- 30 अप्रैल, 2026 तक उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित जमानत आवेदनों की कुल संख्या को वर्षवार सारणीबद्ध रूप में प्रस्तुत किया गया है।
- क्या लंबित जमानत आवेदनों को आवेदकों द्वारा बिताई गई हिरासत की अवधि के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है, और यदि हां, तो 10 वर्ष से अधिक, 8 से 10 वर्ष के बीच, 6 से 8 वर्ष के बीच, 4 से 9 वर्ष के बीच, 2 से 4 वर्ष के बीच, 1 से 2 वर्ष के बीच और 0 से 1 वर्ष के बीच हिरासत में रखे गए कैदियों के लिए अलग-अलग आंकड़े प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
- क्या वर्तमान में या अतीत में ऐसे कोई उपाय मौजूद हैं जिनसे उन जमानत आवेदनों पर शीघ्रता बरती जा सके जिनमें आवेदक ने पांच साल से ज्यादा समय हिरासत में बिताया हो या सबसे पुराने लंबित जमानत आवेदनों के निपटान को प्राथमिकता दी जा सके?
- यदि ऐसी कोई व्यवस्था मौजूद नहीं है, तो क्या पांच साल से ज्यादा समय से हिरासत में रहे विचाराधीन कैदियों से संबंधित जमानत आवेदनों की निगरानी और उन पर शीघ्र कार्रवाई के लिए कोई प्रणाली शुरू की जा सकती है?
- क्या उत्तर प्रदेश में ऐसे विचाराधीन कैदियों के संबंध में आंकड़े उपलब्ध हैं, जो पांच साल से ज्यादा समय से हिरासत में हैं और जिनकी जमानत याचिकाएं या तो दायर नहीं की गई हैं, सत्र न्यायालयों द्वारा उन पर निर्णय नहीं लिया गया है या सत्र न्यायालयों द्वारा खारिज किए जाने के बाद उच्च न्यायालय में उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है?
- सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय को निर्देश दिया कि वह 13 जुलाई, 2026 को या उससे पहले सर्वोच्च न्यायालय रजिस्ट्री को जानकारी भेजे।