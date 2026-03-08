Punjab and Haryana High Court News: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक महिला को उसकी किशोर सौतेली बेटी की आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में दोषी ठहराए जाने के बाद बरी कर दिया है। महिला की अपील को स्वीकार करते हुए जस्टिस रुपिंदरजीत चहल ने 2003 के मामले में उसकी दोषसिद्धि को रद्द कर दिया, यह मानते हुए कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि लड़की की मौत आत्महत्या थी या सौतेली मां ने उसे उकसाया था। लड़की हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के एक गांव की रहने वाली थी।

अपनी मां की मृत्यु के बाद, लड़की का पालन-पोषण राजस्थान में ननिहाल के रिश्तेदारों ने किया। उसके बाद वह अपने पिता और सौतेली मां के साथ रहने चली गई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, किशोरी ने 6 जुलाई, 2003 को अपने मायके वालों को फोन किया और अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए अपने पिता द्वारा अनैतिक व्यवहार का आरोप लगाया। उसने कथित तौर पर कहा कि उसे अपनी जान का खतरा है। अगले दिन, जब उसके मामा गांव पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि लड़की की मौत हो चुकी है और उसके शव का अंतिम संस्कार उनके या पुलिस को सूचित किए बिना ही कर दिया गया है।

कई धाराओं में दर्ज की गई एफआईआर

मामा ने 12 जुलाई, 2003 को शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद आईपीसी की धारा 306, 354 और 201 के साथ धारा 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। अक्टूबर 2004 में निचली अदालत ने पिता और सौतेली मां दोनों को दोषी ठहराया। पिता को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में सात साल की कठोर कारावास और मानहानि के लिए एक साल की सजा सुनाई गई, जबकि सौतेली मां को उकसाने के आरोप में सात साल की कठोर कारावास की सजा दी गई।

अपील की सुनवाई के दौरान, अगस्त 2022 में पिता का निधन हो गया और उनके खिलाफ कार्यवाही खत्म हो गई। अपील केवल सौतेली मां के संबंध में जारी रही, जिनका प्रतिनिधित्व वकील निखिल घई ने किया। हाई कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के मामले में कई कमियों की ओर इशारा किया। लड़की द्वारा जहर खाने के आरोप के बावजूद शव का पोस्टमार्टम नहीं किया गया। श्मशान घाट से बरामद राख और आंशिक रूप से जली हुई हड्डियों को बाद में एफएसएल भेजा गया, लेकिन रिपोर्ट में किसी भी तरह के जहर का पता नहीं चला।

भतीजी की मौत का सही कारण नहीं पता- शिकायतकर्ता

खुद शिकायतकर्ता ने जिरह के दौरान स्वीकार किया कि उसे अपनी भतीजी की मौत का सही कारण नहीं पता था और उसने सुझाव दिया कि यह जहर के सेवन या यहां तक ​​कि हत्या के कारण भी हो सकता है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि आईपीसी की धारा 306 के तहत दोष सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष को पहले यह साबित करना होगा कि मृतक ने आत्महत्या की है। चिकित्सा या वैज्ञानिक साक्ष्य के अभाव में, केवल संदेह के आधार पर आत्महत्या का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

अगर तर्क के लिए आत्महत्या मान भी ली जाए, तो भी अदालत ने माना कि आईपीसी की धारा 107 के तहत सौतेली मां के खिलाफ उकसाने के सभी तत्व सिद्ध नहीं होते हैं। उसके खिलाफ एकमात्र आरोप यह था कि जब किशोरी ने अपने पिता के व्यवहार के बारे में शिकायत की, तो सौतेली मां ने कथित तौर पर कहा कि अगर उसे शर्म आती है, तो वह ‘जाकर मर सकती है’।

अदालत ने माना कि ऐसा बयान, अगर स्वीकार भी कर लिया जाए, तो भी ज्यादा से ज्यादा एक छिटपुट टिप्पणी ही थी और इससे आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप साबित करने के लिए आवश्यक इरादे, निरंतर उत्पीड़न या प्रत्यक्ष संबंध का पता नहीं चलता। जस्टिस चहल ने यह भी कहा कि कथित टिप्पणी की पुष्टि करने के लिए कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था और ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह पता चले कि सौतेली मां ने जानबूझकर लड़की को आत्महत्या करने के लिए उकसाने का इरादा किया था।

इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट के ‘संजू @ संजय सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य’ (2002) मामले में दिए गए फैसले का हवाला दिया गया, जिसमें झगड़े के दौरान बोले गए “जाओ और मर जाओ” जैसे शब्दों को इरादे के सबूत और कृत्य से सीधे संबंध के बिना आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए अपर्याप्त माना गया था।

एफआईआर दर्ज करने में देरी

हाई कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने में छह दिन की अस्पष्ट देरी पर भी ध्यान दिया। इससे आरोपों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए जाने की आशंकाएं पैदा हुईं। बचाव पक्ष के गवाहों ने बताया कि पिता ने लड़की की मृत्यु की शाम और फिर अगली सुबह फोन पर उसके मायके वालों को सूचित किया था और उन्होंने अंतिम संस्कार की इजाजत दे दी थी। यह अभियोजन पक्ष के इस दावे का खंडन करता है कि मृत्यु को छिपाया गया था। कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि निचली अदालत के निष्कर्ष कानूनी रूप से स्वीकार्य सबूतों के बजाय नैतिक संदेह पर आधारित थे।

यह मानते हुए कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सौतेली मां को संदेह का लाभ देते हुए उसकी दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया।

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि संज्ञेय अपराधों की जानकारी मिलने पर भी पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा के पुलिस महानिदेशकों और चंडीगढ़ स्थित सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिया है कि वे विस्तृत हलफनामे प्रस्तुत करें जिनमें कमियों का स्पष्टीकरण और दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण हो। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…