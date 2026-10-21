कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका को बुधवार शाम दिल्ली की स्पेशल एग्जीक्यूटिव कोर्ट ने जमानत दे दी है। इसके बाद CJP नेता सौरव दास और आशुतोष रांका तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। 7 दिन की हिरासत के बाद सौरव और आशुतोष को तिहाड़ जेल से रिहा किए गए हैं। इस जमानत को लेकर सौरव दास और आशुतोष रांका ने कोर्ट को आश्वासन दिया है कि अब वे शांति भंग नहीं करेंगे और तब तक प्रदर्शन नहीं करेंगे जब तक जंतर-मंतर प्रोटेस्ट साइट के तौर पर डी-नोटिफाई नहीं किया जाता।

दोनों ने कोर्ट को शांति भंग न करने का लिखित अंडरटेकिंग दिया। साथ ही दोनों ने आगे यह भी कहा कि वे कोई भी विरोध भारत के संविधान के दायरे में ही करेंगे।

नहीं करेंगे शांति भंग- सौरव और आशुतोष

लाइव लॉ के मुताबिक, अपने लिखित अंडरटेकिंग में सौरव दास और आशुतोष ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि वे शांति भंग नहीं करेंगे और उन्होंने ज्यूडिशरी और उसके इंस्टीट्यूशन पर भरोसा जताया, इसमें एसईएम भी शामिल हैं। मजिस्ट्रेट ने उनके अंडरटेकिंग्स को रिकॉर्ड में लिया है।

दिल्ली पुलिस ने न्यायिक हिरासत तीन दिन और बढ़ाने की मांग की थी, यह दलील दी थी कि आरोपियों के बयानों और उसके बाद के व्यवहार को देखते हुए शांति भंग होने और कानून व्यवस्था में गड़बड़ी की आशंका बनी हुई।

सीजेपी के वकील मांगी माफी

पुलिस ने तिहाड़ जेल ले जाते समय सीजेपी के ही एक और सदस्य की मीडिया में दी गई एक बाइट का जिक्र किया, जिसके जवाब में रेस्पोंडेंट्स के वकील ने बिना शर्त बोलकर बिना शर्त माफी मांगी और भरोसा दिलाया कि ऐसा दोबारा नहीं होगा।

दोनों पक्षों की दलीलों और लिखित हलफनामों पर विचार करने के बाद मजिस्ट्रेट ने माना कि माना कि धारा 135 (3) बीएनएनएस के तहत उठाए जाने वाले बचावों के उपायों को शांति बनाए रखने के लिए प्रतिवादियों को बॉन्ड भरने की जरूरत को सुरक्षित किया जा सकता है।

50 हजार का भरा बॉन्ड

मजिस्ट्रेट ने कहा कि कोर्ट के सामने दिए गए अंडरटेकिंग को देखते हुए इस स्टेज पर आगे ज्यूडिशियल कस्टडी जरूरी नहीं लगती। ऐसे में सौरव दास और आशुतोष रांका को जांच पूरी होने तक 50 हजार रुपये के पर्सनल बॉन्ड और श्योरिटी बॉन्ड भरने का निर्देश दिया गया। श्योरिटी को देखने के बाद मजिस्ट्रेट ने दोनों की रिहाई का आदेश दिया और तिहाड़ सेंट्रल जेल के जेलर को पालन करने के लिए वारंट जारी किया।

23 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

हालांकि मामले में जांच जारी रहेगा और नेताओं को निर्देश दिया गया है कि वे सुनवाई की हर तारीख पर कोर्ट के सामने पेश हों और अपने बॉन्ड और अंडरटेकिंग की शर्तों के मुताबिक शांति और पब्लिक में शांति बनाए रखें। कोर्ट ने अब यह मामला 23 अक्टूबर की दोपहर 3 बजे के लिए लिस्ट किया है।

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दिल्ली की स्पेशल एग्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) ने सौरव दास और आशुतोष रांका को रिहा करने का आदेश दे दिया है। इससे पहले सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से 3 दिन की और न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की थी। जबकि सीजेपी ने जमानत की अर्जी लगाई, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें