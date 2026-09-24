चेक बाउंस के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अनोखा आदेश दिया है। कोर्ट ने कंपनी के वकील से दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) के सभी कर्मचारियों को समोसे और चाय बांटने को कहा है। कोर्ट ने पहले कंपनी पर लगाए गए 50 हजार रुपये के जुर्माने को माफ करते हुए यह निर्देश दिया।

जस्टिस सौरभ बनर्जी ने 20 अगस्त को कंपनी पर 50 हजार रुपये का खर्च लगाया था। कोर्ट ने पाया था कि कंपनी ने मामले से जुड़ा ट्रायल कोर्ट का एक आदेश हाईकोर्ट से छिपाया था। 17 सितंबर को जुर्माना माफ करने की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने अर्जी स्वीकार करते हुए कहा कि इसे निपटाया जाता है, हालांकि याचिकाकर्ता कंपनी के वकील को एक सप्ताह के भीतर दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सभी कर्मचारियों के लिए समोसे और चाय की व्यवस्था करने को कहा जाता है।

17 अगस्त को, Indus Birra Beverages नामक कंपनी ने चेक बाउंस मामले को रद्द कराने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इसके बाद, अगली सुनवाई में न्यायालय ने पाया कि कंपनी ने निचली अदालत के एक आदेश को उच्च न्यायालय से छुपाया था, जिससे मामले के परिणाम पर असर पड़ा।

अलग-अलग बयान पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

हाई कोर्ट ने 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए कंपनी के रवैये पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि वह याचिकाकर्ता कंपनी के इस आचरण को स्वीकार नहीं करता, खासकर तब जब कंपनी ने अलग-अलग अदालतों के सामने विरोधाभासी बयान दिए और जानकारी छिपाकर या अदालतों को गुमराह करके किसी तरह अपने पक्ष में आदेश हासिल करने की कोशिश की।

अदालत ने पहले निर्देश दिया था कि 50 हजार रुपये की यह राशि कंपनी के वकीलों द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन लॉयर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर फंड में जमा कराई जाए। इसके बाद कंपनी ने जुर्माने की राशि माफ करने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन दाखिल किया। इसी आवेदन पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जुर्माना माफ करते हुए कंपनी के वकील को DHCBA के कर्मचारियों के लिए समोसे और चाय की व्यवस्था करने का निर्देश दिया।

पंजाब के शीर्ष अफसरों को ED ने हिरासत में लिया, पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने देर रात WhatsApp पर की सुनवाई

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बुधवार को देर रात सुनवाई की। हाई कोर्ट ने यह सुनवाई तब की जब पंजाब सरकार की ओर से यह आरोप लगाया गया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) के कार्यालय में चल रही छापेमारी के दौरान उसके वरिष्ठ अधिकारियों को हिरासत में लिया है। पढ़ें पूरी खबर।