बॉम्बे हाई कोर्ट ने सड़कों की बदहाल स्थिति के खिलाफ आंदोलन में भाग लेने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी। अदालत ने कहा कि यदि आपराधिक मुकदमों का इस्तेमाल शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को दबाने के लिए किया जाता है तो यह लोकतंत्र के लिए दुखद दिन होगा।

हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक लोग कानून अपने हाथ में नहीं लेते और हिंसा या सार्वजनिक अथवा निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी गतिविधियों में शामिल नहीं होते, तब तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा रहे आंदोलनों को दबाने के लिए आपराधिक मुकदमे शुरू नहीं किए जाने चाहिए।

हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र में चंद्रपुर जिले के नांदगांव में सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर इस साल जनवरी में हुए प्रदर्शन में शामिल होने के आरोप में निष्कर्ष निमगड़े के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और आरोपपत्र को रद्द कर दिया। नांदगांव के निवासियों ने सड़क की खराब हालत के कारण एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद यह आंदोलन किया था। लोगों ने सड़क ठेकेदार और लोक निर्माण विभाग के लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

निमगड़े ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और आरोपपत्र को रद्द करने का अनुरोध करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। पुलिस ने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों ने गैरकानूनी तरीके से एकत्र होकर सड़क अवरुद्ध कर दिया था। हालांकि हाई कोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(बी) नागरिकों को शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होने का अधिकार प्रदान करता है। अदालत ने कहा कि हालांकि इस मौलिक अधिकार के इस्तेमाल पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन इसे अस्पष्ट आरोपों के आधार पर कमजोर या दबाया नहीं जाना चाहिए।

हाई कोर्ट ने कहा, ‘विरोध करने के संवैधानिक अधिकार और आपराधिक मुकदमों की बौछार के बीच की रेखा को धुंधला नहीं होने दिया जा सकता। अगर इस तरह की सोच को बढ़ावा मिलता है, तो यह लोकतंत्र के लिए एक दुखद दिन होगा।’ अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के अलावा कुछ नहीं है।

DCPCR के खाली पद कब तक भरे जाएंगे? हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को याद दिलाई चेतावनी

दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह उसे बताए कि दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है और इन्हें कब तक भरा जाएगा। हाई कोर्ट ने दिल्ली की रेखा सरकार को 18 फरवरी 2026 के अपने आदेश में दी गई चेतावनी भी याद दिलाई। अदालत ने तब कहा था कि यदि रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। पढ़ें पूरी खबर।