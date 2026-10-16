सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदर्शन, पुलिस कार्रवाई, पत्रकारों की सुरक्षा और चुनाव आयोग के SIR अभियान से जुड़ी 46 याचिकाओं पर 15 अक्टूबर को सुनवाई की। अदालत ने अलग-अलग मामलों में नोटिस जारी कर जवाब मांगा और अगली सुनवाई की तारीखें तय कीं। राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं की SIR याचिका पर टिप्पणी को लेकर भी स्थिति स्पष्ट हुई। अदालत के लिखित आदेश के मुताबिक, एक याचिकाकर्ता के आचरण पर स्पष्टीकरण मांगने संबंधी टिप्पणी संजय राउत के संदर्भ में थी, राहुल गांधी के लिए नहीं।

गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने दिल्ली में हालिया प्रदर्शनों, पुलिस की कार्रवाई, पत्रकारों के अधिकारों और चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की। पीठ ने मामलों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटने, डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखने और संबंधित पक्षों से जवाब दाखिल करने को कहा।

संजय राउत को लेकर सुप्रीम कोर्ट के लिखित आदेश में क्या स्पष्ट हुआ?

राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं की चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता के आचरण पर स्पष्टीकरण मांगने की बात कही थी। इस टिप्पणी को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए अदालत के लिखित आदेश में बताया गया कि यह टिप्पणी राहुल गांधी के लिए नहीं बल्कि शिवसेना (UBT) के राज्यसभा सांसद संजय राउत के संदर्भ में थी।

आदेश के मुताबिक, प्रतिवादी नंबर 6 संजय राउत की ओर से याचिका पर विचार उनके आचरण के संबंध में स्पष्टीकरण देने की शर्त के अधीन है। इसलिए अदालत की टिप्पणी को राहुल गांधी के आचरण से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।

राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के दस अन्य नेताओं ने SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नोटिस जारी किया। पीठ ने याचिका को SIR से संबंधित अन्य लंबित मामलों के साथ जोड़ने का निर्देश दिया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की SIR को चुनौती देने वाली याचिका पर भी नोटिस जारी किया गया।

आदेश की कॉपी के मुताबिक विपक्षी नेताओं के SIR से संबंधित इन मामलों की अगली सुनवाई की तारीख 27 अक्टूबर तय की गई है।

दिल्ली प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई पर 3 नवंबर को सुनवाई

दिल्ली में प्रदर्शनों, पुलिस की कार्रवाई, सार्वजनिक आवाजाही पर प्रतिबंध और जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने जैसे मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और संबंधित पक्षों से जवाब मांगा।

दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने अदालत में दाखिल हलफनामों में बिना शर्त और बिना किसी योग्यता के माफी मांगी। हालांकि उन्होंने कहा कि अदालत के आदेशों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ और न ही जानबूझकर आदेशों की अवहेलना की गई।

यह मामला सुप्रीम कोर्ट के 9 और 11 अक्टूबर के अंतरिम निर्देशों के कथित उल्लंघन से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि दिल्ली में परिवहन और लोगों की आवाजाही पर लगाए गए प्रतिबंधों से जनजीवन प्रभावित हुआ।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि अवमानना नोटिस के जवाब में माफी मांगना मानक प्रक्रिया का हिस्सा है। मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि अदालत मीडिया के लिए कार्यवाही नहीं कर रही है।

जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल से हटाने पर भी मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर के 11 अक्टूबर के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया जिसके तहत जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया गया था। इस मामले में अगली सुनवाई 3 नवम्बर को होगी।

केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह निर्णय गृह मंत्रालय की ओर से गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया था। उनके मुताबिक, ये सिफारिशें अदालत की मौखिक टिप्पणियों से पहले की थीं।

पीठ ने तत्काल रोक लगाने से इनकार करते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि प्रदर्शन स्थलों को प्रशासनिक केंद्रों से दूर ले जाने से शांतिपूर्ण सभा के अधिकार का उद्देश्य प्रभावित होता है।

महिला पत्रकार के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक

सुप्रीम कोर्ट में महिला पत्रकारों की सुरक्षा और प्रदर्शन स्थलों पर उनके साथ कथित दुर्व्यवहार का मुद्दा भी उठा। नेटवर्क ऑफ वुमेन इन मीडिया, इंडिया, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स और फ्री स्पीच कलेक्टिव की ओर से पत्रकारों के अधिकारों से जुड़े मुद्दे उठाए गए।

वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने महिला पत्रकारों की सुरक्षा के लिए जांच समिति गठित करने का सुझाव दिया। पीठ ने इस पर विचार करने की सहमति जताई और कहा कि समिति में मुख्य रूप से या पूरी तरह महिलाएं होनी चाहिए। इसमें पूर्व महिला न्यायाधीशों, महिला आईपीएस अधिकारियों या सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल करने का सुझाव दिया गया। जयसिंह से प्रभावित पत्रकारों का विवरण और प्रस्तावित सदस्यों के नाम सीलबंद लिफाफे में देने को कहा गया।

एक महिला पत्रकार ने पुलिस अधिकारी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। अदालत को बताया गया कि संबंधित अधिकारी ने पत्रकार के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई है। पीठ ने महिला पत्रकार के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया।

पत्रकारों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए जाने से जुड़ी याचिका पर भी नोटिस जारी किया गया। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पुलिस ने कोई उपकरण जब्त नहीं किया है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पत्रकारों को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत पेशा करने का अधिकार भी प्राप्त है।

महिला पत्रकार की सुरक्षा से संबंधित मामले की अगली सुनवाई इस 5 नवंबर को होगी।

BNSS की धारा 172 और धारा 163 पर 19 नवंबर को सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 172 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर भी नोटिस जारी किया। यह प्रावधान पुलिस की निवारक शक्तियों से संबंधित है।

इसके अलावा, धारा 163 के तहत जारी आदेशों को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर भी सुनवाई की तारीख तय की गई है।

CCTV फुटेज और डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदर्शनों से संबंधित सभी CCTV फुटेज और अन्य डिजिटल सामग्री सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। अदालत ने निजी पक्षों को भी संबंधित डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखने की अनुमति दी।

पुलिस कार्रवाई, कथित हिरासत में हिंसा, अवैध हिरासत और पुलिस थानों में वकीलों के साथ कथित मारपीट से संबंधित याचिकाओं पर भी नोटिस जारी किए गए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA), सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) और अन्य याचिकाकर्ताओं ने इन मामलों में कार्रवाई की मांग की है।

इसके अलावा, प्रदर्शन के कारण आम लोगों को हुई परेशानी और चिकित्सा सेवाओं में व्यवधान के मुद्दे पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया। पीठ ने पूछा कि क्या प्रदर्शन आयोजकों को आम जनता को होने वाले नुकसान के लिए आर्थिक और कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

46 याचिकाओं को अलग-अलग समूहों में बांटने का निर्देश

मामलों की बड़ी संख्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से बार-बार समान प्रकृति की याचिकाएं दाखिल नहीं करने की अपील की। पीठ ने दोनों पक्षों के नोडल वकीलों को 46 याचिकाओं को अलग-अलग समूहों में वर्गीकृत करने और प्रत्येक समूह के लिए समेकित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

इन मामलों में SIR, प्रदर्शन पर प्रतिबंध, पत्रकारों की सुरक्षा और पुलिस हिरासत में कथित हिंसा जैसे मुद्दे शामिल हैं। अदालत ने संबंधित पक्षों से जवाब मांगे हैं। अब अगली सुनवाई के दौरान इन जवाबों और संबंधित रिकॉर्ड के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।