राजस्थान हाईकोर्ट ने एक वैवाहिक विवाद में अहम फैसला सुनाते हुए पति को दिए गए तलाक के आदेश को बरकरार रखा है। अदालत ने कहा कि यदि पत्नी बिना किसी शारीरिक अक्षमता या वैध कारण के लंबे समय तक एकतरफा रूप से शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करती है तो परिस्थितियों के आधार पर इसे मानसिक क्रूरता माना जा सकता है। कोर्ट ने पत्नी की दोनों अपील खारिज कर दीं।

जस्टिस मुन्नूरी लक्ष्मण और न्यायमूर्ति योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने 6 अक्टूबर को यह फैसला सुनाया। पत्नी ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें पति को क्रूरता के आधार पर तलाक दिया गया था और पत्नी की वैवाहिक अधिकारों की बहाली की याचिका खारिज कर दी गई थी।

क्या है पूरा मामला?

पति-पत्नी की शादी साल 2018 में हुई थी। पति के मुताबिक, शादी के बाद पत्नी करीब 10 दिन तक उसके साथ रही और फिर नौकरी के सिलसिले में जैसलमेर लौट गई। बाद में पति भी उसके साथ करीब 15 से 20 दिन तक रहा। हालांकि, पति ने आरोप लगाया कि इसके बाद दोनों के बीच शारीरिक संबंध नहीं बने।

पति ने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी उसके पेशे को लेकर ताने मारती थी, उसके साथ रहने से इनकार करती थी और आत्महत्या करने की धमकी देती थी। पति का दावा था कि पत्नी के इस व्यवहार के कारण उसे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा।

दूसरी ओर, पत्नी ने पति के आरोपों को खारिज किया। उसने दावा किया कि पति छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करता था और उसकी सैलरी से पैसे देने का दबाव बनाता था। पत्नी के अनुसार, पति बार-बार उससे नौकरी छोड़ने या अपनी आधी सैलरी उसे देने की मांग करता था। उसने अदालत में कहा कि वह पत्नी के रूप में पति के साथ रहने के लिए तैयार थी।

फैमिली कोर्ट ने 2024 में दिया था तलाक

मामले की सुनवाई के बाद फैमिली कोर्ट ने वर्ष 2024 में पति को क्रूरता के आधार पर तलाक दे दिया था। साथ ही, पत्नी की वैवाहिक अधिकारों की बहाली से जुड़ी याचिका भी खारिज कर दी थी। इस फैसले से असंतुष्ट पत्नी ने राजस्थान हाईकोर्ट में अपील दायर की। उसने तलाक के आदेश और वैवाहिक अधिकारों की बहाली की याचिका खारिज किए जाने, दोनों को चुनौती दी।

शारीरिक संबंधों से इनकार और आत्महत्या की धमकी पर कोर्ट की टिप्पणी

हाईकोर्ट ने मामले से जुड़े साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों की जांच की। अदालत ने पाया कि पति की ओर से पत्नी पर आत्महत्या की धमकी देने का लगाया गया आरोप साबित हुआ है।

अदालत ने यह भी कहा कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनाने में किसी तरह की शारीरिक अक्षमता सामने नहीं आई। इसके बावजूद 25 अक्टूबर 2018 से उनके बीच शारीरिक संबंध नहीं बने और उपलब्ध दलीलों तथा साक्ष्यों से यह स्पष्ट हुआ कि पत्नी ने इसके लिए सहमति नहीं दी थी।

कोर्ट ने टिप्पणी की कि यदि कोई वैध कारण या शारीरिक अक्षमता नहीं है और एक पक्ष लंबे समय तक एकतरफा रूप से शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करता है, तो संबंधित परिस्थितियों में यह व्यवहार मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आ सकता है।

तलाक के फैसले में दखल देने का आधार नहीं

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी की ओर से लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करना और आत्महत्या की धमकी देना, इस मामले की परिस्थितियों में मानसिक क्रूरता साबित करने वाले कारक थे। इसलिए फैमिली कोर्ट ने पति को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ia) के तहत क्रूरता के आधार पर जो तलाक दिया था, वह साक्ष्यों और कानून पर आधारित था।

अदालत ने कहा कि तलाक के इस आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कानूनी आधार नहीं बनता। इसके बाद हाईकोर्ट ने पत्नी की दोनों अपील खारिज कर दीं और फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।

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