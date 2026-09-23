सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के 20 बागी सांसदों को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में अब तक लिए गए 3 महीने की देरी को चिंता का विषय (रेड फ्लैग) बताया। अदालत ने यह टिप्पणी अभिषेक बनर्जी बनाम लोकसभा अध्यक्ष और अन्य की याचिका पर की।

सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की पीठ टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जिसमें अयोग्यता याचिकाओं पर शीघ्र निर्णय की मांग की गई थी। जस्टिस बागची ने कहा कि लंबित अयोग्यता कार्यवाही के संभावित परिणामों को देखते हुए देरी महत्वपूर्ण थी।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस बागची ने कहा कि देरी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन याचिकाओं पर होने वाले फैसले के दूसरे मामलों और देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भी असर पड़ सकता है। बागची ने कहा कि कुछ महीने की देरी भी रेड फ्लैग हो सकती है। आपकी याचिका में बताया गया है कि तीन महीने बीत चुके हैं। आपने इसे पूरा क्यों नहीं किया, जबकि इसमें कुछ ही समय लगना चाहिए और इसका असर दूसरे मामलों के साथ-साथ देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भी पड़ सकता है?

यह विवाद जून में तब शुरू हुआ जब टीएमसी के 20 लोकसभा सांसदों ने पार्टी से अलग होकर राष्ट्रवादी नागरिक पार्टी (NCPI में शामिल होने की घोषणा की। इन सांसदों ने लोकसभा में एक अलग ग्रुप के रूप में मान्यता की भी मांग की थी।

इसके बाद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने 18 जून को स्पीकर ओम बिरला के समक्ष 20 अलग-अलग अयोग्यता याचिकाएं दायर कीं। इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया कि सांसदों ने स्वेच्छा से टीएमसी की सदस्यता छोड़ दी थी और इसलिए वे संविधान की दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) के तहत अयोग्य घोषित होने के पात्र हैं।

इससे पहले, मणिपुर विधानसभा मामला में (कीशम मेघचंद्र सिंह बनाम अध्यक्ष ) सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अयोग्यता याचिकाओं पर सामान्यतः उचित अवधि के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए। असाधारण परिस्थितियों के अभाव में, न्यायालय ने अधिकतम सीमा तीन महीने निर्धारित की थी।

बुधवार को अभिषेक बनर्जी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने अदालत को बताया कि अध्यक्ष ने 5 अगस्त को 20 सांसदों को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए 14 दिन का समय दिया था। सांसदों ने बाद में और समय मांगा, जिसके बाद अध्यक्ष ओम बिरला ने समय सीमा 22 सितंबर तक बढ़ा दी। अब और समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने तर्क दिया कि कार्यवाही को अनिश्चित काल तक लंबित नहीं रखा जा सकता। उन्होंने अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय में देरी से संबंधित कीशम मेघचंद्र सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व के फैसले का हवाला दिया।

अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने कार्यवाही के लिए न्यायिक समयसीमा तय करने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पहले ही नोटिस जारी कर चुके हैं और संबंधित सांसदों को जवाब देने का अवसर दिया जाना चाहिए।

मेहता ने कहा कि अदालत समय सीमा तय करने पर विचार नहीं कर सकती है। अध्यक्ष से अपेक्षा की जाती है कि उन्हें पता हो कि क्या किया जाना चाहिए। सभी को एक अवसर दिया जाना चाहिए। मेहता ने यह भी तर्क दिया कि अध्यक्ष एक संवैधानिक पदाधिकारी हैं और कार्यवाही में साक्ष्यों और तर्कों पर विचार शामिल हो सकता है।

दलीलों पर गौर करते हुए अदालत ने स्वीकार किया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक संवैधानिक प्राधिकारी हैं और अलग-अलग मामलों में अलग-अलग समय अवधि की आवश्यकता हो सकती है। जस्टिस बागची ने स्पष्ट किया कि न्यायालय कोई कठोर समयसीमा थोपना नहीं चाहता, बल्कि अध्यक्ष को उनके पद से जुड़ी जिम्मेदारी की याद दिला रहा है।

उन्होंने कहा कि अध्यक्ष की भूमिका विरोधाभासी है, क्योंकि अध्यक्ष संविधान के विधायी अंग का प्रमुख होता है। हम संविधान के न्यायिक प्रमुख हैं। और हमने अपनी ही समय-सीमाओं का कितना पालन किया है? उन्होंने आगे कहा कि अध्यक्ष को फिर भी पद से जुड़ी संवैधानिक जिम्मेदारी के अनुसार कार्य करना चाहिए।

न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि अध्यक्ष को संविधान द्वारा सौंपी गई भूमिका का निर्वाह करना होगा। साथ ही, मामले भी अलग-अलग होते हैं। कोई विवाद स्पष्ट हो सकता है, कोई विवाद विवादित भी हो सकता है। इसलिए हमें उन सभी को भी ध्यान में रखना होगा।

सीजेआई सूर्यकांत ने यह भी कहा कि समयसीमा के संबंध में न्यायालय की पूर्व टिप्पणियां कार्यवाही के समापन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से थीं। न्यायालय ने अंततः अध्यक्ष के लिए कोई विशिष्ट समयसीमा निर्धारित नहीं करने का निर्णय लिया। इसके बजाय, न्यायालय ने कहा कि याचिका लंबित रहेगी और न्यायालय कार्यवाही की प्रगति पर अद्यतन जानकारी प्राप्त करेगा। उन्होंने कहा कि हमारा इरादा इस याचिका को जीवित रखने और उचित समय के भीतर अध्यक्ष से इसकी प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करने का है।

इसके बाद सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि वे न्यायालय के सुझाव पर विचार करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई समयसीमा नहीं बताई। बाद में उन्होंने न्यायालय को बताया कि सांसद अपने जवाब दाखिल करने की प्रक्रिया में हैं और उन्हें ऐसा करने में चार सप्ताह का समय लगेगा। इसके बाद मामले की सुनवाई छह सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी गई।

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