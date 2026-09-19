सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुयान ने गुरुवार को कहा कि तुच्छ आपराधिक मामले भारत की न्याय व्यवस्था को उदार लोकतांत्रिक दुनिया के सामने उपहास का पात्र बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि निचली अदालतों को ऐसे मामलों को खत्म करने के लिए विशेष अभियान चलाना चाहिए।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस उज्ज्वल भुयान ने कहा कि सिर्फ खाना खाने, कविताएं सुनाने, प्रदर्शनों में शामिल होने, नारे लगाने, सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने और स्टैंड-अप कॉमेडियन के रूप में प्रस्तुति देने जैसे मामलों में भी आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। इसके अलावा, किताबों और फिल्मों के शीर्षक तथा उनकी सामग्री समेत कई अन्य तुच्छ आधारों पर भी मामले दर्ज हो रहे हैं।

उन्होंने कहा, “ये आरोप हास्यास्पद हैं और अक्सर व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का अपमान करने वाले होते हैं। इसके बावजूद, ऐसे आपराधिक मामलों का पंजीकरण बेरोकटोक जारी है। इतना ही नहीं, कुछ मामलों में आरोप पत्र भी दाखिल किए जाते हैं, जिसके बाद मुकदमे की कार्यवाही शुरू हो जाती है।”

देश की सभी अदालतों में कुल 4.27 करोड़ आपराधिक मामले लंबित

जस्टिस भुयान ने आगे लंबित मामलों के आंकड़ों पर भी विशेष जोर दिया। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अनुसार, 17 सितंबर तक भारत की सभी अदालतों में कुल 4.27 करोड़ आपराधिक मामले लंबित हैं। इनमें से 4.07 करोड़ यानी 95.31 प्रतिशत मामले निचली अदालतों में लंबित हैं। वहीं 19.84 लाख यानी 4.64 प्रतिशत मामले हाईकोर्ट में और 22,143 मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं।

उन्होंने कहा, “जब अदालतों की व्यवस्था में इतने सारे मामले लंबित हों और व्यवस्था उनसे निपटने में असमर्थ हो, यानी स्थिति लगभग चरमरा जाने की हो, तब ऐसे तुच्छ मामलों को भी इसमें जोड़ देने से निचली अदालतों पर असहनीय बोझ और बढ़ गया है।”

इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि निचली अदालतों को तुच्छ आपराधिक मामलों को खत्म करने के लिए विशेष अभियान चलाना चाहिए।

जस्टिस भुयान ने कहा, “जैसा कि मैंने कहा है, ये मामले व्यवस्था को और अधिक अव्यवहारिक बना रहे हैं। इनमें नतीजे लगभग पहले से ही तय होते हैं और हमारी न्याय व्यवस्था उदार लोकतांत्रिक दुनिया के सामने उपहास का पात्र बन रही है। हम जितनी जल्दी इस दिशा में कदम उठाएंगे, हम सभी के लिए उतना ही बेहतर होगा।”

आरोपियों के जांच में सहयोग नहीं करने की राज्य की अक्सर दोहराई जाने वाली शिकायत पर जस्टिस भुयान ने स्पष्ट टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इसलिए मुझे यह बात काफी हास्यास्पद लगती है जब राज्य की ओर से पेश वकील अदालत से कहते हैं कि याचिकाकर्ता जांच अधिकारी के सामने पेश तो हुआ था, लेकिन वह ‘सहयोग नहीं कर रहा है’।

मौत की सजा और उम्रकैद के मामलों में नियुक्त किए जाने वाले वकीलों की गुणवत्ता और कानूनी सहायता के तहत बचाव पक्ष के वकीलों की व्यवस्था पर जस्टिस भुयान ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में और कुछ कहने से बचूंगा, क्योंकि इसे लेकर कुछ विवाद है।

जस्टिस भुयान ने कहा कि वकीलों को मुकदमे के नतीजे को प्रक्रिया से ऊपर नहीं रखना चाहिए। भुयान ने कहा कि दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए सबूत छिपाने वाला अभियोजक और बरी कराने के लिए गवाह से छेड़छाड़ करने वाला बचाव पक्ष का वकील एक ही गलती करते हैं, वे मुकदमे के नतीजे को न्यायिक प्रक्रिया से ऊपर रखते हैं।

भुयान नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में सेंटर फॉर डिस्कोर्सेज ऑन क्रिमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसप्रूडेंस द्वारा आयोजित चौथे प्रवचन में ‘आपराधिक मुकदमेबाजी में नैतिकता और बचाव पक्ष एवं अभियोजन पक्ष के कर्तव्य’ विषय पर बोल रहे थे।

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