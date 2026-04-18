दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में देश के सबसे पुराने लंबित आपराधिक मामलों में से एक में सभी जीवित आरोपियों को बरी कर दिया है। इस मामले को करीब तीन दशक पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर राष्ट्रपति भवन के दस्तावेजों को कथित तौर पर जाली बनाने के आरोप में शुरू किया गया था।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, राउज़ एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योति माहेश्वरी ने तीन आरोपियों मोहन लाल जटिया, अशोक जटिया और अशोक जैन को आपराधिक साजिश, साक्ष्य गढ़ने और जालसाजी सहित सभी आरोपों से बरी कर दिया। इस मामले में आरोपी बनाए गए दो अन्य व्यक्ति, मिलाप चंद जागोत्रा ​​और गुरचरण सिंह, जो कथित अपराध के समय राष्ट्रपति सचिवालय में कार्यरत थे। मामले की सुनवाई के दौरान ही उनकी मौत हो गई थी। उनके खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर दी गई।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, “जब साक्ष्यों का समग्र रूप से मूल्यांकन किया जाता है तो न्यायालय पाता है कि अभियोजन पक्ष का मामला कानूनी प्रमाणों के बजाय अनुमानों और अटकलों पर आधारित है। दूसरी ओर, आरोपी व्यक्तियों ने अभियोजन पक्ष के मामले को गंभीर रूप से कमजोर करने में सफलता प्राप्त की है।”

यह मामला 1986 में तब सामने आया जब विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण अधिनियम (COFEPOSA) के तहत हिरासत में लिए गए मोहन लाल जटिया ने अदालतों में अपनी हिरासत को चुनौती दी। सर्वोच्च न्यायालय में उनके मामले का एक प्रमुख दावा यह था कि भारत के राष्ट्रपति को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था, लेकिन उस पर कभी विचार नहीं किया गया।

इस दावे की प्रामाणिकता पर संदेह के कारण आरोप लगे कि आरोपियों ने राष्ट्रपति सचिवालय के आधिकारिक अभिलेखों में फर्जी प्रविष्टियां दर्ज करने सहित साक्ष्य गढ़ने की साजिश रची थी। इन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में निर्देश दिया कि एक आपराधिक शिकायत दर्ज की जाए और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा इसकी जांच की जाए।

अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि राष्ट्रपति सचिवालय के डाक रजिस्टर में दर्ज विवादित प्रविष्टि को बाद में झूठी रसीद दिखाने के लिए जोड़ा गया था। गवाहों ने गवाही दी कि प्रविष्टि अनियमित और संभवतः जाली प्रतीत होती है, और इस दावे के समर्थन में फॉरेंसिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गईं।

हालांकि, न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोप को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। न्यायालय ने पाया कि कोई भी निर्णायक सबूत जीवित आरोपी को कथित जालसाजी या साजिश से सीधे तौर पर नहीं जोड़ता है।

अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले का मुख्य मुद्दा कि राष्ट्रपति तक प्रतिनिधित्व पहुंचा ही नहीं, यह साबित नहीं हो पाया है। इसलिए यह भी साबित नहीं किया जा सकता कि आरोपियों ने अपने हलफनामे में झूठा लिखा था कि प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति को दिया गया था।

न्यायाधीश माहेश्वरी ने आगे कहा कि यदि इस मामले में सुनवाई इतनी लंबी न चली होती, तो अतिरिक्त महत्वपूर्ण साक्ष्य सामने आ सकते थे, जिससे न्यायालय को सच्चाई का पता लगाने में बेहतर स्थिति प्राप्त होती। कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला, “हालांकि, रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने पर अभियोजन पक्ष आरोपी द्वारा कथित अपराधों के घटित होने को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।”

‘गाय या गोवंश को गाड़ी में राज्य के अंदर ले जाना अपराध नहीं’, इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में मवेशियों के कथित गैर-कानूनी परिवहन को लेकर एक अहम टिप्पणी की। साथ ही कोर्ट ने इस सिलसिले में ज़ब्त किए गए एक ट्रक को छोड़ने का आदेश भी दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य के अंदर सिर्फ़ गायों या उनके गोवंश को ले जाना यूपी काउ स्लॉटर प्रिवेंशन एक्ट के तहत कोई जुर्म नहीं है। जस्टिस विवेक कुमार सिंह ने कहा कि माना कि गाड़ी के अंदर कोई बीफ़ नहीं मिला और रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे पता चले कि गायों या उनके गोवंश को काटने के लिए स्मगल किया जा रहा था। पढ़ें पूरी खबर।