सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर दान विवाद को लेकर दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि वे इस याचिका का उल्लेख 29 जून को करें। याचिका में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ताओं ने मामले की गंभीरता को लेकर जल्द सुनवाई की मांग करते हुए कहा था कि इस मामले में तुरंत आदेश जारी करने की जरूरत है। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि सोमवार को एक बार फिर जल्द सुनवाई की मांग करें।

राम मंदिर दान विवाद (ऑडिट रिपोर्ट ने 6 साल पहले ही दी थी राम मंदिर ट्रस्ट को चेतावनी) से जुड़े मामले में जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इस मामले में सबसे पहले आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सीबीआई की एसआईटी से जांच की मांग गई है।

Supreme Court refuses to entertain mentioning of urgent listing of a plea seeking a court-monitored investigation into the alleged financial irregularities of Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust in Ayodhya. Supreme Court asks lawyer to mention the petition on June 29. pic.twitter.com/Aoo99zRHhy — ANI (@ANI) June 25, 2026

अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव नाम के दो वकीलों की तरफ से दायर यचिका में मांग की गई है कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पैसों में गड़बड़ी के आरोपों की एफआईआर दर्ज की जाए। सीबीआई की अगुवाई में एसआईटी का गठन किया जाए और जांच निष्पक्ष और समय पर कराई जाए। जिससे मामले का पर्दाफाश हो सके कि इस गबन और भ्रष्टाचार के पीछे कौन है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि कोर्ट के द्वारा रामजन्मभूमि ट्रस्ट और यूपी सरकार को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वो ट्रस्ट के फंड और संपत्तियों की निगरानी के लिए मजबूत ऑडिट और जांच व्यवस्था बनाए, जिससे भविष्य में ऐसी शिकायतें न हों।

याचिकाकर्ताओं ने मांग करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार और ट्रस्ट को निर्देश दे कि जांच पूरी होने तक सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं, जैसे बैंक खाते, दान रजिस्टर, ऑडिट रिपोर्ट, सीसीटीव फुटेज, कंप्यूटर डेटा। इसके साथ ही किसी रिकॉर्ड से न तो छेड़छाड़ की जाए और न ही नष्ट किया जाए।

35 दानपात्र, सख्त निगरानी और दो शिफ्ट…कैसे होती है अयोध्या के राम मंदिर के दान की गिनती | Inside Story

राम मंदिर के चंदा फंड को लेकर उठे विवाद के केंद्र में एक साधारण-सा नाम वाला ‘पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर’ (तीर्थयात्री सुविधा केंद्र) है। मुख्य मंदिर से करीब 200 मीटर की दूरी पर स्थित यह इमारत अपनी वास्तुकला में राम मंदिर की छाप लिए हुए है। इस भवन के बेसमेंट में एक काउंटिंग रूम बनाया गया है जहां मंदिर परिसर में लगे करीब 35 दानपात्रों (डोनेशन बॉक्स) की राशि लाकर गिनी जाती है। पढ़ें पूरी खबर।



