राजस्थान हाई कोर्ट ने चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन (CCI) में पलने वाले बच्चों के 18 साल की उम्र के बाद की जिंदगी को लेकर अहम निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसे युवाओं के लिए व्यवस्थित सहायता व्यवस्था तैयार करने और शिक्षा व सरकारी रोजगार में 1 प्रतिशत आरक्षण देने की नीति बनाने का निर्देश दिया है।

जस्टिस अनूप कुमार धंड की अदालत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने पॉक्सो मामले में घटना के समय खुद को नाबालिग होने का दावा किया था। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की उम्र 18 साल से अधिक होने के निष्कर्ष को बरकरार रखा। हालांकि, मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बाल न्याय व्यवस्था और 18 साल की उम्र के बाद चाइल्ड केयर संस्थानों से बाहर आने वाले युवाओं की स्थिति से जुड़े व्यापक मुद्दों पर भी ध्यान दिया।

18 साल के बाद अचानक बदल जाती है जिंदगी

कोर्ट ने कहा कि संस्थागत देखभाल में पले-बढ़े युवाओं के लिए 18 साल की उम्र एक ऐसे दौर की शुरुआत हो सकती है, जब वे बिना स्थायी घर, पहचान पत्र, रोजगार और भरोसेमंद सहारे के अचानक वयस्क जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसे युवाओं को शिक्षा, आवास, रोजगार और भावनात्मक सहयोग की जरूरत होती है।

कोर्ट ने 3 सितंबर के अपने आदेश में कहा कि चाइल्ड केयर संस्थानों में पले हजारों युवाओं को 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद बाहर की दुनिया में भेज दिया जाता है। कई बार उनके पास स्थायी पता, पहचान और किसी तरह का मजबूत पारिवारिक सहारा भी नहीं होता।

12 हफ्ते में बनानी होगी 1% आरक्षण की नीति

हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को 12 हफ्ते के भीतर व्यापक नीति तैयार कर अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। इसके तहत केयर लीवर्स को सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में दाखिले के साथ-साथ सरकारी सेवाओं, सार्वजनिक रोजगार और आउटसोर्सिंग के तहत संविदा वाली नौकरियों में 1 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का प्रावधान होगा।

जब तक यह नीति तैयार नहीं होती, तब तक राज्य सरकार को सरकारी चयन प्रक्रियाओं में ऐसे युवाओं को पांच साल की आयु सीमा में छूट देने और आवेदन व परीक्षा शुल्क से छूट देने का निर्देश दिया गया है।

पहचान पत्र बनवाने की प्रक्रिया 17.5 साल में शुरू होगी

कोर्ट ने कहा कि संस्थागत देखभाल से बाहर आने वाले युवाओं को कई बार आधार, पैन, वोटर आईडी और मूल निवास प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेजों की समस्या का सामना करना पड़ता है। इससे उन्हें आगे की पढ़ाई, नौकरी, बैंकिंग और दूसरी सरकारी सेवाओं का लाभ लेने में परेशानी होती है।

इसी को देखते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया कि बच्चे के 17.5 साल की उम्र में पहुंचते ही पहचान संबंधी दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए, ताकि संस्थान छोड़ते समय जरूरी दस्तावेज उपलब्ध हों। कोई भी केयर लीवर बिना आफ्टरकेयर पहचान पत्र के संस्थान से बाहर नहीं जाएगा।

मुफ्त शिक्षा और स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था

अदालत ने केयर लीवर्स के लिए शिक्षा और आर्थिक सहायता की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। सरकारी संस्थानों में स्नातक तक मुफ्त शिक्षा, हॉस्टल की सुविधा और ‘केयर लीवर एजुकेशन एंड स्कॉलरशिप फंड’ बनाने की बात कही गई है। उच्च शिक्षा के लिए कम से कम 4,000 रुपये प्रतिमाह और प्रोफेशनल कोर्स के लिए 6,000 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति देने का निर्देश दिया गया है।

एक साल तक आफ्टरकेयर और पुनर्वास

जिन युवाओं के पास परिवार का सहारा नहीं है, उनके लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को व्यापक आफ्टरकेयर और पुनर्वास नीति तैयार करने को कहा गया है। इसमें रहने की व्यवस्था, पढ़ाई जारी रखने में मदद, व्यावसायिक प्रशिक्षण, काउंसलिंग और 18 साल की उम्र के बाद एक साल तक आर्थिक सहायता शामिल होगी।

इसके अलावा केंद्र और राज्य स्तर पर केयर लीवर्स सचिवालय बनाने का निर्देश दिया गया है। ये सचिवालय नोडल एजेंसी और शिकायतों के लिए सिंगल-विंडो व्यवस्था के रूप में काम करेंगे। केयर लीवर्स की निगरानी और सहायता के लिए डिजिटल डेटाबेस भी तैयार किया जाएगा।

हर संस्थागत देखभाल में रहने वाला बच्चा अनाथ नहीं

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि चाइल्ड केयर संस्थानों में रहने वाला हर बच्चा अनाथ नहीं होता। कई बच्चे खराब पारिवारिक परिस्थितियों, एकल अभिभावक वाले परिवार या आर्थिक परेशानी के कारण भी संस्थागत देखभाल में पहुंचते हैं।

कोर्ट ने कहा कि ऐसे बच्चों को 18 साल की उम्र के बाद अचानक सहायता से वंचित नहीं किया जा सकता। उनके लिए शिक्षा, रोजगार, आवास और भावनात्मक सहयोग की व्यवस्था जरूरी है। अदालत ने यह भी कहा कि फिलहाल संस्थान छोड़ने के बाद ऐसे युवाओं को ट्रैक करने की कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं है और मौजूदा योजनाएं अलग-अलग स्तर पर बंटी हुई हैं।

नाबालिगों के आकलन पर भी कोर्ट की सख्त टिप्पणी

मामले में कोर्ट ने 16 से 18 साल की उम्र के उन बच्चों के प्रारंभिक आकलन को लेकर भी निर्देश दिए, जिन पर गंभीर अपराध करने का आरोप होता है। कोर्ट ने कहा कि इस आकलन का उद्देश्य यह पता लगाना है कि बच्चे में कथित कृत्य के परिणामों को समझने की कितनी क्षमता और मानसिक परिपक्वता है।

अदालत ने कहा कि यह आकलन यह तय करने के लिए नहीं है कि बच्चे ने अपराध किया है या नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि कई मामलों में आकलन केवल औपचारिकता की तरह किए जाते हैं और मनोवैज्ञानिक जांच या बच्चे, माता-पिता और शिक्षकों से पर्याप्त बातचीत नहीं की जाती।

NIMHANS के दिशानिर्देशों के अनुसार होगा आकलन

राजस्थान सरकार को जिला स्तर पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मनोचिकित्सकों और बाल मनोविज्ञान विशेषज्ञों के पैनल बनाने का निर्देश दिया गया है। इन विशेषज्ञों को NIMHANS के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रशिक्षित किया जाएगा।

कोर्ट ने कहा कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड NIMHANS के निर्धारित प्रारूप का पालन किए बिना किसी प्रारंभिक आकलन रिपोर्ट को स्वीकार न करे। हर आकलन में बच्चे के साथ कम से कम तीन बैठकें, माता-पिता या अभिभावक और स्कूल शिक्षक से बातचीत तथा मानसिक उम्र और परिपक्वता का आकलन करने वाले मानकीकृत मनोवैज्ञानिक परीक्षण शामिल होने चाहिए।

अदालत ने राज्य में स्टेट जुवेनाइल जस्टिस काउंसिल और संभाग स्तर पर जुवेनाइल जस्टिस कमीशन गठित करने का भी निर्देश दिया है, ताकि इन व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन, पुनर्वास और शिकायतों की निगरानी की जा सके। मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी।

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