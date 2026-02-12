राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में लंबे समय से चले आ रहे एक किरायेदारी विवाद में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किरायेदारी विवादों में, किसी मृतक किरायेदार के कानूनी वारिसों को किरायेदारी का अधिकार संयुक्त किरायेदार (Joint Tenant) के रूप में मिलता है, न कि स्वतंत्र सह-किरायेदार (Co-Tenant) के रूप में।

इस मामले में 77 साल से लंबित किरायेदारी विवाद का निर्णय सुनाते हुए न्यायमूर्ति बिपिन गुप्ता ने कहा कि यदि किसी एक संयुक्त किरायेदार के खिलाफ निष्कासन आदेश (Eviction Decree) पारित हो गया है, तो वह आदेश सभी वारिसों और किरायेदारों पर लागू होता है। इसका मतलब यह हुआ कि केवल एक व्यक्ति के खिलाफ निष्कासन का आदेश देने से पूरी संपत्ति पर कब्जा लेने वाले सभी कानूनी उत्तराधिकारियों पर भी यह आदेश लागू हो जाता है।

याचिकाकर्ताओं के तर्क को अदालत ने खारिज कर दिया

कोर्ट ने इस बात को विशेष रूप से स्पष्ट किया कि “याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क उठाना कि निष्कासन आदेश लागू नहीं हो सकता क्योंकि उन्हें अलग से मुकदमे में नहीं जोड़ा गया, गलत है। जब किसी संयुक्त किरायेदार के खिलाफ निष्कासन आदेश पारित हो जाता है, तो यह आदेश उन सभी व्यक्तियों पर भी लागू होता है जो किरायेदारी के तहत अधिकार रखते हैं, चाहे उन्हें अलग से मुकदमे में क्यों न जोड़ा गया हो, लेकिन उन्होंने मूल किरायेदार से संपत्ति का अधिकार प्राप्त किया है।”

इस निर्णय के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और किरायेदारों को संपत्ति खाली करने का आदेश दिया। इस फैसले से यह साफ हो गया कि किरायेदारी के मामलों में वारिसों के बीच अधिकारों को अलग-अलग नहीं देखा जाएगा, बल्कि सभी संयुक्त किरायेदारों पर एक जैसा प्रभाव पड़ेगा।

विशेष रूप से यह फैसला उन मामलों में महत्वपूर्ण है, जहां लंबे समय से संपत्ति विवाद चले आ रहे हों और कई पीढ़ियों के वारिस इसमें शामिल हों। इससे यह स्पष्ट हुआ कि पुराने निष्कासन आदेश भी आज के कानूनी दृष्टिकोण से प्रभावी और बाध्यकारी हैं।

अदालत ने यह भी संकेत दिया कि इस तरह के मामलों में न्यायिक प्रक्रिया लंबित रहने की स्थिति में भी पारंपरिक अधिकारों का महत्व नहीं घटता। अब कोई भी वारिस यह दावा नहीं कर सकता कि उसे आदेश से बाहर रखा गया है और इसलिए वह निष्कासन से प्रभावित नहीं होगा।

इस फैसले के साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट ने 77 साल पुराने किरायेदारी विवाद का हल निकाल दिया और भविष्य में ऐसे मामलों में स्पष्ट कानूनी मार्गदर्शन भी प्रदान कर दिया। यह फैसला किरायेदारी और संपत्ति विवादों में न्यायिक स्थिरता और स्पष्टता लाने में महत्वपूर्ण साबित होगा।

संयुक्त किरायेदारी बनाम सह-किरायेदारी: मुख्य कानूनी प्रश्न

किसी किरायेदार के मृत्यु के बाद उसके कानूनी वारिसों को स्वतंत्र या अलग किरायेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते। बल्कि, वे मृतक किरायेदार के स्थान पर कदम रखते हैं और संयुक्त किरायेदार (Joint Tenant) के रूप में किरायेदारी के अधिकार में शामिल होते हैं।

संयुक्त किरायेदारी का स्वभाव अविभाज्य (Indivisible) होता है और इससे अलग-अलग सह-किरायेदारी (Co-Tenancy) नहीं बनती, जिनमें प्रत्येक का स्वतंत्र या विशेष अधिकार हो।

कानूनी दृष्टि से, सह-किरायेदार और संयुक्त किरायेदार में स्पष्ट अंतर होता है। सह-किरायेदार अपने अधिकार स्वतंत्र रूप से प्राप्त करते हैं, जबकि संयुक्त किरायेदार अपने अधिकार सामूहिक रूप से प्राप्त करते हैं और एक ही किरायेदारी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

संयुक्त किरायेदारी के मामलों में, यदि किसी एक संयुक्त किरायेदार को नोटिस दिया जाता है या उसके खिलाफ निष्कासन कार्रवाई की जाती है, तो यह पर्याप्त है और उस आदेश का प्रभाव सभी संयुक्त किरायेदारों पर लागू होता है। किरायेदारी के अधिकार मृतक किरायेदार के हर वारिस को स्वतः नहीं मिलते, इसलिए प्रत्येक वारिस यह दावा नहीं कर सकता कि वह किरायेदार है।

वर्तमान याचिकाकर्ता, जो कि विमल कुमार सेठी के उत्तराधिकारी हैं, 2001 के अधिनियम के तहत ‘किरायेदार’ की कानूनी परिभाषा में नहीं आते।

इसलिए उन्हें निष्कासन कार्यवाही में शामिल करने की आवश्यकता नहीं थी। मूल सह-किरायेदारों के कुछ उत्तराधिकारियों के खिलाफ आदेश लागू करना कानूनी रूप से सही है।

याचिकाकर्ता यह दावा नहीं कर सकते कि उनका अधिकार मूल किरायेदार या पहले से शामिल उत्तराधिकारियों से उच्च या स्वतंत्र है। संपत्ति की कथित मौखिक बिक्री के आधार पर उठाया गया दावा पूरी तरह अस्वीकार्य है और इसे निचली अदालत ने सही रूप से खारिज किया।

इस तरह का दावा न केवल स्थिर कानून के खिलाफ है, जिसमें अचल संपत्ति का हस्तांतरण पंजीकृत दस्तावेज़ द्वारा होना आवश्यक है, बल्कि यह अंतिम आदेश पर अप्रत्यक्ष आक्षेप भी है।

इस मामले में किसी भी तरह की न्यायिक या अधिकार क्षेत्र संबंधी त्रुटि नहीं पाई गई है। संबंधित अदालतों द्वारा किए गए निष्कर्ष कानून और तथ्यों के सही मूल्यांकन पर आधारित हैं और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

