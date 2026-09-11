मुंबई की एक कोर्ट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) के छात्र अभिरूप आशीष पॉल को जमानत दे दी है। आशीष पॉल को जेल में बंद दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम के समर्थन में नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दत्तात्रेय शंकरराव खेडेकर ने टिप्पणी की कि पॉल से पहले ही पर्याप्त समय तक हिरासत में पूछताछ की जा चुकी है। गौरतलब है कि न्यायालय ने यह भी कहा कि उन्हें किसी माओवादी या किसी अन्य प्रतिबंधित संगठन से जोड़ने वाला कोई सबूत नहीं है।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायाधीश ने टिप्पणी की, “प्रथम दृष्टया संदेह के अलावा, आरोपी की गतिविधियों को माओवादी मानसिकता से जोड़ने या राष्ट्र के विरुद्ध या भारत के खिलाफ प्रतिबंधित संगठन से संबद्ध होने का कोई सबूत नहीं है।”

न्यायालय ने पाया कि माओवादी पुस्तकों की सॉफ्ट कॉपी रखना और जेल में बंद कार्यकर्ताओं (उमर खालिद, शरजील इमाम) के समर्थन में परिसरों में नारे लगाना राष्ट्रविरोधी गतिविधि नहीं है और इससे किसी व्यक्ति के माओवादी होने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

अदालत ने फैसला सुनाया, “केवल पीडीएफ पुस्तकों (माओवाद पर) के मिलने के आधार पर माओवादी मानसिकता से संबंध का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।” उन्होंने यह निर्धारित किया कि मात्र संदेह के आधार पर पॉल, जो एक युवा अफेंडर था, उसको सलाखों के पीछे रखना अन्यायपूर्ण होगा और उसके करियर के लिए हानिकारक होगा।

यह मामला टीआईएसएस रजिस्ट्रार द्वारा परिसर में अनधिकृत कार्यक्रम के संबंध में दर्ज कराई गई शिकायत पर आधारित प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) से पैदा हुआ। 12 अक्टूबर, 2025 को स्टूडेंट दिवंगत प्रोफेसर जीएन साईबाबा की पुण्यतिथि मनाने के लिए संस्थान में एकत्रित हुए।

सभा के दौरान, अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि छात्रों ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक मामले में जेल में बंद उमर खालिद और शरजील इमाम की रिहाई की मांग करते हुए नारे लगाए। पॉल को 7 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।

‘मजिस्ट्रेट की हिम्मत कैसे हुई?’, SC की फटकार के बाद छात्र नेता अक्षत को नोटिस देने वाला अधिकारी सस्पेंड

SFI नेता अक्षत त्रिपाठी को नोटिस जारी करने वाले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सस्पेंड कर दिया गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस बात की जानकारी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को दी। पढ़ें पूरी खबर।