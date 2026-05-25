कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पति की चलती ट्रेन से गिरने से हुई मौत के मामले में महिला को मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। अदालत ने 16 साल तक चले लंबे कानूनी विवाद के बाद रेलवे न्यायाधिकरण द्वारा दावे को खारिज करने के फैसले को रद्द कर दिया है। अदालत ने फैसला सुनाया कि किसी प्रियजन की मृत्यु के चश्मदीद गवाह पेश करने में असमर्थ होने के कारण परिवार को राहत से वंचित नहीं किया जा सकता है।

जस्टिस बिस्वरूप चौधरी ने परिवार को दावा दायर करने की तारीख से 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित चार लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। साथ ही अधिकारियों को इस आदेश की सूचना मिलने की तारीख से 8 हफ्ते के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति चौधरी ने विधवा याचिकाकर्ता को मुआवजा देने का आदेश दिया जिसके पति की ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी।

अदालत के 22 मई के आदेश में कहा गया, “रेलवे दुर्घटना के मामले में जब पीड़ित के परिवार के सदस्य या मित्र पीड़ित के साथ यात्रा नहीं कर रहे होते हैं तो पीड़ित के परिवार के पास चश्मदीदों को पेश करने का कोई अवसर नहीं होता है, ऐसे में पुलिस रिपोर्ट पर भरोसा करना पड़ता है। पुलिस रिपोर्ट अगर विश्वसनीय पाई जाती है तो मुआवजे के लिए उसे स्वीकार किया जाना चाहिए।”

ट्रेन यात्रा के दौरान मौत

25 जुलाई 2010 को आवेदक के पति शेराफुल्ली से बरहमपुर से सियालदह की यात्रा कर रहे थे। उनके पास वैध द्वितीय श्रेणी का रेलवे टिकट था । अत्यधिक भीड़भाड़ और अचानक लगे झटके के कारण, वह कृष्णानगर सिटी जंक्शन और बडकुल्ला स्टेशन के बीच चलती ट्रेन से गलती से गिर गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। कृष्णानगर जीआरपीएस में पुलिस केस दर्ज किया गया। इस घटना के दो प्रत्यक्षदर्शी थे। रेलवे प्राधिकरण ने लिखित आपत्ति दर्ज कराकर आरोप का खंडन किया और मामले का विरोध किया।

दोनों पक्षों ने सबूत पेश किए और विचार-विमर्श के बाद, रेलवे दावा न्यायाधिकरण के न्यायाधीश ने 8 फरवरी, 2011 को दावा याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कथित प्रत्यक्षदर्शियों को न तो पेश किया गया और न ही उनकी जांच की गई। न्यायाधिकरण ने माना कि इस बात को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं थे कि आवेदक के पति ट्रेन से गिर गए थे और चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी।

कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ध्यान दिया जिसमें कहा गया था कि मृत्यु आकस्मिक थी और इसमें किसी प्रकार की साजिश का संदेह नहीं था। अदालत ने कहा कि गवाहों के बयानों से यह भी पता चला कि ट्रेन से गिरने के कारण लगी चोटों से उसकी मृत्यु हुई। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत रेलवे प्राधिकरण “राज्य” है इसलिए रेलवे ट्रैक से शव बरामद होने के संबंध में सबूत इकट्ठा करना और पेश करना उसका कर्तव्य है। इन सबूतों से वास्तविक दावों को स्वीकार किया जा सके और गलत दावों को खारिज किया जा सके।

न्यायालय ने फैसला सुनाया कि आवेदक 4 लाख रुपये के मुआवजे के साथ-साथ दावा दायर करने की तारीख से लेकर इस आदेश की तारीख तक 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का हकदार है, साथ ही अधिकारियों को आठ हफ्ते के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया।

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