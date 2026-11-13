एक लॉ स्टूडेंट अपने बुजुर्ग परिवार के सदस्यों को लेने रेलवे स्टेशन गया था। इस दौरान पार्किंग कर्मचारियों ने उससे 20 रुपये मांगे जबकि उसने अपनी कार पार्किंग में खड़ी ही नहीं की थी। आरोप है कि पैसे देने से मना करने पर कर्मचारियों ने 500 रुपये का जुर्माना लगाने की धमकी भी दी। अब तमिलनाडु के एक उपभोक्ता आयोग ने इस मामले में रेलवे अधिकारियों और पार्किंग ठेकेदार को छात्र के 20 रुपये वापस करने का आदेश दिया है। इसके अलावा मानसिक परेशानी और कानूनी लड़ाई में हुए खर्च के लिए 13000 रुपये अतिरिक्त देने को भी कहा है।

आयोग के अध्यक्ष एस. जे. चक्करवर्ती और सदस्य एम. मुथुलक्ष्मी की पीठ ने कहा कि रेलवे प्रशासन ने पार्किंग ठेकेदार को जिस जगह पार्किंग शुल्क वसूलने का अधिकार दिया है, वह सिर्फ तय पार्किंग क्षेत्र तक सीमित है। पीठ ने साफ कहा कि ठेकेदार को रेलवे स्टेशन की सार्वजनिक सड़कों, गाड़ियों के आने-जाने वाले रास्तों या यात्रियों को उतारने-चढ़ाने वाली जगहों से पार्किंग शुल्क वसूलने का अधिकार नहीं है।

उपभोक्ता आयोग ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत किसी सेवा के बदले ही शुल्क लिया जा सकता है। इस मामले में छात्र की कार ना तो पार्किंग में खड़ी की गई थी और ना ही उसका इंजन बंद किया गया था। उसने पार्किंग की किसी सुविधा का इस्तेमाल भी नहीं किया था। 16 अक्टूबर को दिए गए अपने आदेश में आयोग ने कहा कि कार सिर्फ बुजुर्ग यात्रियों को तुरंत लेने के लिए स्टेशन के आने-जाने वाले रास्ते या यात्रियों को उतारने वाली जगह पर रुकी थी। जब पार्किंग की कोई सुविधा दी ही नहीं गई तो इसके लिए शुल्क लेना गलत व्यापारिक तरीका है।

आयोग ने दक्षिण रेलवे के मदुरै डिवीजन के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि रेलवे स्टेशन के परिसर में यात्रियों को छोड़ने या उन्हें लेने के लिए छह मिनट तक कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। यानी ‘ड्रॉप एंड ड्राइव’ या यात्रियों को लेने के लिए छह मिनट की मुफ्त सुविधा दी जाती है।

उपभोक्ता आयोग ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत किसी सेवा के बदले ही शुल्क लिया जा सकता है। इस मामले में छात्र की कार ना तो पार्किंग में खड़ी की गई थी और ना ही उसका इंजन बंद किया गया था। उसने पार्किंग की किसी सुविधा का इस्तेमाल भी नहीं किया था।

16 अक्टूबर को दिए गए अपने आदेश में आयोग ने कहा कि कार सिर्फ बुजुर्ग यात्रियों को तुरंत लेने के लिए स्टेशन के आने-जाने वाले रास्ते या यात्रियों को उतारने वाली जगह पर रुकी थी। जब पार्किंग की कोई सुविधा दी ही नहीं गई तो इसके लिए शुल्क लेना गलत व्यापारिक तरीका है। आयोग ने दक्षिण रेलवे के मदुरै डिवीजन के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि रेलवे स्टेशन के परिसर में यात्रियों को छोड़ने या उन्हें लेने के लिए छह मिनट तक कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। यानी ‘ड्रॉप एंड ड्राइव’ या यात्रियों को लेने के लिए छह मिनट की मुफ्त सुविधा दी जाती है।

आयोग ने अपने आदेश में कहा कि तय छह मिनट की मुफ्त अवधि के भीतर स्टेशन से बाहर निकलने वाले वाहनों से पार्किंग ठेकेदार को शुल्क वसूलने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

आयोग ने यह भी कहा कि पार्किंग ठेकेदार और उसके कर्मचारियों की वजह से शिकायतकर्ता को मानसिक परेशानी और तनाव झेलना पड़ा। कर्मचारियों ने उससे जबरन 20 रुपये वसूले जबकि उसने पार्किंग की जगह का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया था।

‘अवैध वसूली, मजाक उड़ाया और धमकी दी’

20 दिसंबर 2025 को शिकायतकर्ता अपने माता-पिता और बुजुर्ग दादा-दादी को लेने अपनी कार से राजापालयम रेलवे स्टेशन गया था। उसने बताया कि स्टेशन पहुंचने के बाद वह ड्राइवर सीट पर ही बैठा रहा और कार का इंजन भी चालू था। वह यात्रियों को लेने के लिए तय रास्ते पर लगी गाड़ियों की कतार के साथ धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसी दौरान पार्किंग ठेकेदार के दो कर्मचारियों ने उसे रोक लिया और पार्किंग शुल्क के नाम पर 20 रुपये मांगने लगे। कर्मचारियों ने इसके लिए कथित तौर पर बिना अनुमति बनाए गए ‘6 मिनट के नियम’ का हवाला दिया। उसने बताया कि कर्मचारियों में से एक के पहचान पत्र के पीछे दक्षिण रेलवे का लोगो भी लगा हुआ था।

शिकायतकर्ता के मुताबिक, पार्किंग शुल्क मांगने के साथ ही कर्मचारियों ने उसे जुर्माने की धमकी भी दी। उन्होंने कहा कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो रेलवे एक्ट, 1989 की धारा 159 के तहत 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इस तरह उस पर जबरन पैसे देने का दबाव बनाया गया।

उसने बताया कि उसकी कार तय पार्किंग वाली जगह पर खड़ी नहीं थी। पार्किंग का यह क्षेत्र स्टेशन के बाकी हिस्सों से अलग है। इसके बावजूद कर्मचारी उससे पैसे मांगते रहे।

शिकायतकर्ता कानून का छात्र है और उसे अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी थी। उसने कर्मचारियों को समझाने की कोशिश की कि उनसे पार्किंग शुल्क वसूलना गलत है। उसे जो रसीद दी गई, वह भी ऐसी सेवा के लिए पैसे वसूलने का सबूत थी, जिसका उसने इस्तेमाल ही नहीं किया था।

उसने यह भी आरोप लगाया कि पार्किंग ठेकेदार के निजी कर्मचारी होने के बावजूद दोनों ने खुद को रेलवे कर्मचारी बताया। शिकायतकर्ता के मुताबिक, कर्मचारियों ने उससे जबरन पैसे मांगे, जुर्माने की धमकी दी, उसका मजाक उड़ाया और बदले की भावना से उसकी तस्वीरें भी खींचीं।

उसने कहा कि कर्मचारियों के इस व्यवहार से उसे और उसके बुजुर्ग परिवार के सदस्यों को काफी मानसिक परेशानी, अपमान और तनाव झेलना पड़ा। इसके बाद उसने आयोग से मुआवजे की मांग की।

कर्मचारियों का पक्ष

पार्किंग कर्मचारियों ने आयोग में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि रेलवे और स्टेशन प्रशासन ने राजापालयम रेलवे स्टेशन पर वाहनों की आवाजाही और पार्किंग व्यवस्था संभालने के लिए ठेकेदार को अधिकृत किया था। उन्होंने बताया कि ड्यूटी के दौरान कर्मचारी ने शिकायतकर्ता को लागू पार्किंग शुल्क की जानकारी दी थी। इसके बाद डिजिटल पेमेंट के जरिए पैसे लिए गए और उसकी रसीद भी दी गई।

कर्मचारियों ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने ना तो शिकायतकर्ता का रास्ता रोका, ना उस पर पैसे देने का दबाव बनाया और ना ही खुद को रेलवे अधिकारी बताया। उन्होंने जुर्माने की कोई धमकी भी नहीं दी। उनके मुताबिक, यह सामान्य और कुछ समय की बातचीत थी। इसका मकसद रेलवे परिसर में ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखना और गाड़ियों की भीड़ को रोकना था। उन्होंने कहा कि पूरी कार्रवाई पार्किंग के नियमों के तहत की गई थी।

पार्किंग अधिकारियों को शुल्क वसूलने का अधिकार नहीं

उपभोक्ता आयोग ने कहा कि रेलवे प्रशासन के टेंडर नियमों के मुताबिक, स्टेशन पर यात्रियों को छोड़ने या उन्हें लेने के लिए आने वाली गाड़ियों को 6 मिनट तक मुफ्त समय देना जरूरी है। इस दौरान पार्किंग शुल्क नहीं लिया जा सकता। इस मुफ्त सुविधा को देने से मना करना रेलवे के नियमों का उल्लंघन है।

आयोग ने कहा कि किसी भी सेवा देने वाले की जिम्मेदारी है कि वह पारदर्शिता के साथ काम करे। गाड़ी के आने और बाहर निकलने का समय जांचे बिना सीधे पैसे वसूलना तय नियमों का उल्लंघन है। इससे उपभोक्ता को आर्थिक नुकसान और मानसिक परेशानी हुई।

शिकायत को सही मानते हुए आयोग ने रेलवे अधिकारियों, स्टेशन प्रशासन, पार्किंग ठेकेदार और उसके कर्मचारियों को संयुक्त रूप से जिम्मेदार ठहराया। आयोग ने आदेश दिया कि सभी मिलकर शिकायतकर्ता को 6 हफ्ते के भीतर 20 रुपये वापस करें।

इसके अलावा मानसिक परेशानी, उत्पीड़न और तनाव के लिए 10000 रुपये मुआवजा और मुकदमे पर हुए खर्च के लिए 3000 रुपये देने का भी आदेश दिया। यानी शिकायतकर्ता को कुल 13020 रुपये मिलेंगे।

इस फैसले से साफ होता है कि रेलवे की ओर से पार्किंग ठेकेदार को सिर्फ तय पार्किंग वाली जगह पर ही शुल्क वसूलने का अधिकार दिया जाता है। यह अधिकार रेलवे स्टेशन की सड़कों, गाड़ियों की आवाजाही वाले रास्तों और यात्रियों को उतारने-चढ़ाने वाली जगहों पर लागू नहीं होता।

अगर पार्किंग ठेकेदार तय पार्किंग क्षेत्र से बाहर किसी वाहन से पैसे मांगता है तो यह अवैध वसूली और गलत व्यापारिक तरीका माना जाएगा।

अगर किसी उपभोक्ता को इस तरह की परेशानी होती है तो वह अपने राज्य की उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायत कर सकता है। तमिलनाडु में शिकायत के लिए 044-285-92828 और राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के लिए 1915 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।