सुप्रीम कोर्ट के गिरफ्तारी नियमों को लागू करने में विफल रहने के कारण हरियाणा और पंजाब के डीजीपी को अवमानना का नोटिस जारी किया गया। पंजाब और हरियाणा के शीर्ष प्रशासनिक और पुलिस नेतृत्व की कड़ी आलोचना करते हुए, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने दोनों राज्यों के पुलिस महानिदेशकों और मुख्य सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह नोटिस अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित गिरफ्तारी सुरक्षा उपायों का कथित रूप से पालन न करने के लिए कारण जारी किया गया है।

यह आदेश 18 फरवरी को न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा द्वारा पारित किया गया था। न्यायाधीश ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2 जुलाई, 2014 को जारी किए गए स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, अनावश्यक गिरफ्तारियों के खिलाफ सुरक्षा उपायों के उल्लंघन के आरोप में अवमानना ​​याचिकाएं दायर की जा रही हैं। न्यायालय ने स्थिति को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

इस ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि पुलिस अधिकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 498-A और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 सहित सात वर्ष तक की कारावास की सजा वाले अपराधों में आरोपी व्यक्तियों को खुद गिरफ्तार न करें। दिशानिर्देशों के अनुसार, पुलिस अधिकारियों को दंड संहिता की धारा 41 के तहत गिरफ्तारी से पहले एक चेकलिस्ट तैयार करनी होगी और मजिस्ट्रेट को कारण और सहायक सामग्री भेजनी होगी। मजिस्ट्रेटों को यह भी निर्देश दिया गया था कि वे हिरासत को ऐसे ही परमिट न करें और रिमांड देने से पहले कारणों को दर्ज करें।

सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि फैसले की प्रतियां सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ-साथ उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों को आगे भेजने और कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भेजी जाएं।

पंजाब और हरियाणा डीजीपी के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की अवज्ञा के लिए अवमानना ​​

इन निर्देशों का हवाला देते हुए न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा ने टिप्पणी की कि पंजाब और हरियाणा दोनों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की कथित अवज्ञा के लिए अवमानना ​​याचिकाएं अक्सर दायर की जाती हैं। हालांकि यह याचिका हरियाणा के खिलाफ थी, अदालत ने पंजाब राज्य को भी पक्षकार बनाया, यह देखते हुए कि वहां भी इसी तरह के अनुपालन न करने के आरोप लगते हैं।

न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा ने दोनों राज्यों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों और डीजीपी को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के कार्यान्वयन हेतु उठाए गए कदमों का विस्तृत विवरण देते हुए हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने टिप्पणी की कि हलफनामों में केवल यह कहना कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किए गए हैं, अवमानना ​​से बचने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

न्यायालय ने माना कि दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी के खिलाफ निर्देशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में विफल रहने के कारण अवमानना ​​का मामला बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी कर कारण बताने को कहा कि उनके खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए।

