पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक लिव इन कपल को पुलिस सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जहां भारतीय समाज का एक हिस्सा लिव-इन रिलेशनशिप को मॉडर्न लाइफस्टाइल के तौर पर तेज़ी से अपना रहा है, वहीं घर से भागे बच्चे अपने परिवार का नाम खराब कर सकते हैं और अपने माता-पिता की इज्ज़त और सम्मान पर असर डाल सकते हैं।

पुलिस सुरक्षा पर क्या बोला कोर्ट?

जस्टिस संदीप मौदगिल ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि सिर्फ़ कुछ दिन साथ रहना असली लिव-इन रिलेशनशिप बनाने के लिए काफ़ी नहीं है, खासकर तब जब पार्टियों ने खुद माना हो कि उनका इरादा सिर्फ़ भविष्य में शादी करने का है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे हालात में पुलिस सुरक्षा देना इनडायरेक्टली अवैध रिश्ते को कोर्ट की मंज़ूरी देना हो सकता है।

5 जून के आदेश में कोर्ट ने कहा, “भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के तहत गारंटी वाले जीवन और पर्सनल लिबर्टी के अधिकार में इज्ज़त से जीने का अधिकार भी शामिल है और याचिकाकर्ता, अपने माता-पिता के घर से भागकर, न सिर्फ़ परिवार का नाम खराब कर रहे हैं बल्कि माता-पिता के इज्ज़त और सम्मान से जीने के अधिकार का भी उल्लंघन कर रहे हैं। भारत के एक हिस्से ने मॉडर्न लाइफस्टाइल, यानी लिव-इन रिलेशनशिप को अपना लिया है। भारत एक ऐसा देश है जहां अलग-अलग तरह के सिद्धांत, परंपराएं, रीति-रिवाज और मान्यताएं हैं जो ज़रूरी कानूनी सोर्स के तौर पर काम करते हैं।”

‘शादी एक पवित्र रिश्ता’

कोर्ट ने आगे कहा, “शादी एक पवित्र रिश्ता है जिसके कानूनी नतीजे होते हैं और समाज में इसकी बहुत इज़्ज़त होती है। हमारा देश, अपनी गहरी सांस्कृतिक जड़ों के साथ, नैतिकता और नैतिक सोच पर बहुत ज़ोर देता है। लेकिन जैसे-जैसे समय बीता है, समाज ने पश्चिमी संस्कृति को अपनाना शुरू कर दिया है, जो भारतीय कल्चर से बहुत अलग है।”

कोर्ट ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 21 के तहत, हर व्यक्ति को शांति, इज्ज़त और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। हर व्यक्ति को अपनी इज़्ज़त बनाए रखने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि संविधान का आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट्स को बहुत ऊंचा स्थान देता है और इसे बनाए रखना चाहिए क्योंकि यह संवैधानिक स्कीम के तहत पवित्र है। यह भी कहा गया कि ऐसे कई मामले हैं जहां कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया है।

कोर्ट ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि इस तरह से मना करने का आधार यह था कि अगर दावा किया गया प्रोटेक्शन दिया जाता है, तो समाज का पूरा सामाजिक ताना-बाना बिगड़ जाएगा। कोर्ट ने कहा कि आदमी की अभी शादी की उम्र नहीं हुई है और वह उसके बाद महिला से शादी करेगा।

शादी को तैयार याचिकाकर्ता

याचिका में यह दावा किया गया था कि याचिकाकर्ता बालिग हैं, 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं और अविवाहित हैं। साथ ही यह भी दावा किया गया कि दोनों याचिकाकर्ता एक-दूसरे को पसंद करते हैं और प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं और फिलहाल ‘लिव-इन रिलेशनशिप’ में साथ रह रहे हैं।

याचिकाकर्ता की ओर से भी कहा गया कि महिलाओं के परिवार वाले उनकी ज़िंदगी में दखल दे रहे हैं और उन्हें परेशान कर रहे हैं और उस पर उस आदमी का साथ छोड़ने का दबाव बना रहे हैं। महिला के परिवार ने चेतावनी दी है कि अगर उसने उस आदमी को नहीं छोड़ा, तो वे उसे झूठे केस में फंसा देंगे। आरोप है कि याचिकाकर्ता शादी होने तक साथ रहना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने 1 जून को स्थानीय जिले के एसपी को एक रिप्रेजेंटेशन भेजा है।

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