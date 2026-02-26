पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि संज्ञेय अपराधों की जानकारी मिलने पर भी पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा के पुलिस महानिदेशकों और चंडीगढ़ स्थित सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिया है कि वे विस्तृत हलफनामे प्रस्तुत करें जिनमें कमियों का स्पष्टीकरण और दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण हो।

यह आदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका पर स्वतः संज्ञान लेने के दो महीने से ज्यादा समय बाद दिया गया। याचिका में आरोप था कि एक वकील पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की।

मुख्य न्यायाधीश शील नागू की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि घटना दिसंबर में हुई थी, लेकिन एफआईआर 16 दिसंबर 2025 को दर्ज की गई। यानी पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में लगभग 15 दिन की देरी की, जबकि शिकायत में साफ तौर पर संज्ञेय अपराध बताया गया था।

अदालत ने यह भी बताया कि बार के सदस्यों ने अन्य आवेदन भी दिए हैं, जिनमें ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां संज्ञेय अपराध की जानकारी देने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई।

कानूनी स्थिति पर जोर देते हुए न्यायालय ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस के लिए एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पुलिस को पहले एफआईआर दर्ज करनी होगी और उसके बाद ही जांच या छानबीन शुरू करनी होगी।

पीठ ने बताया कि उसके समक्ष उद्धृत कई मामलों में संज्ञेय अपराधों के स्पष्ट आरोपों के बावजूद, वैधानिक आदेश की स्पष्ट अवहेलना करते हुए एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी।

न्यायालय ने दोहराया कि इस मुद्दे पर कानून को सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले में निर्णायक रूप से निर्धारित कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि केवल असाधारण परिस्थितियों में ही सर्वोच्च न्यायालय ने संक्षिप्त प्रारंभिक जांच की अनुमति दी है, और वह भी केवल संज्ञेय अपराध सिद्ध होने तक सीमित है, आरोपों की सत्यता की जांच किए बिना। एफआईआर दर्ज करने से पहले जांच करने की प्रथा की आलोचना करते हुए बेंच ने टिप्पणी की कि पुलिस उल्टी दिशा में काम करती हुई प्रतीत हो रही है।

एक मामले में अदालत ने पाया कि एफआईआर दर्ज किए बिना ही क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई थी, और इस प्रक्रिया को कानूनी समझ से परे बताया। अपने निर्देश में हाई कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के डीजीपी और चंडीगढ़ के संबंधित अधिकारी से हलफनामे के माध्यम से यह स्पष्ट करने को कहा कि संज्ञेय अपराधों की जानकारी प्राप्त होने के बावजूद एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की जा रही थी, और उन अधिकारियों के खिलाफ उठाए गए कदमों का विवरण देने को कहा जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का पालन नहीं किया। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी

