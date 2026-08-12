पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने रेप केस में अहम टिप्पणी की। डेरा प्रमुख की 2005 की सजा को बरकरार रखते हुए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि कोई भी आत्म-सम्मान महिला अदालत में केवल अपने सम्मान के खिलाफ अपमानजनक बयान देने के लिए आगे नहीं आएगी। अदालत ने कहा कि कोई महिला खुद को बलात्कार पीड़िता के रूप में पेश नहीं करेगी जब तक कि घटना उसके साथ घटी न हो।

न्यायमूर्ति रमेश कुमारी की पीठ ने 31 जुलाई को अपने आदेश में पीड़िता को 6 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया जबकि धनवंत सिंह के 10 साल के कठोर कारावास को आजीवन कारावास में बदलने की उसकी याचिका को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने गौर किया कि पीड़ित परिवार डेरा में धार्मिक उपदेशक आरोपी का कट्टर अनुयायी था और पीड़ित के पिता लंबे समय से उसके अनुयायी थे।

पीठ की टिप्पणी- बलात्कार के अपराध का गवाह नहीं हो सकता

अभियुक्त द्वारा साक्ष्यों के अभाव के संबंध में दिए गए तर्क पर पीठ ने टिप्पणी की, “बलात्कार का अपराध कमरे की चारदीवारी के भीतर और सार्वजनिक दृष्टि से दूर किया जाता है और ऐसे अपराध का कोई गवाह नहीं हो सकता। कोई गवाह होता तो अभियुक्त अपराध करने का साहस नहीं करता। ऐसे अपराध सार्वजनिक स्थानों पर नहीं किए जाते।”

पंजाब के होशियारपुर की एक निचली अदालत ने धनवंत सिंह को 26 नवंबर, 2000 की सुबह अपनी शिष्या की बेटी के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में 10 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। यह घटना डेरा स्थित उनके कमरे में हुई थी। एक महीने बाद शिष्या ने अपने पिता को इस मामले की जानकारी दी जिसके बाद जालंधर पुलिस ने धनवंत के खिलाफ मामला दर्ज किया।

अदालत बोली- पीड़िता की अकेली गवाही पर भरोसा किया जा सकता

जस्टिस रमेश ने पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का भी हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि बलात्कार की पीड़िता सह-अपराधी नहीं है और उसकी अकेली गवाही पर भरोसा किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के पहले के फैसलों पर विचार करने के बाद उच्च न्यायालय ने कहा, “इस मुद्दे पर जो कानून सामने आता है, वह यह है कि अगर पीड़ित का बयान विश्वसनीय और पर्याप्त रूप से प्रामाणिक पाया जाता है तो उसे किसी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय केवल पीड़ित की गवाही के आधार पर ही आरोपी को दोषी ठहरा सकता है।”

धनवंत सिंह की ओर से पेश हुए उनके वकील तेजिंदरबीर सिंह ने निचली अदालत के निष्कर्षों पर आपत्ति जताई, खासकर एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी पर। बचाव पक्ष के वकील ने कहा, “कथित घटना 25/26 नवंबर, 2000 की दरमियानी रात को हुई थी जबकि पीड़ित के पिता ने 3 अगस्त, 2002 को शिकायत दर्ज कराई थी। निचली अदालत ने अभियोजन पक्ष के इस दावे पर गलत विश्वास किया कि पीड़ित के पिता ने सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था श्री अकाल तक़्त साहिब के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी जबकि श्री अकाल तक़्त के जत्थेदार को कथित रूप से प्रस्तुत की गई कोई शिकायत रिकॉर्ड में साबित नहीं हुई है। जांच किस आधार पर की गई, इसका भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।”

सिंह ने कहा, “पीड़िता का बयान विश्वसनीय नहीं है क्योंकि इसकी पुष्टि किसी सबूत से नहीं होती। यह अविश्वसनीय है कि उसने घटना के तुरंत बाद अपने माता-पिता को इसकी सूचना नहीं दी और अपने पिता को 31 दिसंबर 2000 को ही बताया।”

धनवंत सिंह ने बलात्कार के आरोपों से इनकार किया

धनवंत सिंह के वकील ने तर्क दिया कि अगर आरोपी ने अपराध किया होता तो पीड़िता डेरा की अन्य लड़कियों को तुरंत इसकी सूचना दे सकती थी और अगर उसने शोर मचाया होता या दरवाजा खटखटाया होता तो अन्य डेरावासियों का ध्यान आकर्षित हो जाता। उन्होंने यह भी बताया कि कथित अपराध को साबित करने के लिए डेरा से कोई गवाह मौजूद नहीं था। बचाव पक्ष ने आगे आरोप लगाया कि धनवंत सिंह को झूठा फंसाया गया था क्योंकि डेरल के न्यासियों ने कथित तौर पर ट्रस्ट फंड से 30 लाख रुपये का गबन किया था और बिक्री समझौते की जालसाजी और जनता से एकत्र किए गए दान के संबंध में आपराधिक विश्वासघात के आरोपों से खुद को बचाने के लिए ही आरोपी धनवंत सिंह को झूठा फंसाया गया था।

बचाव पक्ष ने आरोप लगाया कि धनवंत सिंह ट्रस्टियों द्वारा रची गई साजिश का शिकार थे और पीड़ित के पिता का इस्तेमाल उन्हें झूठा फंसाने के लिए किया गया था इसलिए बचाव पक्ष के वकील ने फैसले और सजा के आदेश को रद्द करके आरोपी को बरी करने की प्रार्थना की।

पीड़िता ने आरोपी की सजा बढ़ाने की मांग की

वहीं, पीड़ित के वकील ने यह भी तर्क दिया कि 10 साल की सजा कम है और आरोपी आजीवन कारावास का हकदार है और उसके अनुसार सजा में संशोधन की मांग की। उन्होंने अपराध के कारण और न्याय के लिए लंबे समय तक चले संघर्ष के दौरान पीड़िता को हुए तनाव, आघात और भावनात्मक आघात के लिए पर्याप्त मुआवजे की अपील की।

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