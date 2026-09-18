पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बुजुर्ग माता-पिता के अधिकारों से जुड़े एक मामले में प्रॉपर्टी ट्रांसफर रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई बेटा अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल नहीं करता है तो वरिष्ठ नागरिक कानून के तहत प्रॉपर्टी ट्रांसफर को रद्द किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि माता-पिता की देखभाल की जिम्मेदारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर से जुड़ी शर्त का हिस्सा हो सकती है।

कोर्ट ने कहा कि पिता ने संबंधित प्राधिकरण के सामने साफ तौर पर बताया था कि बेटे ने इस भरोसे पर संपत्ति अपने नाम ट्रांसफर करवाने को कहा था कि वह उनकी व अपनी मां की देखभाल करेगा और उनकी रोजमर्रा की जरूरतों का ध्यान रखेगा। यानी देखभाल का यह मुद्दा बाद में नहीं उठाया गया था बल्कि शुरुआत से ही मामले का हिस्सा था।

आपको बता दें कि बेटे ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर रद्द करने के फैसले को चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस कीर्ति सिंह ने कहा कि यह गंभीर चिंता की बात है कि बुजुर्ग माता-पिता को अपनी ही संतानों से बुनियादी देखभाल, सुरक्षा और जरूरी सुविधाएं पाने के लिए कानून का सहारा लेना पड़ रहा है।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 2007 का वरिष्ठ नागरिक अधिनियम एक कल्याणकारी सामाजिक कानून है। इसका मकसद बुजुर्गों को सम्मान, सुरक्षा और देखभाल के साथ जीवन जीने का अधिकार सुनिश्चित करना है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे कानूनों की व्याख्या उनके मूल उद्देश्य को ध्यान में रखकर व्यापक और व्यावहारिक तरीके से की जानी चाहिए, ताकि बुजुर्गों की गरिमा और उनके अधिकारों की रक्षा हो सके।

प्रॉपर्टी ट्रांसफर रद्द किए जाने को दी चुनौती

बेटे ने सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) और डिप्टी कमिश्नर के आदेश को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इन आदेशों के जरिए Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 के तहत पिता की ओर से बेटे के नाम की गई प्रॉपर्टी का ट्रांसफर रद्द कर दिया गया था।

यह प्रॉपर्टी जालंधर के इंडस्ट्रियल एरिया में करीब 12 मरला और 28 वर्ग फीट का फैक्ट्री शेड थी। पिता ने इसे साल 2008 में खरीदा था। इसके बाद जुलाई 2017 में उन्होंने रजिस्टर्ड डीड के जरिए यह प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर दी।

पिता का आरोप था कि बेटे ने उनसे वादा किया था कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के बाद वह उनकी और उनकी पत्नी की देखभाल करेगा और उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करेगा। इसी भरोसे पर उन्होंने संपत्ति बेटे के नाम की थी।

हालांकि बाद में पिता ने आरोप लगाया कि बेटे ने उनकी ठीक से देखभाल नहीं की। उन्होंने बताया कि सितंबर 2020 में टीबी की बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती होने के दौरान भी बेटे ने उनका सही तरीके से ख्याल नहीं रखा। इसके बाद बेटे ने उन्हें ओल्ड एज होम जाने के लिए मजबूर किया।

पिता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील चड्ढा और अधिवक्ता तारा दत्त ने कोर्ट में कहा कि बेटे ने कारोबार से जुड़े मामलों को लेकर पिता के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बेटे ने बाद में पिता और मां की देखभाल करना बंद कर दिया।

वहीं, बेटे की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनमोल रतन सिद्धू और अधिवक्ता शिव कुमार शर्मा ने इन आरोपों से इनकार किया। उन्होंने दलील दी कि संबंधित अधिकारियों ने मामले के महत्वपूर्ण तथ्यों और बेटे की ओर से पेश किए गए बचाव पर सही तरीके से विचार नहीं किया।

बेटे की ओर से यह भी कहा गया कि संपत्ति ट्रांसफर की डीड में ऐसी कोई शर्त नहीं थी जिसके तहत उसे पिता को जरूरी सुविधाएं या उनकी शारीरिक जरूरतें पूरी करनी हों। उसने दावा किया कि पिता के अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान उसने उनकी देखभाल की, इलाज का खर्च उठाया और अपने कारोबार के लिए उन्हें करीब 19 लाख रुपये का बिना किसी गारंटी वाला कर्ज भी दिया था।

‘प्रॉपर्टी ट्रांसफर के साथ देखभाल की शर्त जरूरी’

कोर्ट ने कहा कि Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 के तहत किसी बुजुर्ग की प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते समय यह शर्त जुड़ी होनी चाहिए कि संपत्ति पाने वाला व्यक्ति उसे जरूरी सुविधाएं व बुनियादी शारीरिक जरूरतें मुहैया कराएगा। अगर बाद में वह इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करता है तो संपत्ति का ट्रांसफर रद्द करने का आधार बन सकता है।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि देखभाल की शर्त को केवल प्रॉपर्टी ट्रांसफर की डीड में लिखे कुछ खास शब्दों के आधार पर तय नहीं किया जा सकता। इसके लिए पूरे मामले को देखना जरूरी है।

इसमें ट्रांसफर डीड, पक्षों की ओर से रखी गई दलीलें, मामले से जुड़ी परिस्थितियां और सक्षम प्राधिकरण के सामने पेश किए गए दस्तावेज व अन्य सबूत शामिल हैं। यानी यह देखा जाएगा कि पूरी लेन-देन की प्रक्रिया और परिस्थितियों से क्या यह स्पष्ट होता है कि संपत्ति इस शर्त पर दी गई थी कि बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल की जाएगी।

हालांकि 2017 में हुई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की डीड में यह साफ तौर पर नहीं लिखा था कि बेटा अपने पिता की बुनियादी जरूरतों और जरूरी सुविधाओं का ध्यान रखेगा। लेकिन कोर्ट ने कहा कि पिता ने संबंधित प्राधिकरण के सामने स्पष्ट रूप से यह बात रखी थी कि उन्होंने बेटे के भरोसे पर संपत्ति उसके नाम की थी। बेटे ने उन्हें और उनकी पत्नी की देखभाल करने और उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने का भरोसा दिया था।

कोर्ट ने यह भी कहा कि 2022 में हुआ समझौता उस समय मौजूद नहीं रही किसी शर्त को पीछे से लागू नहीं कर सकता। हालांकि, प्रॉपर्टी ट्रांसफर के बाद दोनों पक्षों के व्यवहार और उनके दावों का आकलन करते समय इस समझौते को एक बाद की घटना के तौर पर देखा जा सकता है।

मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद कोर्ट ने कहा कि उसके सामने ऐसा कोई आधार नहीं है जिसके चलते पहले के आदेशों में हस्तक्षेप किया जाए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने बेटे की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया।

‘क्या महिलाएं LPG सिलेंडर नहीं उठा सकतीं?’ नौकरी से वंचित महिला को 12 लाख रुपये मुआवजा दे इंडियन ऑयल

एक अनोखा फैसले सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) को एक महिला को 12 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। महिला LPG बॉटलिंग प्लांट में रीफिलिंग हेल्पर के पद के लिए योग्य थीं। लेकिन सिर्फ महिला होने की वजह से उन्हें नौकरी नहीं दी गई। अब वह रिटायरमेंट की उम्र पार कर चुकी हैं। ऐसे में कोर्ट ने उन्हें नौकरी देने के बजाय उनके साथ हुए लैंगिक भेदभाव के कारण 12 लाख रुपये का मुआवजा देना उचित माना।