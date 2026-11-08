पुणे के डॉक्टर अदनान अली सरकार को एक विशेष अदालत ने शनिवार को 6 साल की जेल की सजा सुनाई है। डॉक्टर ने जुलाई 2023 में दर्ज आईएसआईएस आतंकी मॉड्यूल से जुड़े मामले में अपना अपराध कबूल कर लिया था।

अदालत ने कहा कि इस फैसले से एक कड़ा संदेश जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े ऐसे कृत्य समाज में किसी भी रूप में दोबारा सामने न आएं।

पुणे के कोंढवा इलाके के रहने वाले और एक प्रमुख निजी अस्पताल में कंसल्टिंग एनेस्थेटिस्ट (एनेस्थीसिया विशेषज्ञ) अदनान अली सरकार ने सह आरोपियों के साथ मिलकर प्रतिबंधित आतंकी संगठन आईएसआईएस का समर्थन किया था।

आईएसआईएस की विचारधारा को बढ़ावा देने का आरोप

एनआईए का आरोप है कि अदनान अली सरकार ने धार्मिक उपदेश देने के बहाने जिहाद, खिलाफत आदि पर लेक्चर देने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। इसका मकसद आईएसआईएस की विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए लोगों को अपने साथ जोड़ना था।

आरोप है कि इस व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल ग्रुप के सदस्यों को आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) और छोटे हथियार बनाने की ट्रेनिंग देने के लिए भी किया जाता था।

विशेष न्यायाधीश अभय वाई. जोगलेकर ने कहा “ऐसे कृत्य समाज में किसी भी रूप में सामने नहीं आने चाहिए, खासकर तब जब ऐसे तत्वों की वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो।” न्यायाधीश ने कहा कि भले ही यह अदनान अली सरकार का पहला अपराध है लेकिन उस पर लगे आरोप काफी गंभीर हैं।

इस साल 25 जून को जब अदालत ने मामले में आरोप तय किए थे तब अदनान अली सरकार ने खुद को निर्दोष बताया था। हालांकि, 28 अक्टूबर को उसने विशेष अदालत में एक अर्जी दाखिल कर अपना अपराध कबूल करने की बात कही थी।

कम सजा देने का किया था अनुरोध

अदनान अली सरकार ने मानवीय आधार और परिस्थितियों को देखते हुए कानून के तहत कम से कम सजा देने या जेल में बिताई गई अवधि को ही उसकी सजा मानने का अनुरोध किया। अदनान अली सरकार ने बताया कि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और उसकी पत्नी, चार बच्चे तथा बुजुर्ग माता-पिता उस पर निर्भर हैं।

अदनान ने कहा कि उसके जेल में होने के कारण उसके परिवार पर आर्थिक बोझ पड़ा है और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है।

28 अक्टूबर को अदालत ने अदनान को अपनी याचिका पर पुनर्विचार करने और अपना अपराध स्वीकार करने के लिए सात दिन का समय दिया। 6 नवंबर को अदनान ने अदालत से कहा कि उसने अपनी मर्जी से दोष स्वीकार करने संबंधी आवेदन दाखिल किया था। रिकॉर्ड की जांच करने के बाद विशेष न्यायाधीश ने यह निष्कर्ष निकाला कि अदनान ने बिना किसी दबाव, जबरदस्ती, धमकी, प्रलोभन के अपना अपराध स्वीकार किया है। अदालत ने माना कि उसे दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दोषी ठहराया जाना चाहिए।

विशेष अदालत ने कहा, “आवेदक/आरोपी को ऐसी सजा दी जानी चाहिए जो ऐसे असामाजिक तत्वों के लिए एक कड़ा संदेश बने।” अदालत ने यह भी कहा कि मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा जारी रहेगा।

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