Bombay High Court News: बॉम्बे हाई कोर्ट की कोल्हापुर बेंच ने हाल ही में एक जोड़े को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत लगे आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट ने पाया कि जब कोई व्यक्ति इस्लाम अपना लेता है, तो इस कानून के प्रावधान उस पर लागू नहीं होते।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस वृषाली वी. जोशी की बेंच ने पीड़िता का बयान दर्ज किया। इसमें उसने साफ तौर पर कहा कि उसके पति मुस्लिम धर्म को मानते हैं और शादी के समय उसने भी इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था और तब से वह इस्लाम धर्म का पालन कर रही है। इतना ही नहीं उसने यह भी बताया कि धर्म परिवर्तन के बाद उसने अपना नाम बदल लिया था।

आखिर क्या था पूरा मामला?

अब पूरे मामले की बात करें तो इसके तथ्य यह थे कि शिकायतकर्ता मूल रूप से महार समुदाय से ताल्लुक रखती थी। हालांकि, उसने साल 2011 में एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी की। लेकिन बाद में प्रॉपर्टी से जुड़े मुद्दों की वजह से परिवार में कलह बढ़ गई। महिला ने अपनी ननद और ननदोई के खिलाफ केस दर्ज कराया। वह साल 2015 में कुछ वक्त के लिए उनके साथ में रहने के लिए आए थे।

शिकायत के मुताबिक, झगड़ा तब शुरू हुआ जब महिला ने अपने रिश्तेदारों से घर में साफ-सफाई रखने, पानी बेकार न बहाने और टॉयलेट साफ रखने को कहा। महिला का आरोप है कि इसके बाद रिश्तेदारों ने उसके साथ मारपीट की और यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति से है, उसकी जाति को लेकर उसका अपमान किया।

रिश्तेदारों की तरफ से पेश हुए वकील ने क्या कहा?

रिश्तेदारों की तरफ से पेश हुए वकील सत्यव्रत जोशी ने तर्क दिया कि दोनों पक्षों के बीच में विवाद दीवानी प्रकृति का था। जोशी ने कहा, “दोनों पक्ष एक ही परिवार के हैं। आवेदकों के पक्ष में अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। इसलिए महिला ने उनके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराई है। उनका कहना है कि इस मामले में ‘अत्याचार निवारण अधिनियम’ के तहत कोई मामला नहीं बनता।”

जब अदालत ने पूछा कि क्या इस मामले में ‘अत्याचार निवारण अधिनियम’ लागू होता है, तो अतिरिक्त लोक अभियोजक एस.वी. गवंड ने भी सहमति जताई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ‘चिंथडा आनंद’ मामले के फैसले के अनुसार, अगर कोई महिला इस्लाम धर्म अपना चुकी है और उसी धर्म का पालन कर रही है, तो वह इस अधिनियम का लाभ नहीं ले सकती। यह बात तब भी लागू हो सकती है, भले ही धर्म परिवर्तन से पहले वह अनुसूचित जाति से संबंधित रही हो।

हालांकि, उन्होंने कहा कि इस बात का आईपीसी के तहत अपराधों से जुड़े आरोपों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए, बेंच ने आरोपी जोड़े को ‘अत्याचार निवारण अधिनियम’ के तहत लगे आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि, एफआईआर में बताए गए दूसरे अपराधों के बारे में बेंच ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से प्रथम दृष्टया ऐसा मामला बनता है जिस पर ट्रायल के दौरान सुनवाई की जरूरत है। बेंच ने कहा, “इसलिए, आवेदकों को इन अपराधों के लिए ट्रायल का सामना करना होगा।”

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