PNB officer news: पंजाब नेशनल बैंक के एक अधिकारी को 37 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट वाले ही दिन दी गई बर्खास्त कर दिया गया। अब बर्खास्तगी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सवाल उठाया कि आखिर उन्हें ही सबसे कठोर सजा क्यों दी गई जबकि अन्य लोगों पर इससे हल्की कार्रवाई की गई थी।

पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी पी. के. वरुण की याचिका पर जस्टिस संजीव नरुला सुनवाई कर रहे थे। सुनवाई के दौरान बैंक अधिकारी ने ग्रेच्युटी (वैधानिक सीमा से अधिक), लीव एनकैशमेंट और पेंशन लाभ सहित अपने रिटायरमेंट संबंधी बकाया भुगतान जारी करने के निर्देश मांगे थे।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 25 मार्च के अपने आदेश में कहा, ”यह अनुशासनात्मक प्राधिकरण (disciplinary authority ) को इस जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करता कि वह यह स्पष्ट करे कि एक ही तरह के क्रेडिट लेनदेन के मामले में एक अधिकारी को बर्खास्तगी जैसी सबसे कठोर सजा क्यों दी गई जबकि दूसरे के साथ हल्की कार्रवाई की गई। ज़रूरी यह नहीं है कि सजा एक जैसी हो बल्कि उसमें तर्कसंगत और उचित आधार हो।”

जस्टिस संजीव नरुला ने यह भी कहा कि न्यायिक दखल तभी ठीक है जब सजा, साबित किए गए कदाचार (misconduct) के मुकाबले इतनी असंगत हो कि वह न्यायिक विवेक को झकझोर दे।

एक नज़र में समझिए कि आखिर यह केस है क्या?

कोर्ट: दिल्ली हाई कोर्ट

जज: जस्टिस संजीव नरुला

तारीख: 25 मार्च

अधिकारी की जानकारी

नाम: पी.के. वरुण

बैंक: पंजाब नेशनल बैंक

जॉइनिंग: दिसंबर 1980

बर्खास्तगी: 31 अक्टूबर 2017 (रिटायरमेंट के दिन)

केस से जुड़े मुख्य तथ्य

-₹31.84 करोड़ का कथित बैंक एक्सपोजर

-उसी क्रेडिट चेन में अन्य अधिकारियों को हल्की सजा मिली। लेकिन वरुण को सीधे बर्खास्त कर दिया गया

कोर्ट का फैसला

-बर्खास्तगी रद्द (Set Aside) कर दी गई

-सजा पर फिर से विचार करने का आदेश

-नए आदेश देने के लिए 6 हफ्ते की डेडलाइन

क्या कायम रहा?

-कदाचार (misconduct) के निष्कर्ष बरकरार

-सिर्फ सजा (punishment) पर दोबारा विचार होगा

मुख्य मुद्दा

-एक ही मामले में अलग-अलग लोगों को अलग सजा क्यों?

-सबसे कड़ी सजा देने का कोई ठोस कारण नहीं बताया गया

कोर्ट की अहम टिप्पणी

-सजा एक जैसी होना जरूरी नहीं

-लेकिन तर्कसंगत और उचित कारण होना जरूरी है

-कोर्ट तभी दखल देगा जब सजा बहुत ज़्यादा हो और ‘न्याय के विवेक को झकझोर दे’

PNB ने क्या आरोप लगाए हैं?

-मई 2012 से अप्रैल 2015 के दौरान मुंबई में एडिशनल जनरल मैनेजर (AGM) के तौर पर काम करते हुए 5 उधारकर्ताओं के अकाउंट में गड़बड़ियां

-क्रेडिट अप्रूवल (loan sanction) में जरूरी सावधानी (due diligence) नहीं बरती

-बैंक के नियमों और गाइडलाइंस से हटकर काम किया

-संबंधित खातों में लगभग ₹31.84 करोड़ का संभावित नुकसान (exposure)

रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर असर

-बर्खास्तगी के कारण ये लाभ रोक दिए गए:

-पेंशन रोकी गई

-लीव एनकैशमेंट रोका गया

-ग्रेच्युटी (सीलिंग से ऊपर वाला हिस्सा) रोका गया

क्या मिला?

Payment of Gratuity Act के तहत मिलने वाली बेसिक ग्रेच्युटी दी गई

आगे क्या होगा?

अगर सजा (penalty) बदली जाती है तो सभी रिटायरमेंट बेनिफिट्स का दोबारा हिसाब (fresh determination) होगा।

हाईकोर्ट का निर्देश

कॉम्पीटेंट अथॉरिटी (competent authority) को सजा पर दोबारा विचार करना होगा। यह देखते हुए फैसला लिया जाए कि याचिकाकर्ता की भूमिका क्या थी और उसी मामले में अन्य अधिकारियों के साथ क्या कार्रवाई हुई।

नई डेडलाइन

6 हफ्तों के अंदर नया, कारणों पर आधारित (reasoned) आदेश देना होगा। यह ध्यान रखते हुए कि बर्खास्तगी रिटायरमेंट के आखिरी दिन हुई थी और इसका असर पेंशन व अन्य रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर पड़ा।

आगे का विकल्प

अगर नए आदेश से याचिकाकर्ता संतुष्ट नहीं होता तो वह कानून के अनुसार आगे कानूनी उपाय (remedies) ले सकता है।

‘सजा को समझाने की जिम्मेदारी’ (Duty to explain punishment)

याचिकाकर्ता ने पंजाब नेशनल बैंक में दिसंबर 1980 से लंबे समय तक सेवाएं दी। 31 अक्टूबर 2017 (रिटायरमेंट के आखिरी दिन) उसे बर्खास्त किया गया। इससे उसके रिटायरमेंट लाभों पर गंभीर असर (cascading impact) पड़ा।

कोर्ट की अहम टिप्पणी

हाई कोर्ट ने माना कि यह असर सजा की अनुपातिकता (proportionality) तय करने में महत्वपूर्ण है। सजा एक जैसी होना जरूरी नहीं है लेकिन तर्कसंगत और कारणों पर आधारित अंतर (rational differentiation) होना चाहिए।

न्यायिक हस्तक्षेप कब?

कोर्ट तभी दखल देगा जब सजा बहुत ज्यादा हो और वह ‘न्याय के विवेक को झकझोर दे’।

विभागीय जांच पर कोर्ट का रुख

विभागीय जांच (departmental enquiry) को दोबारा ट्रायल की तरह नहीं देखा जाएगा। सबूतों को फिर से नहीं तौला जाएगा जैसा कि अपील में होता है। न्यायिक समीक्षा (judicial review) का फोकस फैसले लेने की प्रक्रिया की वैधता पर होता है ना कि फैसले के merits (सही-गलत) पर।

सबूत और प्रक्रिया

विभागीय जांच भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Evidence Act) के सख्त नियमों से बंधी नहीं होती। असली टेस्ट यह है कि क्या ऐसा पर्याप्त सबूत (evidence) है जिस पर एक समझदार व्यक्ति भरोसा कर सके।

क्या आरोपी को न्यायसंगत अवसर (fair opportunity) दिया गया।

‘दोबारा जांच’

PNB का पक्ष

-पंजाब नेशनल बैंक का यह कहना सिद्धांततः सही है कि किसी दस्तावेज़ की स्वीकार्यता पर आपत्ति उसी समय उठाई जानी चाहिए थी जब उसे जांच रिकॉर्ड में शामिल किया गया था ताकि जांच प्राधिकरण कार्यवाही के दौरान उस पर फैसला ले सके।

-अगर उस समय कोई आपत्ति नहीं उठाई गई और उसे नजरअंदाज किए जाने का कोई प्रमाण नहीं है तो अदालत सामान्यतः पूरी जांच को रद्द नहीं करती और न ही सभी दस्तावेज़ों को अस्तित्वहीन मानती है।

-विभागीय जांच का परीक्षण निष्पक्षता के आधार पर होता है ना कि आपराधिक मुकदमे में लागू सख्त साक्ष्य नियमों के आधार पर।

-जहां रिपोर्ट और अंतिम आदेश यह स्पष्ट करते हैं कि आरोपी के खिलाफ किस हद तक और क्या पाया गया, वहां यह नहीं कहा जा सकता कि कानूनी रूप से निष्कर्ष देने में विफलता हुई है।

-हाई कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता को PNB से संबंधित जांच में अपना पक्ष रखने का पर्याप्त मौका दिया गया था।

-हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में उचित तरीका यह है कि सजा पर पुनर्विचार किया जाए जबकि कदाचार के निष्कर्ष बरकरार रहें।

-यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता की भूमिका क्या थी और उसी क्रेडिट चेन में अन्य PNB अधिकारियों के साथ क्या कार्रवाई हुई, सक्षम प्राधिकरण को सजा पर नए सिरे से विचार करना चाहिए। आज से छह सप्ताह के भीतर एक नया, कारणयुक्त आदेश पारित करना चाहिए।

-अगर याचिकाकर्ता इस फैसले से असंतुष्ट रहता है तो उसे कानून के अनुसार उपाय अपनाने की आज़ादी होगी।

-हाई कोर्ट ने संबंधित प्राधिकरण को यह निर्देश दिया कि वह इस तथ्य को उचित महत्व दे कि बर्खास्तगी की सजा सेवा के अंतिम दिन दी गई थी। जिसके गंभीर परिणाम हुए जिनमें उसके सभी रिटायरमेंट लाभों की हानि शामिल है।

-PNB का मौजूदा मामला मुख्य रूप से इस आधार पर है कि याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त नहीं हुआ बल्कि उसे सेवा से बर्खास्त किया गया है।

-हालांकि, अगर सजा में बदलाव होता है तो लागू नियमों और सर्कुलरों के अनुसार संबंधित लाभों का पुनः निर्धारण करना होगा।

‘1980 से नौकरी’

-याचिकाकर्ता ने दिसंबर 1980 में PNB ज्वॉइन किया और मई 2012 से अप्रैल 2015 तक वह मुंबई शाखा में असिस्टेंट जनरल मैनेजर और इंचार्ज के रूप में कार्यरत था।

-26 जुलाई 2017 को याचिकाकर्ता को मेजर पेनल्टी की कार्यवाही के लिए चार्जशीट दी गई। चार्जशीट में आरोप था कि विभिन्न उधारकर्ताओं को क्रेडिट सुविधाएं मंजूर करते समय PNB अधिकारी ने कथित तौर पर जरूरी सावधानी नहीं बरती, बैंक की गाइडलाइंस से हटकर काम किया और प्री-सैंक्शन मूल्यांकन ठीक से नहीं किया।

-यह भी आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता ने पोस्ट-सैंक्शन मॉनिटरिंग और फॉलो-अप सही से सुनिश्चित नहीं किया जिससे PNB के हितों को खतरा हुआ।

-इसके बाद विभागीय जांच हुई और अक्टूबर 2017 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में विभिन्न आरोपों पर ‘साबित’, ‘आंशिक रूप से साबित’ और ‘असाबित’ जैसे निष्कर्ष दर्ज थे।

-याचिकाकर्ता ने इस रिपोर्ट पर अपना पक्ष प्रस्तुत किया। हालांकि, 31 अक्टूबर 2017 को अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने उसे बर्खास्त करने की सजा दे दी।

-याचिकाकर्ता की विभागीय अपील 28 मार्च 2018 के आदेश द्वारा खारिज कर दी गई जो उसकी रिटायरमेंट की तारीख भी थी जिसके परिणामस्वरूप उसके रिटायरमेंट लाभ रोक दिए गए।

‘गैर-कारणयुक्त बर्खास्तगी आदेश’ (Non-speaking dismissal order)

-याचिकाकर्ता की ओर से पेश होते हुए अधिवक्ता राजेंद्र गुलाटी ने बहुआयामी चुनौती पेश की जो जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता और सजा की वैधता, दोनों पर केंद्रित थी।

-यह दलील दी गई कि अनुशासनात्मक और अपीलीय आदेश गैर-कारणयुक्त (non-speaking) हैं और इनमें बचाव पक्ष पर सार्थक विचार नहीं किया गया।

-अनुशासनात्मक आदेश सामान्य रूप से कथित चूकों का उल्लेख करता है। लेकिन विशेषीकृत क्रेडिट शाखा में जिम्मेदारियों के विभाजन को लेकर याचिकाकर्ता के मुख्य बचाव पर विचार नहीं करता।

-कथित चूक मई 2012 से अप्रैल 2015 की अवधि से संबंधित हैं जबकि चार्जशीट जुलाई 2017 में यानी सेवानिवृत्ति से ठीक पहले जारी की गई। यह भी कहा गया कि इस देरी से गंभीर नुकसान (prejudice) हुआ।

-अपनाई गई प्रक्रिया उन सुरक्षा उपायों से कमतर थी जो ऐसे मामलों में सामान्यतः अपेक्षित होते हैं जिसमें मेजर पेनल्टी की कार्यवाही शुरू करने से पहले केंद्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श भी शामिल है।

-याचिकाकर्ता ने कहा कि उसे ही सबसे कठोर सजा दी गई जबकि उन्हीं प्रस्तावों को प्रोसेस और सिफारिश करने वाले अन्य पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों को कम से कम कुछ मामलों में केवल चेतावनी (censure) जैसी हल्की सजा दी गई।

-यह भी बताया गया कि याचिकाकर्ता को सेवा के अंतिम दिन बर्खास्त किया गया जिसका सीधा असर यह हुआ कि उसे पेंशन और अन्य रिटायरमेंट लाभों से वंचित होना पड़ा।

-उन्होंने आगे कहा कि ऐसे व्यापक नागरिक परिणाम (cascading civil consequences) यह तय करने में महत्वपूर्ण होते हैं कि सजा, साबित कदाचार की प्रकृति के मुकाबले अत्यधिक है या नहीं।

-रिटायरमेंट लाभों के संबंध में यह तर्क दिया गया कि PNB का दृष्टिकोण इस गलत धारणा पर आधारित है कि बर्खास्तगी अपने आप सभी सेवानिवृत्ति पश्चात लाभों को खत्म कर देती है।

‘चूक से ₹31.84 करोड़ का नुकसान’

-पंजाब नेशनल बैंक की ओर से पेश होते हुए अधिवक्ता राजेश कुमार गौतम ने याचिका का विरोध किया और कहा कि यह अदालत को विभागीय जांच पर अपील की तरह बैठने के लिए कह रही है।

-यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता जो आपत्तियां अब उठा रहा है। वे उसने विभागीय जांच के दौरान नहीं उठाईं, इसलिए अब पहली बार उन्हें उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

-मामले के तथ्यों पर कहा गया कि यह चूक 5 उधारकर्ताओं के खातों से जुड़ी हैं और इससे लगभग ₹31.84 करोड़ का संभावित नुकसान हुआ।

-यह तर्क दिया गया कि संबंधित खातों में शामिल अन्य अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई थी। इसलिए भेदभाव का आरोप सही नहीं है।

-रिटायरमेंट लाभ केवल उन्हीं सीमाओं तक दिए गए जो कानून और सेवा नियमों के तहत मान्य हैं।

-यह भी बताया गया कि याचिकाकर्ता को ‘पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट’ के तहत ग्रेच्युटी दी गई। लेकिन पेंशन समेत अन्य लाभ बर्खास्तगी के कारण नहीं दिए गए।

3 करोड़ की ‘डिजिटल अरेस्ट’ ठगी का मामला

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बैंक कर्मचारी की जमानत याचिका खारिज कर दी जो कथित रूप से ‘डिजिटल अरेस्ट’ साइबर ठगी में शामिल था।

इस ठगी में एक रिटायर्ड प्रिंसिपल से ₹3 करोड़ से ज्यादा की रकम ठगी गई थी। जस्टिस मनीषा बत्रा इस मामले की सुनवाई कर रही थीं। आरोप है कि बैंक कर्मचारी ने अपने बैंक खाते और चेक बुक की जानकारी सह-आरोपियों को दी ताकि ठगी से आए पैसे ट्रांसफर किए जा सकें। कोर्ट ने चिंता जताई कि इस तरह के साइबर अपराधों से आम लोगों की मेहनत की कमाई छीनी जा रही है।