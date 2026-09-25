सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल की याचिका पर गोवा सरकार को नोटिस जारी किया। तेजपाल ने 2013 के दुष्कर्म मामले में अपनी सजा को चुनौती दी है।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस एमएम सुंदरेश और पीबी वराले की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ तेजपाल की अपील पर गोवा सरकार से जवाब मांगा, जिसमें तेजपाल को दोषी ठहराते हुए 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।

कोर्ट ने निर्देश दिया, “दोनों मामलों में नोटिस जारी किया जाए।”

तरुण तेजपाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत से अनुरोध किया कि राज्य की सजा बढ़ाने वाली अपील पर नोटिस जारी करने से फिलहाल बचा जाए। उन्होंने तेजपाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए तारीख तय करने का भी अनुरोध किया।

सिब्बल ने कहा, “हाई कोर्ट ने भी सजा को निलंबित कर दिया है। कृपया जल्द से जल्द जमानत की तारीख तय करें।”

बेंच ने जवाब दिया, “हम तारीख बता देंगे। कोई समस्या नहीं है।”

तेजपाल के खिलाफ मामला इस आरोप से जुड़ा है कि उन्होंने 2013 में गोवा के एक आलीशान होटल की लिफ्ट में एक कनिष्ठ सहकर्मी के साथ दो बार यौन उत्पीड़न किया था। इसके बाद गोवा पुलिस ने तेजपाल के खिलाफ बलात्कार सहित विभिन्न अपराधों के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की।

उन्हें नवंबर 2013 में गिरफ्तार किया गया था और बाद में जुलाई 2014 में जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

तेजपाल के खिलाफ मुकदमा 2017 में शुरू हुआ और 4 साल तक चला। मई 2021 में निचली अदालत ने तेजपाल को बरी कर दिया।

इस साल 6 अगस्त को उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के बरी करने के फैसले को पलटते हुए तेजपाल को बलात्कार का दोषी ठहराया। तेजपाल को 10 साल की कैद और 10 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया।

तेजपाल ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

गौरतलब है कि तेजपाल के अनुरोध पर उच्च न्यायालय ने 6 अगस्त के अपने फैसले में उन्हें जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया था। हालांकि तेजपाल ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। तेजपाल ने बाद में आत्मसमर्पण कर दिया और वर्तमान में वह जेल में है।

‘कोर्ट ऐसा कैसे कर सकता है?’, सुप्रीम कोर्ट में हिंदी के इस्तेमाल की मांग वाली PIL खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें अदालत में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने की मांग की गई थी। याचिका में इस पर विचार करने के लिए एक आयोग बनाने की भी मांग की गई थी। पढ़ें पूरी खबर।



